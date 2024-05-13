Shiba Inu (SHIB), CoinGate’in entegrasyonunu takiben ‘daha pratik bir varlığa’ geçiş yapıyor

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Fintech şirketi CoinGate, memecoin Shiba Inu’yu Binance Smart Chain ve Polygon blok zincirlerine entegre etti.

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#ShibaInu has broadened its utility significantly, now allowing holders to use the cryptocurrency to purchase products from major brands such as @Nike and book services like @Airbnb through #CoinGate.



This integration with both @0xPolygon and @Binance Smart Chain has enhanced… pic.twitter.com/NeEoa9ddTK — Satoshi Talks (@Satoshi_Talks) May 12, 2024

Bu, sahiplerin SHIB tokenlerini kullanarak Nike gibi önde gelen markalardan ürünler satın almasına ve Airbnb gibi hizmetlerde rezervasyon yapmasına olanak tanıyacak.

CoinGate, Shiba Inu ile çevrimiçi ödemeleri artırıyor

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CoinGate, ödeme hizmetleri sunuyor ve çeşitli hizmetler ve ürünler için dijital token işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geleneksel finans ile kripto para birimleri arasında köprü kurmak istiyor.

En son entegrasyon, Shiba Inu’nun gerçek dünyadaki kullanımdaki çok yönlülüğünü artıracak ve alt’ın ana akım kabulünü artıracak.

Memecoin durumunun ötesine bakmak

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Shiba Inu’nun geliştiricileri dijital parayı memecoin’in ötesine taşımak için çalıştı. Örneğin, Ethereum L2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, kripto topluluğu arasında büyük ilgi gördü.

Shibarium, daha hızlı işlemler ve uygun işlem ücretleri ile gelişmiş kullanıcı deneyimini hedefliyor.

Shiba Inu, Robinhood da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda etkileyici bir performans sergileyerek memecoin ile ilgilenen kişilerin artışını doğruladı.

Dahası, yeni Shiba Inu dergisi, SHIB topluluğunu birçok yükseliş sinyaliyle yeniden canlandırdı. Örneğin, SHIB geliştiricileri yeni bir Layer2 ağını finanse etmek için 12 milyon dolar topladı.

Animoca Brands, Mechanism Capital ve Polygon Ventures gibi önemli isimlerin bağış toplamaya katılması, bilgili piyasa oyuncularının Shiba Inu’ya artan güvenini yansıtıyor.

Bu gelişmeler, genel piyasanın miras yoluyla hareket etmesi nedeniyle altcoin’i ayakta tuttu.

Veriler, SHIB’in karlı cüzdanlarında bir artış olduğunu gösteriyor ve bu da Shiba Inu’nun uzun vadeli potansiyeline olan güvenin arttığını gösteriyor.

Shiba Inu (SHIB) has demonstrated resilience despite recent market downturns. Data reveals that roughly over 700 trillion SHIB tokens held by more than 650,000 wallet addresses remain profitable, reflecting steadfast confidence among holders in the token’s long-term value. — cryptolover (@sujeetkumar_) May 4, 2024

SHIB fiyat görünümü

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Shiba Inu, bu yayın sırasında geçtiğimiz gün yaklaşık %4 düşüşle 0,00002177 dolardan el değiştirdi.

SHIB 1D Chart on Coinmarketcap

Bu arada alt fiyatı geçtiğimiz hafta 0,00002379 – 0,00002227 $ aralığında konsolide oldu.

Yukarı yönlü bir kırılma %13’lük bir artışla 0,00002558 dolara ulaşabilirken, satış momentumu varlığı mevcut seviyelerden %8 düşüşle 0,00002080 dolara düşürebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.