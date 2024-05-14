Kripto borsası OKX Avustralya’da düzenlemeye tabi oluyor

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Kripto para borsası OKX, Asya-Pasifik bölgesindeki genişlemesinin bir parçası olarak Avustralya odaklı hizmetlerini yerel olarak denetlenen bir kuruluş altına taşıyor.

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OKX Avustralya’nın genel müdürü Jamie Kennedy, “banka raylarına ve en popüler kripto para birimleri için AUD çiftlerine kesintisiz erişim” de dahil olmak üzere kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamanın önemini vurguladı.

Uyumluluk çok önemlidir

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Avustralyalı kullanıcılar OKX aracılığıyla 170 kripto ticaret çiftine erişebilecek. Borsa, Avustralya’da kripto paraya yönelik “büyük bir iştah” olduğunu öne sürdü ve ülkeyi geçen yılın Mart ayından bu yana “önemli bir büyüme pazarı” olarak tanımladı.

20 Mart itibarıyla, OKX’in Avustralya odaklı hizmetleri Seyşeller merkezli bir firmadan kıyıdaki iki kuruluşa taşındı: kripto borsası ve itibari para hizmetlerini yöneten OKX Australia Pty Ltd ve türevleri ve marjı yöneten OKX Australia Financial Pty Ltd. ürünler.

Avustralya yasaları, yerel kullanıcıların bir uygunluk değerlendirmesinden geçmesini ve 2001 Şirketler Yasası uyarınca toptan satış müşterisi tanımını karşılamasını gerektirir.

Bu düzenlemelere uymak için OKX, kopya ticaretini, getiri sağlayan ürünlerini ve belirli tokenlerin ticaretini sunmayı durdurdu. Üstelik 20 Mart’tan bu yana kullanıcılar yalnızca desteklenmeyen tokenleri çekebiliyor.

Küresel genişleme Hindistan’ın çıkışını öngörüyor

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Avustralya’ya yapılan bu genişleme, OKX’in Hindistan’dan çıkışını takip ediyor. Nisan ayında OKX, yerel düzenlemeler nedeniyle ülkedeki hizmetlerine son vermesi nedeniyle Hindistan’daki müşterilerine pozisyonlarını kapatmaları yönünde bildirimde bulunmuştu. Mart 2023’te Hindistan’daki dijital varlık hizmet sağlayıcıları kara para aklamayı önleme çerçevesine dahil edildi.

Borsaların faaliyet gösterebilmesi için Hindistan Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU IND) kaydolması ve düzenlemelere uyması gerekiyor. 2023 sonu itibarıyla OKX, diğer 28 şirketin aksine kayıt sürecini tamamlamamıştı.

Bu ortamda OKX, Bitcoin Runes kullanıcıları için popüler bir platform haline geldi. Şu anda borsa, Bitcoin Runes’un günlük işlem hacminin %51,08’ini oluşturuyor.

Ordinals analitik platformu GeniiData’nın verilerine göre, Runes’un UniSat ve MagicEden gibi diğer platformlardaki alım satım faaliyetleri Nisan ayından bu yana düşüş gösterdi. Bu platformlar artık toplam %48,83 pazar payına sahip. Neredeyse tüm Bitcoin Runes alım satım faaliyetleri bu üç firma ve platformları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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