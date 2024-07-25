İzlenecek PolitiFi tokenleri: ABD seçimleri öncesinde Trump temalı en iyi 5 kripto

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ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, kripto para piyasası PolitiFi tokenlarının ortaya çıkmasıyla yeni bir trende tanık oluyor.

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Bu politik temalı kripto tokenler, özellikle de Donald Trump ile ilişkilendirilenler, önemli bir ilgi görüyor.

Günün en popüler beş Trump temalı PolitiFi tokenını inceleyelim.

Süper Trump Coin (STRUMP)

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Super Trump Coin (STRUMP), Donald Trump’ı Süpermen olarak tasvir eden bir meme tokenıdır.

Toplam dolaşımdaki 1,8 milyar token arzıyla STRUMP, son 24 saatte işlem hacminde %39,88 artış gördü.

Aynı dönemdeki %6,07’lik fiyat düşüşüne rağmen şu anda 0,01112 dolardan işlem görüyor ve CoinMarketCap’te 776. sırada yer alıyor.

STRUMP, 0,03085 dolarlık ATH’sinden %64,06 düşüş yaşadı, ancak hızlı geri dönüşleri nedeniyle Trump kripto meraklılarının favorisi olmaya devam ediyor.

Bebek Trump

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Bebek Trump, Trump temalı tokenler arasında benzersiz bir tokendır ve web sitesinde Donald Trump’ın bebek başkan imajını içerir.

Dolaşan 406 milyon token arzıyla 3,5 milyon dolarlık piyasa değeri var ve 0,008616 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte fiyattaki %9,45’lik düşüşe rağmen işlem hacminde %4,29’luk bir artış görüldü.

Zirvede Baby Trump’ın piyasa değeri 11 milyon dolardı. Özellikle Baby Trump, BNB Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen tek token iken diğerleri Ethereum ağında bulunuyor.

Trump (UYKU)

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Donald Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Harika Hale Getirin” sloganından ilham alınarak tasarlanan Trump (MAGA) tokeni, yaklaşık bir yıl önceki lansmanından bu yana dikkat çekici dalgalar yarattı.

Son 24 saatte %8,80 düşüş göstermesine rağmen şu anda 5,65 dolardan işlem görüyor.

Tokenın piyasa değeri son gün içinde %23,23 artış göstererek 248 milyon dolara ulaştı.

MAGA, kuruluşundan bu yana yüzde 35 milyonluk etkileyici bir getiri elde ederek CoinMarketCap’te 220. sıraya yükseldi.

KENDİN

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Aynı koda sahip başka bir token olan MAGA, CoinMarketCap’te PolitiFi kategorisinde ikinci sırada yer alıyor.

Dolaşımda 390 milyar token bulunan bu token, son 24 saatte %11,08’lik fiyat düşüşüne rağmen işlem hacminde %81,39’luk bir artış gördü.

Şu anda 0,0001337 $ seviyesinde işlem görüyor ve Dexscreener’da 21., CoinMarketCap’te ise 522. sırada yer alıyor.

Sadece iki ay önce piyasaya sürülen bu token, ilk benimseyenlere tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0007354 $’da (ATH) %313.373,62’lik bir getiri sağladı.

MAGA Başkan Yardımcısı (MVP)

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MAGA VP (MVP), dört ay önce piyasaya sürülen nispeten yeni bir tokendir.

0,128 dolardan işlem görüyor ve henüz CoinMarketCap’te ilk 1000 kripto para arasına giremedi ve şu anda 1231. sırada yer alıyor.

Son 24 saatte işlem hacmindeki %21,79’luk artışa rağmen piyasa değeri 5,3 milyon dolar. Lansmanından bu yana %110 artış göstermesine rağmen, 0,7706 dolarlık ATH’sinden hala %83,24 düşüş yaşıyor.

Trump’ın hayran kitlesinin desteği, bu tokenların başarısında önemli bir faktör gibi görünüyor. Seçimler yaklaştıkça bu PolitiFi tokenlerinin nasıl performans gösterdiğini ve momentumlarını koruyup koruyamayacaklarını görmek ilginç olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.