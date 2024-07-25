Wall Street’in IBM’in 2. Çeyrek sonuçlarına karışık tepkileri: Tutmaya devam mı edin, yoksa nakde çevirmek mi?

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International Business Machines Corp. (NYSE: IBM), çarşamba günü piyasaların ticarete kapanmasının ardından 2024 ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. Kazançlar Wall Street’in beklentilerini aştı ancak analistlerden karışık tepkiler aldı.

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IBM 2. Çeyrek kazançları ve genel görünüm

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IBM’in ikinci çeyrek GAAP EPS’si 1,99 $ olarak gerçekleşti ve beklentilerin 0,19 $ üzerinde bir performans gösterdi; bu, şirketin maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliğinin göstergesidir.

Çeyreğin toplam geliri 15,8 milyar dolara ulaştı; bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9’luk bir artışı ve analist beklentilerine karşı 180 milyon dolarlık bir artışı temsil ediyor.

Bu gelir artışı, bir önceki yıla göre %7 artışla 6,74 milyar dolar olarak bildirilen yazılım satışlarındaki kayda değer büyümeyle desteklendi.

Bu segmentin büyümesi öncelikle işlem işleme platformlarındaki güçlü performanstan kaynaklanıyor ve IBM’in yüksek talep gören teknoloji alanlarındaki sağlam temellerini ortaya koyuyor.

Buna karşılık, danışmanlık geliri hafif düşüş göstererek beklentilerin biraz altında 5,18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak danışmanlık rezervasyonlarının güçlü kalmaya devam ettiği ve bu durumun gelecekteki gelir artışı potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

Altyapı segmenti, mütevazı bir büyümeyi yansıtan ve IBM’in eski sektörlerindeki dayanıklılığı gösteren 3,65 milyar dolarlık gelir bildirdi.

Kâr marjları açısından, GAAP kapsamındaki brüt kâr marjı 180 baz puanlık bir artışla %56,8 olurken, faaliyet (GAAP dışı) kâr marjı 190 baz puanlık artışla %57,8 ile daha da yüksek oldu.

Serbest nakit akışı da olumlu bir ivme gösterdi; şirket, çeyrekte 2,6 milyar dolarlık serbest nakit akışı bildirerek yıllık bazda 0,5 milyar dolarlık bir artış kaydetti.

Bu artış, IBM’in stratejik yatırımlarını ve temettü şeklinde hissedar getirilerini desteklemesi açısından kritik öneme sahiptir.

Operasyonel cephede CEO Arvind Krishna, kurumsal yapay zekanın ve IBM’in şu anda iki milyar doların üzerine çıkan üretken yapay zekadaki büyüyen iş kitabının rolünü vurguladı.

Bu artış, IBM’in yapay zeka odaklı çözümlere yönelik agresif hamlesinin sinyalini veren WatsonX’in bir yıl önce piyasaya sürülmesiyle ilişkilendiriliyor.

Geleceğe yönelik rehberlikle ilgili olarak IBM yönetimi, ilk yarı performansı ve operasyonel verimliliklerin etkisiyle tüm yıl boyunca ücretsiz nakit akışına ilişkin beklentilerini 12 milyar doların üzerine çıkardı.

Döviz kurlarının bir ila iki puanlık olumsuz bir rüzgar göstermesi beklenmesine rağmen, sabit para birimi bazında IBM’in orta tek haneli modeline uygun olarak gelir artışı beklentileri korundu.

Analistlerden karışık tepkiler

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Bu güçlü rakamlara rağmen analistler arasındaki görüşler hâlâ bölünmüş durumda. Bank of America’dan Wamsi Mohan “karışık” bir çeyrek geçirdiğini kabul ederek Yazılım ve Altyapıda aşırı performansa dikkat çekerken Danışmanlıkta düşük performansa dikkat çekti.

Mohan, 209 dolarlık fiyat hedefiyle Satın Alma notunu yineledi.

