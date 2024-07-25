Yatırımcılar daha düşük maliyetli alternatiflere yönelirken Grayscale Ethereum Trust 26 milyon dolarlık çıkışla karşı karşıya

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Dramatik bir değişimle yatırımcılar, başlangıçtaki 100 milyon dolarlık girişin ardından, ticaretin ikinci gününde spot Ether ETF’lerinden 26 milyon dolar çekti. Bu dikkate değer geri çekilme, kripto varlık yönetimi alanında önemli bir oyuncu olan Grayscale Ethereum Trust’ı (NYSE: ETHE) önemli ölçüde etkiledi.

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ETF takipçisi Farside’ın verilerine göre ETHE, ikinci gününde 327 milyon dolarlık önemli bir çıkış yaşadı ve bu, ilk gündeki 484 milyon dolarlık şaşırtıcı çıkışa eklendi.

Bu, toplam çıkışları sadece iki gün içinde 811 milyon dolara çıkardı. Böylesine keskin bir düşüş, 2017 yılında ABD’de halka açık ilk Ethereum fonu olarak ETHE’yi başlatan, dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale için ciddi bir gerileme anlamına geliyor.

Çıkışlara katkıda bulunan kritik bir faktör, ETHE’nin spot Ether ETF’leri arasında en yüksek olan %2,5’lik yönetim ücreti gibi görünüyor.

Bu ücret yapısı, yüksek ücretler nedeniyle uzun süreli çıkışlarla da mücadele eden Grayscale’in Bitcoin Trust ETF’sinin (NYSE: GBTC) karşılaştığı zorlukları yansıtıyor.

Yatırımcıların, yatırımlarını yönetme maliyeti konusunda açıkça duyarlı oldukları ve yüksek ücretlerin onları daha uygun maliyetli seçeneklere yönelttiği görülüyor.

Daha düşük maliyetli alternatifler için başarı

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ETHE’nin zorluklarına rağmen, daha düşük maliyetli bir alternatif sunan Grayscale’in Ethereum Mini Trust’ı (NYSE: ETH) olumlu girişler gördü.

Ethereum Mini Trust, ikinci işlem gününde sadece %0,15 gibi oldukça düşük yönetim ücreti sayesinde 45,9 milyon dolar topladı. Bu, onu spot Ether ETF’leri arasında en uygun fiyatlı seçenek haline getiriyor.

Fidelity’nin Ethereum Fund (FETH) ikinci günde 74,5 milyon dolar ile giriş yarışına liderlik ederken onu sırasıyla 29,6 milyon dolar ve 19,8 milyon dolar toplayan Bitwise Ethereum ETF (NYSE: ETHW) ve VanEck Ethereum ETF (Cboe: ETHV) izledi.

Bu fonlar arasındaki zıt performans, yatırımcılar arasında daha düşük maliyetli alternatiflere yönelik açık bir tercihin altını çiziyor.

Yatırımcı duyarlılığında değişim

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Fon performanslarındaki keskin fark, yatırımcı duyarlılığındaki değişimin altını çiziyor. Grayscale Ethereum Trust’tan gelen yoğun çıkışlar, yatırımcıların yatırım tercihlerinde maliyet verimliliğine giderek daha fazla öncelik verdiklerini gösteriyor.

Bu eğilim, Ethereum Mini Trust ve Fidelity’nin Ethereum Fund gibi düşük maliyetli ETF’lerin olumlu karşılanmasına da yansıyor.

Grayscale’in ETHE’sinden ilk çıkışlar, yatırımcıların ücret yapılarına yönelik incelemelerinin arttığının sinyalini veriyor. ETHE’nin %2,5’lik yönetim ücretinin sevilmediği göz önüne alındığında, daha uygun fiyatlı yatırım seçeneklerine yönelik açık bir talep var.

Düşük maliyetli ETF’lerin olumlu karşılanması, sağlayıcıların rekabetçi kalabilmeleri için ücret yapılarını yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.

Spot Ether ETF pazarı gelişmeye devam ederken, bu ilk hareketler daha uygun maliyetli yatırım araçlarına doğru daha geniş bir yönelime işaret ediyor. ETF sağlayıcıları arasında artan rekabetin, kripto varlık piyasasında daha fazla inovasyona ve çeşitliliğe yol açması, Ether ETF’lerinin manzarasını yeniden şekillendirmesi ve gelecekteki yatırım stratejilerini etkilemesi muhtemeldir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.