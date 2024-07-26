Obamalar yeni kampanya videosunda Kamala Harris’i başkanlığa destekliyor

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Eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i resmen başkanlığa onayladı.

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Onay, Cuma günü Harris kampanyası tarafından yayınlanan 55 saniyelik bir videoyla duyuruldu.

Kamala Harris Obama’dan destek alıyor

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Videoda Başkan Yardımcısı Harris’in bir etkinliğin sahne arkasında konvoyuna doğru ilerlediği görülüyor. Hoparlörden bir telefon görüşmesine cevap veriyor ve hem Barack hem de Michelle Obama’nın sesini açığa çıkarıyor.

“Ah, merhaba, ikiniz de birliktesiniz! Ah, ikinizi de duymak çok güzel,” diyor Harris videoda sıcak bir şekilde.

Michelle Obama desteğine şu sözlerle başlıyor:

Bu telefon görüşmesini kızım Kamala’ya şunu söylemeden yapamam: Seninle gurur duyuyorum. Bu tarihi bir olay olacak.

Barack Obama da şöyle devam ediyor:

Michelle ve ben sizi desteklemekten daha fazla gurur duyamayacağımızı ve bu seçimden geçip Oval Ofis’e girmenizi sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemek için aradık.”

Başkan Yardımcısı Harris minnettarlıkla yanıt verdi: “Arkadaşlığınız için teşekkür ederim. Bu konuda biraz eğleneceğiz.”

Bu destek Harris için neden önemli?

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Obama’lardan merakla beklenen onaylar, Harris’e tam destek verdiklerini doğruluyor ve tutumlarıyla ilgili her türlü spekülasyonu bastırıyor.

Şu anda Demokratların fiili başkan adayı olan Harris, bu onayı, Başkan Joe Biden’ın 21 Temmuz’da yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından Demokrat Parti’nin diğer önde gelen isimlerinin kendisini açıkça desteklemesinden birkaç gün sonra aldı.

NBC News, Barack Obama’nın hafta boyunca Harris’le düzenli iletişim halinde olduğunu ve Biden’ın önceki kampanyasından elde edilen kaynakları kullanarak kampanya operasyonunu hızlı bir şekilde nasıl oluşturabileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

Kampanya takibi ve yaklaşan kongre

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Her iki Obama’nın da Harris’in kampanyasında aktif rol oynaması bekleniyor ve bu yaz ve sonbaharın sonlarında kampanyaya katılma planları var. Katılımları, çoğu zaten Harris’in adaylığı konusunda hevesli olan Demokrat seçmenleri harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Ek olarak, hem Barack hem de Michelle Obama’nın Ağustos ayında Chicago’da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre’de önemli konuşma yerlerine sahip olması bekleniyor.

Bu kongre, partinin 2016’dan bu yana ilk yüz yüze toplantısı olacak ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde önemli bir olaya işaret edecek.

Obama’nın desteğinin bağlamı nedir?

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Obama’ların bu desteği Harris için önemli çünkü sadece Demokrat Parti içindeki desteğini sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda seçmenleri harekete geçirmek için Obama’ların popülaritesini ve etkisini de güçlendiriyor.

Partideki bu kadar yüksek profilli isimlerin desteği muhtemelen kampanyasının görünürlüğünü ve güvenilirliğini artıracak.

Barack Obama’nın stratejik tavsiye ve destek sağlamaya katılımı, birleşik ve iyi koordine edilmiş bir kampanya operasyonunun önemini vurgulamaktadır.

İvmeyi korumak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak için Biden’ın kampanya altyapısından Harris’in kampanyasına geçişin sorunsuz olması gerekiyor.

Kampanya ilerledikçe Obama’ların aktif katılımının, desteğin toplanmasında ve seçmen katılımının artırılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Destekleri, kampanya sürecinde ve kongrede beklenen varlıklarıyla birleştiğinde, Demokrat Parti’nin yaklaşan seçimlerde güçlü ve birleşik bir cephe sunma yönündeki ortak çabasının altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.