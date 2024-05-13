Türk kripto para tasarısı parlamentoya sunulacak

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Türkiye’deki düzenleyiciler, ülkedeki kripto para birimlerini düzenlemek için hazırlanan bir yasa tasarısını tamamladı. Yerel haberlere göre, iktidardaki Kalkınma ve Adalet Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa taslağının nihai hale getirilmesi için 12 Mayıs’ta konuyla ilgili bir toplantıya başkanlık etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın başlarında bu tedbirlerin teknik çalışmaların son aşamasına yaklaştığını ve işlem platformlarının operasyonel standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Kanun taslağının bu hafta Meclis’e sunulması planlanıyor.

Kripto para birimlerini meşrulaştırma

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Önerilen mevzuat, kripto para platformları için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Bu girişim, söz konusu platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aracılığıyla lisanslanmasını ve ardından SPK denetimi altına alınmasını içerecek.

Müşteriler adına tutulan nakit ve kripto para varlıklarının yönetimini ele alacak, platformlar ile müşterileri arasındaki ilişkileri detaylandıracak ve geçerli yaptırım ve cezaların ana hatlarını çizecek.

Ayrıca taslak, SPK’ya kripto para varlıklarının satışı veya dağıtımı için izin verme yetkisi veren hükümleri de içeriyor. Bu varlıklar blockchain ve diğer benzer teknolojilerle bağlantılıdır ve SPK bunların satışına ilişkin belirli koşullar da uygulayabilir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), tasarı taslağında da belirtildiği üzere blockchain ve ilgili teknolojiler için yazılım mimarisinin geliştirilmesini teşvik edecek.

Bu önlemlerin uygulamaya geçirildiğinde, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 15 No’lu Teknik Standardı kapsamındaki eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor. Bu durum, potansiyel olarak Türkiye’yi “kısmen uyumlu” kategorisinden ve uluslararası mali suç gözlemcilerinin “gri listesinden” çıkarabilir. “

Gri renkte gelişen kripto ekonomisi

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Şu anda Türkiye’de kripto para piyasasını doğrudan etkileyen minimum düzenleme bulunuyor. Mevcut düzenlemeler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, ödemelerde kripto para birimlerinin kullanılmasına, bunların yasal ödeme aracı olmadığı gerekçesiyle yasaklanması da yer alıyor.

Üstelik Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını engellemek için borsaların Müşterini Tanı (KYC) verilerini toplamasını zorunlu kılıyor.

Türkiye, dünya çapında en yüksek benimsenme oranlarından birine sahip olan küresel kripto para piyasasında önemli bir oyuncudur. Chainanaliz’e göre, tahmini 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle Rusya, Kanada, Vietnam, Tayland ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın dördüncü en büyük kripto pazarı konumunda yer alıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.