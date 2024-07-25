HSBC, müşterilerini korumak için Avustralya’daki kripto para borsalarını engelliyor

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Bankacılık devi HSBC, Avustralya’daki tüm kripto para borsalarını engelliyor. Banka, bu hamlenin ardındaki gerekçe olarak artan sayıda dolandırıcılık olduğunu bildirdi.

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24 Temmuz itibarıyla banka, kripto para borsalarına yönelik tüm müşteri ödemelerini engellemeye başladı. HSBC’nin internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

Dolandırıcılıklardaki artışa yanıt olarak müşterilerimizi korumak için bu değişiklikleri yaptık. Müşterilerimizi gelişen tehditlerden korumaya yardımcı olmak için sürekli olarak güvenlik yeteneklerimize yatırım yapıyor ve sistemlerimizi güçlendiriyoruz.

Müşterileri dolandırıcılıktan korumak

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Sosyal medya platformu Reddit’teki müşteriler, bankanın bu hamleyi çok kısa sürede duyurduğunu iddia ediyor. 24 Temmuz tarihli bir e-postada banka, bloğu “güvenlik önlemleri” olarak etiketleyerek, kripto borsalarıyla işlem yapmak istiyorlarsa “alternatif düzenlemeler” aramaya çağırdı.

Kripto para birimi borsalarına yönelik yapılan tüm işlemler banka tarafından otomatik olarak engellenecektir. Buna kredi ve banka kartlarından yapılan ödemeler de dahildir.

Ancak banka, kripto borsalarından ödeme yapılmasına izin vermeye devam edecek.

Banka, Avustralyalıların yalnızca 2023 yılında yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 170 milyon dolardan fazla para kaybettiğini iddia eden verilere dikkat çekti. Bu arada, Avustralya’nın mali gözlemcisi de yakın zamanda kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanımına ilişkin endişeleri dile getiren bir rapor yayınladı.

Raporda, ülkedeki yasa dışı faaliyetlerin önde gelen kolaylaştırıcıları olarak nakit ve emlak gibi geleneksel kanalların altı çizildi. Kripto para birimleri için belirlenen “orta” risk faktörüyle karşılaştırıldığında nakit, “çok yüksek” risk statüsüne sahip oldu.

Bankacılık devi, kripto varlıklarına erişimi kısıtlama konusuna yabancı değil. Geçen yıl benzer bir hamleyi Birleşik Krallık’ta gerçekleştirerek perakende müşterilerinin kredi kartı kullanarak kripto para satın almasını engellemişti. Ayrıca, kripto satın alımları için banka kartlarına 5.000 £ limiti getirildi.

Hareket, Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) tarafından kripto varlıklarıyla ilişkili riskler hakkında yayınlanan bir uyarıya yanıt olarak yapıldı.

Avustralya kriptoya karşı önlem alıyor

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HSBC, kripto para birimlerinden uzak duran diğer büyük Avustralyalı bankacılık devlerinin izinden gidiyor.

Geçtiğimiz yıl bölgenin en büyük bankaları (Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac ve Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ)) toplu olarak kripto ödemelerini engelledi.

O dönemde Westpac’tan gelen bir rapor, dolandırıcılıklarla bağlantılı tüm müşteri kayıplarının %50’sinin arkasındaki nedenin yatırım dolandırıcılığı olduğunu ve tüm dolandırıcılıkların üçte birinin kripto para borsalarına transferleri içerdiğini gösteriyordu.

Kripto para birimleri üzerindeki kısıtlamalar kripto borsalarının ötesine uzanıyor. Avustralyalı düzenleyiciler ayrıca çevrimiçi kumar için ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerinin kullanılmasına da sıkı sıkıya bağlı.

Bu arada Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu da kayıt dışı menkul kıymetler olarak gördüğü kripto varlıklarını hedef alıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.