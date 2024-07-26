Avrupa doğal gaz fiyatları, arz kesintileri ve zayıf talep nedeniyle %2 artışla 32,6 €/MWh’ye yükseldi

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Avrupa doğal gaz fiyatları Cuma günü megavatsaat başına %2 artışla 32,6 Euro’ya (35,41 $) yükseldi; bu durum piyasanın arz kesintileri ve zayıf taleple boğuştuğunu yansıtıyor.

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Bu artış, Perşembe günkü %2,1’lik düşüşün ve Çarşamba günkü %4,3’lük artışın ardından geldi; bu da potansiyel mütevazı bir haftalık kazancı işaret ediyor.

Piyasanın oynaklığı, son enerji krizinin ardından Avrupa’nın küresel gaz piyasalarına artan bağımlılığıyla daha da belirginleşiyor.

Tedarik endişeleri artıyor

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Daha önce tedarik sorunlarından memnun olan tüccarlar, şimdi beklenmedik kapanmalar, daha yumuşak hava koşulları ve gaz kargoları için dünya çapında artan rekabet nedeniyle kaygılı.

En son gelişmeler arasında Avustralya’nın Ichthys LNG ihracat tesisinin kesintisi yer alıyor; bu, Norveç’ten gelen akışın geri gelmesine ve Beryl Kasırgası’nın ardından büyük bir ABD LNG tesisinden ihracatın yeniden başlamasına rağmen küresel arzın sıkılaşmasına yönelik bir tehdit oluşturuyor.

Karmaşık tedarik zorluklarına rağmen doğal gaz talebi düşük kalmaya devam ediyor; İtalyan Eni SpA gibi büyük firmalar ikinci çeyrek tüketiminde %16’lık önemli bir düşüş bildirdi.

Talepteki bu düşüş kısmen, gaz piyasası ortamı üzerinde daha büyük ekonomik sonuçlar doğuran endüstriyel faaliyetlerin azalmasından kaynaklanmaktadır.

ABD doğal gaz vadeli işlemleri artan depolama tesisleri nedeniyle düştü

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Yakın tarihli bir rapora göre Perşembe günü ABD doğal gaz vadeli işlemleri, EIA’nın beklenenden daha büyük bir depolama inşaatını ortaya koymasının ardından MMBtu başına 2,05 dolara düştü.

Geçen hafta ABD’li kamu hizmetleri, piyasanın 15 Bcf’lik artış tahminlerinin üzerinde, depolamaya 22 milyar fit küp (Bcf) gaz ekledi. Gaz depolama seviyeleri şu anda 5 yıllık ortalamanın %16,4 üzerindedir.

EQT ve Chesapeake Energy gibi işletmelerin üretimi artırmasına neden olan Nisan ve Mayıs aylarındaki üretim artışına rağmen, artan arz nedeniyle doğal gaz fiyatlarının ikinci hafta da düşmesi bekleniyor. Ağustos ayındaki aşırı sıcakların, klimalara güç sağlamak için kullanılan gaz tüketimini artırması muhtemel.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.