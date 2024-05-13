Tether CEO’su, Ripple şefinin USDT açıklamalarını eleştirdi: İşte söyledikleri

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un ABD hükümetinin Tether’in (USDT) “peşinden gittiği” yönündeki sözlerini sadece “FUD” olarak eleştirdi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Tether CEO’su ayrıca, şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altında olan bir şirketin başındaki CEO olarak Garlinghouse’a da karşılık verdi.

UDST, dünyanın en büyük stablecoin’idir ve şu anda 111 milyar doların üzerinde değerle pazarın lideridir. Tether ayrıca Euro’ya sabitlenmiş biri de dahil olmak üzere başka stabilcoinler de çıkarıyor.

Bu arada Ripple, kurumsal bir blockchain ve kripto para birimi çözümleri sağlayıcısı ve XRP’nin arkasındaki şirkettir.

SEC, Aralık 2020’de Ripple’a dava açtı ve ABD’li bir yargıç, Temmuz 2023’teki özet kararında XRP’nin menkul kıymet olmadığını ilan etti.

Ripple CEO’su Tether hakkında ne söyledi?

Copy link to section

Invezz’in bugün erken saatlerde vurguladığı gibi, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yakın zamanda ABD hükümetinin Tether’ı hedef aldığını belirtti.

Garlinghouse’un 10 Mayıs’ta Dünya Standartlarında bir podcast sırasında dile getirdiği yorumlarda, kripto paranın 2022’de FTX’in patlamasında yaşananlara benzer başka bir siyah kuğu olayına hâlâ tanık olabileceği görüşü de yer alıyordu.

Ripple CEO’sunun yorumları kripto topluluğundan farklı tepkiler aldı; birçok kişi, Ripple’ın bu yılın sonlarında kendi stablecoin’ini piyasaya sürmeyi planladığı için bunların Tether’e yönelik potansiyel kazılar olduğunu belirtti.

Tether CEO’sunun yanıtı

Copy link to section

Ardoino, resmi X hesabında yayınladığı yanıtta, Ripple şefini eleştirdi ve bu bölüme “bilgisiz bir CEO’nun” sözleri olarak atıfta bulundu.

Ardoino’nun görüşü, Garlinghouse’un gözleminin, Ripple’ın hala SEC’in davasıyla mücadele ettiği için konuyla ilgili ikiyüzlü bir yaklaşımı temsil ettiği yönünde. Ripple ayrıca Tether’in USDT’si ile rekabet edebilecek kendi stablecoin’ini piyasaya sürme planlarını da duyurdu.

An uniformed CEO, leading a company being investigated by the SEC, launching a competitive stablecoin (cui prodest), is being reported spreading fear about USDt.



Let me give you an update on Tether USDt ecosystem safety.



USDt is the most used stablecoin in the world, with… — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) May 13, 2024

Tether hakkındaki son yorum, dünya genelinde stabilcoinlere yönelik incelemelerin arttığı bir dönemde geldi.

Ancak USDT geçmişte rezervleri konusunda düzenleyicilerin dikkatini çekse de şirket şeffaflığını korudu ve uyumluluk gerekliliklerine uyuyor.

Uyum konusu hakkında yorum yapan Ardoino şunları kaydetti:

“Stablecoinlerin geniş çapta benimsenebilmesi için yerine getirmesi gereken farklı önemli gereksinimler var. USDt, güçlü fiyat istikrarına, son derece likit rezervlere, üst düzey saklayıcılara ve derin uyumluluğa sahip olduğunu fazla mesai yaparak kanıtladı.”

Tether’in uyumluluğunun bir kısmı, 40’tan fazla ülkede 124 emniyet teşkilatı ile işbirliğini içeriyordu.

Şirket ayrıca dolandırıcılık, hackleme ve kara para aklamayla bağlantılı 1,3 milyar dolardan fazla kripto parayı bloke etti veya dondurdu. Tether ayrıca terör finansmanıyla bağlantılı yaklaşık 1,6 milyon dolarlık işlemleri de engelledi.

Tether CEO’su şu sonuca vardı: “Tether emniyet teşkilatlarıyla doğrudan işbirliği yapıyor, diğer stabilcoinler ise “daha uyumlu” olduklarını iddia etseler de bir yargıç kararına ihtiyaç duyuyorlar, bu da bilgisayar korsanlarının, dolandırıcıların ve suçluların fonları uzun süre hareket ettirmesine olanak tanıyor.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

More