Apple COO, iPhone 16 lansmanı öncesinde ABD-Çin gerilimi ve jeopolitik gerginliklerin ortasında Çinli yetkililerle temasa geçti

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Apple, bu Eylül ayında merakla beklenen iPhone 16’yı tanıtmaya hazırlanırken, iş stratejisini etkileyebilecek karmaşık bir jeopolitik manzarayla karşı karşıya.

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Çin’in küresel tedarik zincirinde kritik bir oyuncu ve Apple için büyük bir pazar olmaya devam etmesiyle şirket, ABD-Çin gerilimlerinin arttığı ve Çin karşıtı duyguların arttığı zorlu bir ortamda manevra yapıyor.

Jeopolitik zorlukların üstesinden gelmek

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ABD ve Avrupa’nın Çin ihracatına uyguladığı gümrük vergileri ve salgın sonrasında Çin’e aşırı bağımlılığın farkına varılması, aralarında Apple’ın da bulunduğu büyük teknoloji şirketlerini üretim için alternatifler aramaya zorladı.

Bu çabalara rağmen Apple’ın Çin’deki üretim ve satışlara olan bağımlılığı hâlâ önemli düzeyde.

Çin, Apple’ın toplam satışlarının yaklaşık %20’sini oluşturuyor ve bu da onu teknoloji devi için hayati bir pazar haline getiriyor.

Karmaşıklığa ek olarak, yapay zeka (AI) ve yarı iletken çipler konusunda devam eden ABD-Çin anlaşmazlığı da var.

ABD, yarı iletken tedarikini kısıtlayarak Çin’in yapay zeka ilerlemelerini engellemek için önlemler uygulamaya koydu; bu, Çin’in buna yanıt olarak ekonomik nüfuzunu öne sürmesine yol açtı.

Apple için bu jeopolitik gerilim bir ikilem yaratıyor: Çin’e bağımlılığı azaltmaya çalışırken aynı zamanda ülkede güçlü bir varlığını sürdürmesi gerekiyor.

Stratejik yatırımlar ve taahhütler

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Bu zorluklara rağmen Apple, çeşitli stratejik yatırımlarla Çin’e olan bağlılığını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Apple, araştırma yeteneklerini geliştirmeyi ve yerel tedarikçilerle bağları güçlendirmeyi amaçlayan Shenzhen’de bir araştırma laboratuvarı kurma planlarını duyurdu.

Bu hamle, ABD’li politika yapıcıların Asya ülkesine olan bağımlılığın azaltılması yönünde baskı yapmasına rağmen, Apple’ın Çin’deki uzun vadeli ilişkilerini sürdürme niyetinin altını çiziyor.

Apple’ın Operasyon Direktörü Jeff Williams da Çin’deki ilişkilerin geliştirilmesinde aktif olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Pekin’e yaptığı ziyaret sırasında Williams, Apple’ın geçen ay Çin’de piyasaya sürülen Vision Pro cihazı için bir uygulama geliştiren Migu ekibiyle bir araya geldi.

Özellikle Vision Pro’nun ABD’deki 3.500 $’a kıyasla Çin’de 4.128 $’dan daha yüksek bir fiyatla satılması, değişen piyasa koşullarındaki bölgesel fiyatlandırma stratejilerini yansıtıyor.

Foxconn’un Çin’deki genişlemesi

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Apple’ın önde gelen iPhone montajcısı Foxconn da Çin’e olan bağlılığını yineledi.

Tayvanlı bir şirket olan Foxconn, Zhengzhou’daki yeni iş merkezine 137,5 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Bu genişleme, özellikle ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimler gelişmeye devam ederken, Çin ile güçlü iş ilişkilerini sürdürmenin stratejik önemini vurguluyor.

Foxconn’un hamlesi, ABD hükümetinin politikalarıyla olası sürtüşmelere rağmen Apple’ın Çin’deki varlığını güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejisiyle uyumlu. Bu genişlemenin önemi, ABD-Çin ilişkilerinde odak noktası olan Tayvan’ı ilgilendiren jeopolitik risklerle daha da artıyor.

Pazar etkisi ve geleceğe bakış

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En son işlem seansı itibarıyla Apple hisseleri 221 doların biraz altında işlem görüyordu ve bu da gün için %1,8’lik bir düşüşü yansıtıyordu. Bu gerileme, teknoloji sektörünü etkileyen daha geniş pazar dinamikleri ve jeopolitik belirsizliklerden etkilenebilir.

Son olarak, Apple’ın Çinli yetkililerle ilişkileri ve Çin’deki stratejik yatırımları, şirketin küresel pazar talepleri ile jeopolitik baskılar arasındaki karmaşık dengeleme hareketini gösteriyor.

iPhone 16’nın lansmanı yaklaşırken, Apple’ın pazardaki konumunu korurken bu zorlukların üstesinden gelme yeteneği, hızla gelişen teknoloji ortamındaki başarısının devam etmesi açısından kritik öneme sahip olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.