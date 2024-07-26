Senatör Warren, yabancı kripto madenciliği operasyonlarının casusluk riski oluşturduğu konusunda uyardı

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Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Elizabeth Warren, ülkede faaliyet gösteren yabancı kripto para madenciliği çiftliklerinin riskleri konusunda uyardı. Uyarı, mevcut Beyaz Saray yönetiminin tutumuyla uyumlu.

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25 Temmuz’daki duruşmada konuşan Senatör Warren, yabancı kuruluşların sahip olduğu kripto para madenciliği firmalarının ulusal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Ayrıca bu varlıkların “çevre için bir felaket” olduğunu ve “elektrik şebekesini çökertebileceğini” iddia ederek ekolojik risklerle ilgili endişelerini de dile getirdi.

Yabancılara ait kripto madencileri ulusal riskler oluşturuyor

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Bu endişelerin ABD’deki tüm yabancı madencilik kuruluşlarıyla ilgili olup olmadığı sorulduğunda Warren, casusluk risklerine dikkat çekti.

Senatör, yabancı şirketlerin “ABD askeri operasyonları hakkında casusluk yapmak için kriptomin kullandığı” iddiasını yanıtladı.

Özellikle Wyoming’de Çinli MineOne kuruluşunun sahibi olduğu ve işlettiği bir madencilik çiftliğinden bahsediyordu. Tesis, ABD füze üssüne yakın bir yerde bulunuyordu ve Mayıs ayında kaldırılması emredilmişti.

Senatör Warren şöyle devam etti:

Bu açık bir ulusal güvenlik riskidir. Ancak tek risk bu değil. Yabancıların sahip olduğu kripto madenler de enerji şebekesini tehdit ediyor.

Senatöre göre riskler, kripto madenciliğinde yaygın bir endişe kaynağı olan yüksek elektrik tüketiminin ötesine geçiyor. ABD elektrik şebekesine bağlı yabancılara ait kripto madencileri, “hedefli elektrik kesintileri ve siber saldırılar” riski taşıyor.

Ayrıca yasa koyucu, yabancı kuruluşların ABD’de “gizli olarak” siteler satın aldığını iddia etti. Kripto para birimlerini, bu kuruluşların bankacılık sistemini ve “Kara Para Aklamayı Önleme kurallarını” “atlamasına” olanak tanıyan bir araç olarak etiketledi.

New York Üniversitesi öğrencisi Jerry Yu’nun 2023’te Teksas’ta 6 milyon doların üzerinde bir Bitcoin madeni satın alması olayına değindi.

Raporlar, işlemin kripto para birimiyle gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda mülkün düzenleyici gözetim altına girdiğini ileri sürdü.

Warren şu sonuca vardı:

Artık Hazine’nin ihtiyacı olan kanunları, kanunları çıkarmamızın zamanı geldi.

Kripto madenciliğine darbe

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Bu, Senatör Warren’ın kripto madenciliği konusunda ilk kez alarm çalması değil. Mayıs ayında Savunma Bakanı, Hazine Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na, İran’ın ABD yaptırımlarını atlatmak için kripto madenciliği kullanmasına ilişkin bir mektup gönderdi.

Senatör Angus King (I-Maine) ile birlikte kaleme alınan mektupta, ABD’li yetkililerden İranlı kripto madencilerinin elde ettiği gelirler, kara para aklamadaki potansiyel kullanımları ve sorunları nasıl çözmeyi planladıkları hakkında veri sağlamaları istendi.

Bu arada Biden yönetimi, Bitcoin madenciliği için kullanılan elektriğin maliyetine %30’luk bir tüketim vergisi teklifiyle madencilik sektörünü düzenleme konusunda da agresif bir yaklaşım benimsedi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.