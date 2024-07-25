Grab, antitröst endişeleri nedeniyle Trans-Cab satın alımından vazgeçti: Bu, Singapur’un araç çağırma pazarı için ne anlama geliyor?

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Güneydoğu Asya’nın lider araç çağırma ve yiyecek dağıtım şirketi Grab, Singapur’un araç çağırma pazarında büyük bir değişiklik yaparak, artık Singapur’un en büyük özel taksi operatörü Trans-Cab’ı satın almayacak.

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Singapur Rekabet ve Tüketici Komisyonu’na (CCCS) iletilen karar, Nasdaq’da listelenen Grab’ın pazar konumunu güçlendirmeye yönelik bir yıl süren çabasının sonucunu ortaya koyuyor.

Anlaşmanın feshi, CCCS’nin iki hafta önce aldığı ve birleşmenin Rekabet Kanunu’nun 54. Maddesini ihlal ederek rekabette önemli bir azalmaya neden olabileceğini belirten geçici bir kararın ardından geldi. Bu bölüm, rekabete aykırı sonuçlara yol açabilecek birleşmeleri yasaklamaktadır.

CCCS’nin kararı neydi?

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25 Temmuz’da CCCS, önerilen satın alımın sona ermesiyle birlikte hem Grab hem de Trans-Cab’ın birleşme kararına yönelik başvurularını geri çektiğini duyurdu. Sonuç olarak CCCS, önerilen anlaşmaya ilişkin değerlendirmesini de durdurdu.

Gözlemcinin 11 Temmuz’daki geçici kararı, Grab’ın Trans-Cab’ı devralmasının muhtemelen sürücü ve yolcuların zararına olacak şekilde pazardaki hakim konumunu sağlamlaştıracağı sonucuna vardı. Bu sonuca Ocak ayında başlatılan derinlemesine bir inceleme sonrasında ulaşıldı.

Komisyon, satın almanın rakip araç çağırma platformlarını önemli ölçüde zayıflatabileceği ve potansiyel olarak yolcu ve sürücüler için daha yüksek fiyatlara yol açabileceği konusunda uyardı.

CCCS, anlaşmanın diğer platformları çok önemli bir sürücü kaynağından mahrum bırakacağını ve sektörün mevcut sürücü eksikliğini daha da artıracağını belirtti. Bu eksiklik, rakip platformların yolculuk taleplerini yerine getirme yeteneğini engelleyecek ve zamanla onları hem yolcular hem de sürücüler için daha az çekici hale getirecek.

Önerilen anlaşma neleri içeriyordu?

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Strait Times, anlaşmanın değerinin 100 milyon S$ (75,62$) olduğunu bildirmişti.

Grab’ın araç kiralama kolu olan GrabRentals’ın öncülük ettiği önerilen satın alma, yaklaşık 2.000 taksiyi, 300’den fazla özel kiralık aracı ve Trans-Cab’ın araç atölyesini ve yakıt pompası operasyonlarını içeriyordu.

Grab Singapur’un genel müdürü Yee Wee Tang geçen yıl yaptığı açıklamada, platformda daha fazla sürücünün kullanıcıları için daha hızlı ve daha güvenilir yolculuklar anlamına geleceğini eklediğini söylemişti.

Singapur’un pandemiden bu yana “sektör çapında bir sürücü arz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını” ve bunun da platformda daha yüksek fiyatlara yol açtığını söylemişti. Sürücü sayısındaki artış, “özellikle yoğun saatlerde yolculara daha güvenilir tahsis imkanı sağlayacak” ve Trans-cab’in bakım tesisleri, operasyonların iyileştirilmesine ve maliyetlerin düşürülmesine olanak tanıyacak.

Başlangıçta 2023’ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen anlaşma, Ekim 2023’te CCCS’nin ön incelemenin ardından potansiyel rekabete aykırı etkilerine ilişkin endişelerini dile getirmesiyle düzenleyici zorluklarla karşılaştı.

Grab’ın bu kaygıları giderme yönündeki taahhütlerine rağmen, gözlemcinin ikinci, daha ayrıntılı incelemesi, satın almanın rekabeti bastırabileceğini ileri sürdü.

Endüstri analistleri, anlaşma devam etmiş olsa bile, Trans-Cab’ın filo değeri ve araç sertifika fiyatlarındaki potansiyel değişiklikler nedeniyle Grab’ın 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ilk teklifini yeniden değerlendirmeye çalışabileceğini öne sürdü.

Singapur araç çağırma pazarında başarısız olan ilk konsolidasyon teklifi değil

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Grab’ın Trans-Cab’ı satın almak için yaptığı başarısız teklif, ComfortDelGro ve Uber arasında 2017’de önerilen birleşmeyi hatırlatıyor.

ComfortDelGro’nun, Uber’in araç kiralama birimi Lion City Holdings’in %51 hissesini 642 milyon dolara satın alma girişimi, antitröst kaygıları nedeniyle CCCS incelemesi nedeniyle durduruldu.

Uber sonunda Güneydoğu Asya’dan çıkarak operasyonlarını Grab’a sattı ve bu durum her iki şirketin de rekabet karşıtı uygulamalar nedeniyle ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Statista’ya göre, Singapur’daki araç çağırma pazarı bu yıl 0,93 milyar ABD doları gelire ulaşacak ve Grab’ın hakimiyetinde olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.