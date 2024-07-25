Bancor (BNT) Carbon DeFi’nin ivme kazanmasıyla birlikte yıl genelinde %7 düşüş yaşamasına rağmen hala %56 yükseliş yaşıyor

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Bancor (BNT) son zamanlarda fiyatında kayda değer bir düşüşle karşılaştı ve son 24 saatte %7 oranında düşüş göstererek 0,5829 dolara geriledi.

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Bu kısa vadeli düşüşe rağmen token, geçtiğimiz yıla göre %56,6 oranında kayda değer bir artış göstererek dirençli kalmayı sürdürüyor.

Bu etkileyici uzun vadeli büyüme, Bancor v3’ün piyasaya sürülmesinden sonra Bancor ekosistemindeki bir dizi önemli gelişmeyle destekleniyor; özellikle 23 Mayıs 2024’te hayata geçirilen Konsantre Likidite 2.0 ve merkezi olmayan borsa (DEX), Carbon DeFi, 17 Haziran 2024’te Sei Network v2’de kullanıma sunuldu.

Konsantre Likidite 2.0, likidite sağlayıcılarını Bancor’a çekiyor

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Bancor, Ethereum, Base, Fantom, 0xMantle ve Sei Network v2 dahil olmak üzere birden fazla blok zincirinde likidite sağlamanın verimliliğini ve esnekliğini artırmak için tasarlanmış Konsantre Likidite 2.0’ı duyurdu.

Konsantre Likidite 2.0, kullanıcılara daha fazla kontrol ve esneklik sağlarken, zorluklarda ve ücretlerde önemli bir azalma vaat ediyor.

Likidite sağlama sürecini optimize ederek daha fazla likidite sağlayıcısı ve tüccarı çekmeyi, böylece Bancor ekosisteminin genel istikrarını ve büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

Yükseltme, likidite sağlayıcılarının likiditelerini belirli fiyat aralıklarında yoğunlaştırmasına olanak tanıyarak sermaye kullanımının verimliliğini artırıyor.

Geliştirilmiş sistem, ticaret ve likidite sağlamayla ilgili ücretleri azaltıyor; bunun da kullanıcı deneyimini geliştirmesi ve platformla daha fazla etkileşimi artırması bekleniyor.

Bancor’un yeni nesil DEX Carbon DeFi’si

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Konsantre Likidite 2.0’ın piyasaya sürülmesinin ardından Bancor’un odak noktası bir başka önemli dönüm noktasına kaydı: Carbon DeFi’nin tanıtımı.

17 Haziran 2024’te Sei Network v2’de resmi olarak başlatılan Carbon DeFi, Bancor’un yeni nesil merkezi olmayan borsasını (DEX) temsil ediyor ve onu geleneksel DEX’lerden ayıran bir dizi gelişmiş özellik sunuyor.

Carbon DeFi by Bancor- simple, powerful trading LIVE on Sei v2!



A short 🧵 on the cornerstone orderbook-like DEX on @SeiNetwork pic.twitter.com/WgHYzbq4Nv — Bancor (@Bancor) June 17, 2024

Carbon DeFi, zincir üstü otomasyon ve esneklik avantajıyla birlikte sipariş defteri benzeri bir ticaret deneyimi sunuyor.

DEX, bağlantılı likidite, özel ücret kademeleri ve ayarlanabilir emirler dahil olmak üzere çeşitli son teknoloji özellikleri içerir. Bu, kullanıcıların limit ve aralık emirlerini hassas ve otomasyonla yürütmesine olanak tanıyarak ticaret stratejilerini geliştirir.

Ek olarak Carbon DeFi, MEV sandviç saldırılarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanarak adil ve şeffaf ticaret koşulları sağlar.

Yerleşik bir yürütme botunun entegrasyonu ve üreticiler için sıfır ticaret ve gas ücreti sağlanması, Carbon DeFi’nin çekiciliğini daha da güçlendiriyor.

Gelişmiş analizleri ve yüksek güvenlik önlemleriyle Carbon DeFi, sıradan yatırımcılardan gelişmiş likidite sağlayıcılarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesinin ilgisini çekecek şekilde konumlandırılmıştır.

Sei Network v2’deki başarılı lansman ve ardından Seif Wallet, Coin98 Super Wallet ve OKXWallet gibi cüzdanlarla yapılan entegrasyonlar, DeFi alanında artan etkisini vurguluyor.

Bancor (BNT) tokeni geçici bir fiyat düşüşü yaşıyor olsa da ekosistemindeki son yenilikler, özellikle Konsantre Likidite 2.0 ve Karbon DeFi, güçlü bir gelecek görünümüne işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.