Lattice 2024 konferansı başladığında STORJ fiyatı %25 arttı

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Storj fiyatı %25’ten fazla artış göstererek en çok kazanan altcoin’lere liderlik etti. Tokenın olumlu yanı, dünyanın dört bir yanından bilim adamlarını bir araya getiren büyük bir konferansın Liverpool Üniversitesi’nde başlamasıyla birlikte geliyor.

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STORJ, bu yazının yazıldığı sırada 0,48 dolar civarında işlem görüyordu ve günlük hacmi %1.700’ün üzerinde artışla 196 milyon dolara yükseldi. Hızla yükselen STORJ, aralarında Bitcoin Cash, Helium ve JasmyCoin’in de bulunduğu 24 saatlik önemli performans gösterenleri geride bırakıyordu.

Storj nedir?

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2018 yılında başlatılan Storj, merkezi olmayan bir bulut depolama platformu sunan bir blockchain girişimidir.

Ağ, dünya genelindeki kuruluşlardan ve bireylerden depolama alanı kiralıyor. Bunu hızlı, düşük maliyetli, güvenli grafik işlem birimlerine (GPU’lar) erişim isteyen müşterilere tahsis eder. Bu ekosistemde, alan sağlayıcılar veya düğümler ödül olarak yerel token STORJ’yi alır.

Lattice 2024 konferansı başlarken Storj kazanıyor

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Yakın zamanda Pasadena, Kaliforniya merkezli bir GPU sağlayıcısı olan Valdi’yi satın aldıktan sonra Storj, Lattice 2024 konferansındaki görünürlüğünü genişletmeyi planlıyor.

Yıllık konferans, Kafes Alan Teorisi üzerine dünyanın her yerinden bilim adamlarının ilgisini çeken uluslararası bir sempozyumdur.

Storj yakın zamanda platformun Lattice 2024 için hazır olduğunu belirtti. En son konferans konferansın 41’incisi ve 28 Temmuz – 3 Ağustos 2024 tarihleri arasında Liverpool Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

@storj is ready for Lattice 2024! 🎉 The University of Liverpool will be brimming with innovation, 💡new ideas & 🔍 discoveries, July 28 – Aug 3!

Learn about the event here: https://t.co/S4veOYr3Zq #Lattice2024 #CloudStorage #Liverpool pic.twitter.com/jQsL2F4d01 — Storj (@storj) July 22, 2024

Aslında. Lattice parçacık fizikçilerini bir araya getirdi. Ancak konferans, algoritmalar, makine mimarisi ve kuantum hesaplama gibi yeni konuları kapsayacak şekilde büyüdü.

Bu yılki etkinliğe katılanlar yenilik, kuantum alan teorileri ve keşiflerle ilgili yeni fikirler bekliyor.

Storj, Lattice 2024’ün sponsorlarından biridir ve bu, STORJ fiyatının keskin bir şekilde artmasına katkıda bulunmuş olabilir. Bu özellikle CoinGecko verilerinin DePIN pazarının trendde olduğunu göstermesiyle ortaya çıkıyor. Platforma göre Storj, 24 saatlik ve haftalık kazançlarda Helium ve JasmyCoin’in üzerinde yer alıyor.

STORJ fiyat tahmini

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Storj’un fiyatının temmuz başındaki 0,28 dolarlık dip seviyesinden 0,49 doların üzerine çıkması, bir ayın en düşük seviyesinden bu yana %20’den fazla artış gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada 24 saatlik aralık 0,38 ile 0,49 dolar arasındaydı.

Bir kripto analistine göre Storj için kazançlar, kriptonun boğa formasyonunu doğrulamasının ardından geldi. Javon Marks, kırılmanın STORJ’u 1 doların üzerine çıkarma potansiyeli olduğuna inanıyor. Analist, kısa vadeli boğa hedefinin 2,9 doların üzerinde olabileceğini öne sürüyor.

$STORJ, after recently confirming a Bull Pattern, is now recovering with MAJOR STRENGTH here and can be set for much more!



With a target still at $2.95574675, another +474% climb from here could take place and this strength may only be part of this much larger 'picture'… https://t.co/WzkrdM2FWT pic.twitter.com/4QHNkhh9NX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 27, 2024

Özellikle Storj, Mart 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,81 dolara ulaştı ve altcoin en son Aralık 2023’te 1 doların üzerinde işlem gördü. Şu anda yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi Mart ayında ulaşılan 0,90 dolar.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.