Açıklandı: Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in Bitcoin Stratejik Rezerv Tasarısının içinde neler var?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Nashville Bitcoin Konferansı’nda çığır açan bir Bitcoin Rezerv Tasarısını tanıtmaya hazırlanıyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Önerilen bu yasa, Federal Reserve’e Bitcoin’i altına benzer bir stratejik rezerv varlığı olarak tutma yetkisi vermeyi amaçlıyor.

Amaç, Bitcoin’i ABD finansal sistemine entegre ederek potansiyel olarak ABD dolarının değerini istikrara kavuşturmaktır.

Bu cesur hamle, ABD para politikasında önemli bir değişime işaret edebilir ve finansal manzarayı yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir.

Ayrıntılar Nashville Bitcoin Konferansında açıklanacak

Copy link to section

Tasarının ayrıntılarının Cumartesi günü eski Başkan Donald Trump’ın konuşmasından hemen önce açıklanması bekleniyor. Senatör Lummis ayrıca tasarıyı Cuma günü eski Demokrat Temsilci Tulsi Gabbard ile şömine başı sohbetinde de tartışacak.

Tasarının geçme şansını artırmak için Lummis, Senato Bankacılık Komitesi’nden aktif olarak ortak sponsorlar arıyor.

Her ne kadar Lummis yeni tasarıyı resmi olarak duyurmamış olsa da, X hakkındaki şifreli gönderisi, uzmanların bunun yasanın uygulamaya konacağına dair ipuçları verdiğine inanmasına yol açtı.

Taslağa aşina olan kaynaklara göre tasarının en önemli özelliği, şu anda herhangi bir maddi varlıktan ziyade ülkenin vergi otoritesi tarafından desteklenen ABD dolarını güçlendirecek olması.

Kripto topluluğu için potansiyel çıkarımlar

Copy link to section

Tasarının kripto topluluğu üzerindeki potansiyel etkisi önemli; 25-27 Temmuz’da yapılması planlanan Bitcoin Konferansı, tanıtımı için kritik bir platform görevi görüyor.

Başkan adayları Donald Trump ve Robert F. Kennedy Jr.’ın da aralarında bulunduğu önemli isimlerin katılımıyla etkinliğin önemi vurgulanıyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kripto para birimi düzenlemesine ilişkin tutumunu eleştiren Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey tarafından da doğrulandığı gibi konuşmayacak.

Önerilen yasa, Bitcoin’in Federal Reserve’ün varlıklarına eklenmesi ABD ekonomisinin önemli bir bileşeni olan altının değerini zayıflatabileceği için tartışmalı olabilir.

Kripto şüphecileri, Bitcoin’in oynaklığının Fed’in bunu ekonomik bir riskten korunma aracı olarak kullanmasını zorlaştırdığını savunuyor.

Wall Street’ten destek artıyor

Copy link to section

Tartışmalara rağmen Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak kullanma fikri ilgi görüyor.

BlackRock CEO’su Larry Fink, duruşunu Bitcoin’i “kara para aklama endeksi” olarak adlandırmaktan, onu “dijital altın” ve “uzun vadeli değer deposu” olarak tanımlamaya kaydırdı.

BlackRock’un son Bitcoin ETF lansmanı şimdiden yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımcı fonu çekti ve bu da Bitcoin’in ana akım kabulünün arttığını gösteriyor.

Mali ve politik önemi

Copy link to section

Bitcoin Rezerv Tasarısının uygulamaya konulmasının derin finansal ve politik sonuçları olabilir. Onaylanırsa, ABD para politikasında önemli bir değişime işaret edecek ve Bitcoin’i rezerv varlık olarak altının yanında konumlandıracak.

Bu hamle, enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma sağlayarak ABD dolarını istikrara kavuşturabilir.

Dahası, Bitcoin’i ana yatırımcıların ve finans kurumlarının gözünde meşrulaştırabilir ve potansiyel olarak kripto para biriminin benimsenmesinin ve yatırımının artmasına yol açabilir.

Tasarı aynı zamanda önemli zorluklarla da karşı karşıya. Bitcoin’in oynaklığı endişe kaynağı olmaya devam ediyor; eleştirmenler, fiyat dalgalanmalarının rezerv varlık olarak etkinliğini zayıflatabileceğini savunuyor.

Tasarı için iki partiden de destek toplamak zor olabileceğinden, siyasi manzara engellerle dolu.

Donald Trump ve Robert F. Kennedy Jr. gibi yüksek profilli isimlerin katılımı, destekleri veya muhalefetleri kamuoyunun ve yasama organlarının görüşünü etkileyebileceğinden, olaya bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.

Bitcoin ve ABD ekonomisinin geleceğe bakışı

Copy link to section

Bitcoin Konferansı ilerledikçe, Bitcoin Rezerv Tasarısının geleceği belirsizliğini koruyor.

Bitcoin’in ABD finansal sistemine potansiyel entegrasyonu, kripto para birimi için çok önemli bir anı işaret ediyor ve onun niş bir varlıktan ana akım bir finansal araca geçişini simgeliyor.

Bu yasama çabasının sonucu hem Bitcoin’in hem de daha geniş ABD ekonomisinin geleceğini şekillendirebilir.

Bu arada kripto topluluğu ve finansal piyasalar Nashville Bitcoin Konferansındaki gelişmeleri yakından takip edecek. Bitcoin Rezerv Tasarısının tanıtılması, kripto para birimlerinin küresel finansal ortamda artan rolünün altını çiziyor ve para politikası ve ekonomik istikrara yönelik yenilikçi yaklaşımlara olan ihtiyacın altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.