Ethereum ETF’nin güçlü başlangıcından sonra sırada Cardano ETF mi var?

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Kripto para dünyası, bir sonraki potansiyel kripto ETF’sine ilişkin spekülasyonlarla çalkalanıyor ve konuşmanın merkezinde Cardano’nun ADA’sı yer alıyor.

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Ethereum’un spot ETF’sinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından dikkatler ADA’ya kaydı. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, X platformunda Tap Tools’un ADA ETF olasılığına ilişkin sorusuna yanıt verdiğinde heyecan daha da arttı.

Bir gif aracılığıyla verdiği “Tamam, bunu kendim yapacağım” şeklindeki şakacı yanıtı, kripto topluluğu içinde daha fazla tartışmayı ateşledi.

Topluluk spekülasyonları ve tepkileri

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Hoskinson’un ilgi çekici yanıtı Cardano meraklıları arasında bir iyimserlik ve spekülasyon dalgasını ateşledi.

Hoskinson’ın katılımıyla ilgilenen bir topluluk üyesi, Cardano’nun likiditesini artırmak ve Cardano yerel tokenlerini listeleyecek bir borsayla ortaklık kurarak bir açma/kapama rampası sağlamak için gerçek bir stablecoin ihtiyacını öne sürdü. Hoskinson’un bu fikre olumlu tepkisi toplumun umutlarını daha da artırdı.

Konuşma aynı zamanda USDC veya USDT gibi stablecoin’lerle ortaklıkların ve Coinbase veya Binance gibi büyük borsalarla işbirliklerinin gerekliliğini de ortaya çıkardı.

Genel görüş olumlu kalırken, bazı topluluk üyeleri, Cardano’nun merkezi olmayan ahlakını tehlikeye atabileceğinden korkarak, bir ETF’nin ortaya çıkardığı potansiyel merkezileşme riskleri hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Daha fazla kripto ETF beklentisi

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Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse, Cardano, Solana ve XRP için spot ETF’lerin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından potansiyel olarak onaylanacağına olan güvenini paylaştı.

Ethereum ve Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının daha fazla kripto ETF’nin önünü açabileceğini öne sürdü. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas da benzer bir eğilim öngörerek bu düşünceyi yineledi.

Garlinghouse ayrıca bu ürünlerin karşılaşabileceği düzenleme engellerini de kabul ederek onay sürecinin uzun olabileceğini belirtti.

Bitcoin ETF’leri birden fazla reddedilmeyle karşı karşıya kaldı ve Ethereum ETF’leri nihayet onaylanmadan önce gecikmeler yaşadı, bu da yeni kripto ETF’lerin önünde zorlu bir yol olduğunu gösteriyor.

Cardano’nun yaklaşan gelişmeleri

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ADA ETF’sine ilişkin spekülasyonlar henüz doğrulanmamış olsa da Cardano diğer alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

Ağustos 2024’te yapılması planlanan Chang hard fork’u büyük heyecan yarattı.

Intersect’e göre Cardano topluluğunun 247 üyesi, Chang yükseltmesine hazırlık olarak DRep katılım sürecini tamamladı.

Ağın 100 milyon işleme yaklaşması nedeniyle bu gelişme Cardano için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Zirveden bir düşüşe rağmen, ekosistem içinde kilitlenen toplam değer (TVL) de büyüme gösteriyor. Bu gelişmeler, ETF’nin kaderi ne olursa olsun Cardano’nun önemli ilerleme ve genişlemeye hazır olduğunu gösteriyor.

Piyasa etkileri ve geleceğe bakış

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Bir ADA ETF’nin potansiyel onayının Cardano ve daha geniş kripto para piyasası için geniş kapsamlı etkileri olabilir.

ETF’ler, geleneksel yatırımcılara kripto para birimlerine daha kolay erişim sağlamanın, potansiyel olarak likiditeyi artırmanın ve talebi artırmanın bir yolu olarak görülüyor.

Ancak merkezileşme ve düzenleme zorluklarıyla ilgili endişeler göz ardı edilemez.

Bir ADA ETF’nin onaylanması, kripto para birimlerinin geleneksel finansal piyasalar tarafından daha geniş bir şekilde kabul edildiğinin sinyalini verebilir ve daha genel kabulün yolunu açabilir.

Öte yandan, ETF’lerin merkezileşmenin artmasına yol açması durumunda, kripto para birimlerinin temel güçlerinden biri olan merkezi olmayan yapısı risk altında olabilir.

Kripto para ortamı geliştikçe, özellikle Cardano için yeni ETF’lerin tanıtımı yakından izlenecek.

Sonuç, Cardano’nun ve daha geniş kripto ekosisteminin geleceğini önemli ölçüde şekillendirebilir ve yenilik ile düzenleme arasında devam eden gerilimi vurgulayabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.