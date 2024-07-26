Rusya Merkez Bankası, savaş kaynaklı enflasyonla mücadele etmek için kilit faiz oranını 200 baz puan artırarak %18’e yükseltti

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Rusya Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele etmek için kararlı bir hamleyle temel faiz oranını 200 baz puan artırarak yıllık %18’e yükseltti.

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Bir yıldan fazla bir süre içinde altıncı faiz artırımına işaret eden bu cesur karar, merkez bankasının Ukrayna’da devam eden çatışmanın ekonomik etkisini sınırlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Rusya’nın savaş ekonomisi enflasyonu artırıyor

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Rusya’nın geniş çaplı askeri müdahalesinin başladığı Şubat 2022’den bu yana enflasyon ilk tahminlerin çok ötesine geçti.

Başkan Vladimir Putin’in Rusya’nın GSYH’sinin yaklaşık %9’unu savunma ve güvenliğe ayıracağını açıklaması (Sovyet dönemini hatırlatan bir harcama düzeyi) ekonomik baskıları yoğunlaştırdı.

Artan maaşlar ve artan harcamalar enflasyonu daha da artırdı ve bu önemli para politikası ayarlamasına yol açtı.

“Hanehalkı gelirlerindeki önemli artış ve olumlu tüketici güveni nedeniyle tüketici faaliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor. Önemli yatırım talebi, hem mali teşvikler hem de işletmelerin yüksek karları tarafından destekleniyor. Rusya ekonomisinin dengeli büyüme yolundan yukarıya doğru belirgin sapması azalmıyor, “dedi bankadan yapılan açıklamada.

Ancak işgücü açığının artmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“Bu koşullarda yurt içi talebin artması, mal ve hizmet arzının oransal olarak genişlemesine yol açmıyor, aksine işletmelerin maliyetlerini artırıyor ve dolayısıyla enflasyonist baskıları yoğunlaştırıyor” Rusya Bankası

Financial Times’a göre, savaş uzadıkça, savaş döneminde patlama yaşayan savunma sanayinde artan maaşlar, ciddi işgücü kıtlığının yaşandığı bir dönemde işçileri çekmek için sivil işletmeleri de aynı şeyi yapmaya zorladı. Sonuç olarak Rusya beklenmedik bir şekilde kendisini tüketici harcamalarındaki patlamanın ortasında buldu.

Rusya devlet istatistik kurumu Rosstat’a göre gerçek ücretler neredeyse yüzde 14 arttı, mal ve hizmet tüketimi ise yüzde 25 civarında arttı.

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini revize etti

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Ekonomide süregelen ve artan enflasyon baskısına paralel olarak Merkez Bankası da 2024 enflasyon tahminini revize ederek yüzde 6,5-7’ye yükseltti.

Bankanın öngörülerine göre yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 4,0-4,5’e gerilemesi, sonraki yıllarda ise yüzde 4 civarında istikrar kazanması bekleniyor.

Merkez bankası, orta vadeli ufukta enflasyon riskleri dengesinin hala yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Raporda, “Enflasyon yanlısı temel riskler, ticaret hadlerindeki değişiklikler (jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere), sürekli yüksek enflasyon beklentileri ve Rusya ekonomisinin dengeli büyüme yolundan yukarı doğru sapması ile ilişkilidir” denildi.

London Business School’un yeni dekanı olan Rus ekonomist Sergei Guriev, savaşın ülkedeki enflasyon eğilimlerini artırmada oynadığı rol hakkında yorum yaparken Dow Jones’a şunları söyledi:

“Yeni bir tank üretirseniz ve o tank Ukrayna’da yakılırsa, bu hiçbir şey üretmeden ekonomiye nakit enjekte etmekle eşdeğerdir. Bu çok enflasyonisttir.” Sergei Guriev, Rus ekonomist

Chicago Üniversitesi, Harris Kamu Politikası Okulu’nda John Dewey Üstün Hizmet Profesörü Konstantin Sonin, X hakkında şunları söyledi:

“Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’e çıkardı. Yıllık enflasyonun yüzde 9 seviyesinde olması (ve enflasyon hedefinin de yüzde 4 olması), bu durum yüksek enflasyon beklentilerine işaret ediyor. Ayrıca, faiz oranı arttıkça faiz oranının rolü giderek azalıyor.” ve savunma sanayine piyasanın altında oranlarda daha fazla kredi veriliyor.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.