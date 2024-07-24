Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Güney Kore’nin birincil hisse senedi endeksi KOSPI, Samsung Electronics Co Ltd’nin (KRX: 005930) Nvidia Corp’un (NASDAQ: NVDA) kritik çip testini geçmede önemli bir gerilemeyle karşılaşmasıyla bugün darbe aldı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu tökezleme piyasada dalgalanmalara neden oldu ve Samsung gibi önde gelen şirketler ile ihracata dayalı Güney Kore ekonomisinin daha geniş performansı arasındaki yakın bağların altını çizdi.

Samsung’un HBM3E çipleri Nvidia testinde başarısız oldu

Copy link to section

Güney Kore ekonomisinin temel taşı ve yarı iletken üretiminde dünya lideri olan Samsung’un hisseleri Çarşamba günü %2’den fazla düştü.

Bu düşüş, Samsung’un beşinci nesil yüksek bant genişliğine sahip bellek yongalarının (HBM3E) Nvidia’nın sıkı test standartlarını karşılayamadığı yönündeki raporların ardından geldi.

Bu yüksek performanslı bellek yongaları, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş bilgi işlem sistemleri için gereklidir.

Samsung’un dördüncü nesil HBM3 yongaları Nvidia’nın testini geçerken, yeni nesil ürününün başarısızlığı, Samsung’un hızla gelişen yarı iletken endüstrisindeki rekabet gücüne ilişkin endişeleri artırıyor.

SK Hynix, Samsung’un talihsizliğinden faydalanıyor

Copy link to section

Buna karşılık rakip SK Hynix Inc, Samsung’un yaşadığı gerilemeden faydalanarak bugün hisselerinin %1,7 oranında arttığını gördü. Halihazırda Nvidia’ya üst düzey çipler tedarik eden SK Hynix, Samsung’un yaşadığı zorlukların bir sonucu olarak pazar konumunun güçlendiğini görebilir.

Bu kazanca rağmen KOSPI üzerindeki genel etki olumsuz oldu. E-Ticaret ve biyofarmasötikler gibi diğer sektörler iyi performans gösterse de endeks yaklaşık %0,5 düştü.

Yatırımcılar aynı zamanda SK Hynix, Kia ve LG Energy Solutions gibi önde gelen ihracatçılardan yarın beklenen ikinci çeyrek kazanç raporları öncesinde de temkinli davranıyor.

Bu raporların Güney Kore’nin ihracat sektörünün sağlığı hakkında daha derin bilgiler sağlaması ve piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Karanlığın ortasında parlak noktalar

Copy link to section

Çarşamba günü Güney Kore için tüm haberler olumsuz değildi. Merkez bankası tarafından yapılan bir ankete göre, enflasyonun düşmeye devam etmesiyle ülkedeki tüketici güveni Temmuz ayında iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu olumlu ekonomik gösterge, Samsung gibi büyük şirketlerin karşılaştığı zorluklara rağmen yurt içi ekonomik koşulların iyileşebileceğini gösteriyor.

Ek olarak, Kore wonu ABD doları karşısında hafif (%0,17) değer kazanarak borsadaki çalkantılı ortamda küçük bir istikrar sağladı.

Tahvil piyasası da olumlu sinyaller verdi; üç ve on yıllık Kore hazine tahvillerinin getirileri düştü; bu da sabit getirili menkul kıymetlere olan talebin arttığını gösteriyor.

Samsung’un Nvidia’nın çip testindeki başarısızlığı, Güney Kore borsasındaki oynaklığın ve birbirine bağlılığın altını çizdi. Samsung’un sorunları KOSPI’yi çökertirken, rakip SK Hynix bundan yararlandı ve yarı iletken endüstrisindeki rekabet dinamiklerini ortaya koydu.

Yatırımcılar, büyük ihracatçılardan gelecek ve Güney Kore’nin ihracata dayalı ekonomisinin sağlığı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak önemli kazanç raporlarını beklerken temkinli davranıyor.

Bu zorluklara rağmen iyimserlik de mevcut. Tüketici güvenindeki iyileşme ve Kore wonundaki hafif artış, yurt içi ekonominin dirençli olduğuna işaret ediyor. Güney Kore bu karışık sinyalleri yönlendirirken, büyük şirketlerinin performansı piyasa duyarlılığının ve ekonomik görünümün şekillenmesinde kritik bir rol oynamaya devam edecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.