Benzer şekilde, Morgan Stanley’den Erik Woodring, çeyreği görünüşte sağlam olarak nitelendirdi ancak IBM’in RedHat ve Consulting gibi büyüme vektörlerindeki düşük performansla ilgili endişelerini dile getirdi.

Woodring, 182 dolarlık fiyat hedefiyle Eşit Ağırlık derecelendirmesini korudu.

Jefferies analisti Brent Thill ayrıca, yüksek marjlı yazılım sektörlerinin daha iyi performans gösterdiği ancak daha zayıf danışmanlık iş segmentleri tarafından dengelendiği sonuçların karışık doğasına da dikkat çekti. Thill, Hold notunu koruyarak fiyat hedefini 200 $’a ayarladı.

9 Temmuz’da Goldman Sachs’taki analistler IBM’in “ilgi çekici risk-ödül” profili hakkında yorum yaparak sektörün BT harcama kısıtlamalarından etkilenen döngüsel bir düzeltme ve yapay zeka odaklı sermaye harcamalarına doğru bir geçişle karşı karşıya olduğunu gözlemlediler.

Firma, IBM’de 200 ABD Doları fiyat hedefiyle Satın Alma notunu koruyor ve bu, mevcut zorlukların ortasında uzun vadeli temellerine olan güveni yansıtıyor.

IBM’in stratejik manevraları

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Stratejik cephede IBM, çoklu bulut altyapısı otomasyon teknolojisindeki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan HashiCorp’un satın alınması gibi önemli hamleler yapmaya devam ediyor.

Ancak bu satın alma, IBM’in izlediği karmaşık düzenleme ortamını gösteren, antitröst incelemesi altında.

Şirketin CEO Arvind Krishna yönetimindeki liderliği, bu çalkantılı zamanlarda IBM’e yön vermede çok önemli rol oynadı. Krishna’nın hibrit bulut ve yapay zekaya odaklanması IBM’in stratejisinde etkili oldu.

Daha geniş bağlamda, IBM’in kuantum hesaplamaya yönelik girişimi ve bunun gelecekteki büyüme üzerindeki etkileri göz ardı edilemez.

IBM’in bu alandaki gelişmeleri, kuantum hesaplamanın pratik uygulamaları ve gelir katkıları henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, yeni teknolojilerden önemli miktarda gelir akışı potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Şimdi grafiklerin hisse senedinin fiyat gidişatı hakkında neler söylediğine ve mevcut piyasa koşulları ile IBM’in stratejik girişimlerinin etkileyici bir yatırım tezi oluşturacak şekilde uyumlu olup olmadığına bakalım.

Yalnızca 200 doların üzerinde yükseliş onayı

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Neredeyse dört yıl boyunca 120-140 dolar dar aralığında kaldıktan sonra IBM’in hisseleri nihayet 2024’ün sonlarında bu aralığın üzerine çıktı.

O zamandan bu yana, Nisan ayında ilk çeyrek rakamlarını açıkladıktan sonra gördüğü düşüşe rağmen uzun vadeli grafiklerde yükseliş trendini sürdürdü.

TradingView’den IBM grafiği

Hisse senedi şu anda bu yılın Mart ayında ulaştığı birkaç yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Bugünkü yükseliş hareketinin ardından kısa vadeli yükseliş momentumu güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak hisse senedi 200$’a yaklaştığında satışlar bir kez daha yaşanabilir.

Bu nedenle, yeni uzun pozisyonlar başlatmak isteyen boğaların mevcut seviyelerde yalnızca küçük bir pozisyon başlatması ve hisse senedinin günlük 199 doların üzerinde kapanış yapması durumunda pozisyonlarına daha fazla ekleme yapması gerekiyor.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, hisse senedini mevcut seviyelerde açığa satmaktan kaçınmalı ve zayıflığın ortaya çıkmasını beklemelidir. Bugünkü hareketten sonra hisse senedi önümüzdeki günlerde 200 doların üzerine çıkamazsa, bu zayıflık göstergesi olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.