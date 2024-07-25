Trump kampanyası kripto bağışlarından 4 milyon dolar topladı: Yüksek profilli bağışçılar kimler?

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Donald Trump’ın başkanlık kampanyası, kripto para piyasasından başarıyla yararlanarak 4 milyon doların üzerinde dijital bağış aldı.

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Federal Seçim Komisyonu (FEC) dosyalarına göre, bu katkılar Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple’ın XRP token’ı ve ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin USDC dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde geldi.

Kripto bağışlarının bu akışı, siyasi bağış toplama stratejilerinde önemli bir değişime işaret ediyor ve Trump’ın dijital para birimleri konusundaki gelişen duruşunu vurguluyor.

1 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar, “Trump 47” ortak bağış toplama komitesi 118 milyon dolardan fazla para topladı; bunun önemli bir kısmı Trump kampanyasına, Cumhuriyetçi Ulusal Komite’ye ve diğer ilgili kuruluşlara ayrıldı.

Özellikle, en az 19 bağışçının Bitcoin’e 2,15 milyon dolardan fazla katkıda bulunması, ev hanımları, askeri görevliler, satış temsilcileri ve güvenlik teknisyenleri de dahil olmak üzere katkıda bulunanların çeşitli profesyonel geçmişlerini gözler önüne seriyor.

Yüksek profilli katkıda bulunanlar

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Öne çıkan bağışçılar arasında kripto milyarderi ikizler Tyler ve Cameron Winklevoss da yer alıyor; her biri bağış sırasında yaklaşık 1 milyon dolar olan 15,57 Bitcoin bağışında bulunuyor.

Katkı limitleri nedeniyle bu tutarın bir kısmı iade edildi.

Dijital varlık güvenliği firması BitGo’nun CEO’su Mike Belshe de 50.000 dolar değerinde Bitcoin bağışladı ve bu da kampanyanın kripto alanındaki etkili isimlere olan ilgisini daha da vurguladı.

Trump kampanya yardımcılarından Brian Hughes, 4 milyon dolarlık kripto katkılarının çoğunun Bitcoin ile alındığını vurguladı.

Kraken’in kurucusu ve eski CEO’su Jesse Powell, Ether’e yaklaşık 845.000 dolar bağışladı.

Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, XRP’ye 300.000 dolar katkıda bulundu.

Özellikle Messari’nin eski CEO’su Ryan Selkis, tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının ardından görevinden ayrıldıktan sonra USDC olarak 50.000 dolar bağışladı.

Trump kampanyası kripto bağışlarının çoğunu tasfiye için USDC’ye dönüştürürken, zaman zaman dijital varlıkları elinde tutmayı tercih etti.

Trump, Coinbase ve buna bağlı olarak IRS gibi merkezi kuruluşların erişiminin ötesinde olan kripto cüzdanlarının kullanımını savunarak, madeni paralarını kendi kendine saklamayı seçenlerin haklarını koruma sözü verdi.

Trump’ın kripto yanlısı bir duruşa geçişi

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Trump’ın mevcut kripto yanlısı duruşu, başkanlığı sırasında dijital para birimlerini eleştirdiği önceki görüşlerinden önemli bir geri dönüşe işaret ediyor. Bu değişiklik, Marc Andreessen ve Ben Horowitz gibi önemli teknoloji ve kripto yatırımcılarından destek aldı.

Nisan ayında Trump, Solana blok zincirinde misli olmayan bir token (NFT) koleksiyonu başlatarak kripto alanındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Cumartesi günü Trump, Nashville’deki Music City Center’da düzenlenen Bitcoin Konferansı’nda katılımcılara hitap edecek.

Etkinlik, Trump’la bir yuvarlak masa tartışması da dahil olmak üzere, üst düzey erişim için fiyatların kişi başı 844.600 dolara kadar çıktığı yüksek biletli bir bağış toplama etkinliğini içeriyor.

Eski başkanla fotoğraf çekme fırsatını da içeren orta sınıf biletlerin fiyatı kişi başı 60.000 dolar veya çift başına 100.000 dolardır.

Mayıs ayındaki Özgürlükçü Ulusal Konvansiyonunda Trump, Senatör Elizabeth Warren ve müttefiklerinin Bitcoin sahiplerini hedef almasını önleyeceğine söz verdi.

Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde Bitcoin madenciliği yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından Trump, Beyaz Saray’a dönmesi halinde gelecekteki tüm Bitcoin madenciliğinin ABD’de gerçekleşeceğini açıkladı.

Trump’ın aday arkadaşı olarak Ohio Senatörü JD Vance’i seçmesi, kripto sektörünün desteğini artırmak için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Vance, kripto para birimlerinin daha gevşek düzenlenmesinin sesli bir savunucusu oldu ve 2022’de Bitcoin’deki kişisel varlıklarını açıkladı.

Biden yönetimi, SEC’in son yıllarda eylemlerini yoğunlaştırmasıyla kripto sektörü üzerindeki düzenleyici incelemeyi artırdı.

Buna karşılık Trump, kendisini kripto inovasyonunun ve merkeziyetsizliğin savunucusu olarak konumlandırıyor. Yaklaşımdaki bu farklılık, teknoloji ve kripto topluluklarındaki birçok kişide yankı buldu ve Trump’ın kampanyasına önemli miktarda mali destek sağlanmasına yol açtı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.