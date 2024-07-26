Paris 2024 Olimpiyatları: Oyunlar turizm telaşına ve iş dünyasına gölge düşürdü

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2024 Yaz Olimpiyatları oyunları bugün Paris’te başlıyor ve dünyanın dört bir yanından gelen 10.000’i aşkın sporcu ve birkaç yüz bin seyirci dışında, oyunların artan turist akınına ilişkin beklentiler tam olarak karşılanamadı.

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Euromonitor International’ın geçen yılki bir raporu, oyunlar için Paris’e fazladan 3 milyon kişinin geleceğini tahmin ederek turizm harcamalarını 4 milyar Euro’ya kadar artırdı.

Bununla birlikte, haziran ayı boyunca şehre gelen turizm seviyesinin azalması nedeniyle havayolları gelir kaybını hesaba katsa da üst düzey otellerin rezervasyonlarında düşüş ve mağaza, restoran ve barlarda düşüş görüldüğüne dair raporlar var. -Ağustos, oyunların ekonomi üzerinde mantığa aykırı bir etkisi olabileceğini söylemek yanlış olmaz.

Paris sektörlerine hizmet veren havayollarının gelirleri oyunlar nedeniyle darbe aldı

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Air France-KLM, Çarşamba günkü ikinci çeyrek kazancında faaliyet kârında %30 düşüşle 513 milyon Euro’ya (556 milyon $) geriledi.

Şirket ayrıca, oyunların birim geliri tahmini 40 milyon Euro etkilemesi nedeniyle Paris’e uluslararası gelen trafikte bir azalma olduğunu da bildirdi.

Aslında, Avrupa seyahatleri için klasik bir yoğun sezon olan 2024 yazının tamamı boyunca (Haziran-Ağustos sonu), oyunların havayollarına yaklaşık 200 milyon Euro’ya mal olacağı tahmin ediliyor.

Havayolu, aşamalı normalleşmenin yalnızca Ağustos ayının sonundan itibaren gerçekleşeceğini gördüğünü ekledi.

ABD’deki tüm havayolu şirketleri arasında Paris’e en fazla hizmeti veren Delta Havayolları, bu ayın başında oyunlar nedeniyle şirkete 100 milyon dolarlık bir zarar geleceğini öngörmüştü.

Delta başkanı Glen Hauenstein, bu ayın başlarında ikinci çeyrek kazanç görüşmesi sırasında analistlere ve yatırımcılara şunları söyledi:

Haziran’dan Ağustos’a kadar Olimpiyatlar için Paris’e yapılan seyahatlerde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir etki görüyoruz… Bu geçici olay dışında , Avrupa’ya yaz seyahati talebi güçlü ve beklentilerimizle tutarlı.

Otel rezervasyonlarında düşüş

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Bloomberg’in haberine göre, akşam başına en az 800 € (870 $) ücret alan otellere yönelik ticaret grubu UMIH Prestige, otel rezervasyonlarının geçen yaza göre %20 ila %50 oranında azaldığını bildirdi.

UMIH Prestige başkanı Christophe Laure, çıkışa şunları söyledi: “Paris şu anda Oyunlar öncesinde lüks otel odalarına olan talepte ciddi bir düşüş görüyor.”

Pek çok gezginin kapanış törenleri sonrasına kadar şehirden uzak durmayı tercih ettiğini belirtti.

Etkinlik sırasında otel fiyatlarının yüksek düzeyde tutulduğunu ve turist vergisindeki artışla daha da yükseldiğini, bunun da turistlerin konaklama türüne göre gecelik yaklaşık %200 daha fazla turizm vergisi ödemesine yol açtığını belirtmek gerekir.

Lojistik sorunlar turist hareketliliğini daha da azaltıyor

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10.000’den fazla sporcunun akınına hazırlanan ve yaklaşık 5 lakh seyircinin oyunlara tanıklık etmesi beklenen bir şehirde, sorun sadece otel fiyatları değil, doğal olarak bir dizi yeni, daha az turist dostu trafik kontrolleri de uygulamaya konuldu. güvenliğin sıkılaştırılması.

Oxford Economics’in turizm ekonomisi kıdemli ekonomisti Chloe Parkins şunları söyledi:

Şehrin etrafındaki kapanmalar trafik akışını azaltacak ve normal turist hacimlerine bağımlı olan yerel işletmeleri etkileyecektir. Ek olarak, turizm vergisindeki etkinliklerle ilgili artışlar seyahat bütçelerini sıkıştırabilir ve bu da turistik mekanlarda ve perakende satış kuruluşlarında daha az harcama yapılmasına neden olabilir. Artan aksamalar ve yüksek maliyetler, oyunların başlamasına kadar seyahati caydırdı.

İşletme üzerindeki etkisi ve ileriye dönük yolu

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Fransa Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi, 2016 yılında Fransa adına bir ekonomik etki araştırması yapmıştı.

Bu çalışma, 2024 Olimpiyatlarının 10,7 milyar Euro’ya kadar ve 247.000’e kadar istihdam yaratabileceği etkiyi ölçtü.

10,7 milyar Euro’nun yaklaşık 1,4-3,5 milyar Euro’su (%13-33) turizmle bağlantılı ekonomik etkiye atfedilecekti.

Parkins, bu rakamların memnuniyetle karşılansa da, 2016’dan bu yana başta pandemi ve enflasyon olmak üzere pek çok şey değiştiği için bunların dikkatle yorumlanması gerektiğini söyledi.

Paralimpik oyunların başlayacağı ağustos ayı sonuna doğru turistlerin şehre daha çok döneceğini öngördü, bu da havayollarının beklentilerine paralel bir tahmin.

Bazı gezginlerin kalabalıktan kaçınmaya çalışması nedeniyle yaz başında Fransa ve Paris’e varışlardaki durgunluğun geçici olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, Fransa çeşitli kaynak pazarlar için hala cazip bir destinasyondur. Yaz Olimpiyatları sırasında burayı ziyaret etmeye gücü yetmeyen turistler muhtemelen daha sonraki bir tarihte gelecekler ya da Ağustos ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Paralimpik Oyunları devam ederken seyahat etmeyi tercih edebilecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.