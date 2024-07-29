2. çeyrekte kazançlar düşüyor ancak hisse senedi artıyor, işte nedeni bu

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ON Semiconductor Corp, ikinci çeyrekte 1735,2 milyon dolar gelir elde ederek 338,2 milyon dolarlık net gelir elde etti, bu da 0,78 dolarlık seyreltilmiş hisse başı kazanç anlamına geliyor. Şirketin hisse fiyatı ilk işlem saatinde %12 arttı.

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Bildirilen gelir, analistlerin 1729,12 milyon dolarlık beklentilerini aştı ancak önceki yıla göre %17’lik bir düşüşe işaret ediyor. Seyreltilmiş EPS de hedefi 0,11 dolar kadar kaçırdı.

Düşen kazanç eğilimine rağmen hisse fiyatı açık piyasada %12 arttı. Yatırımcılar hisse senedine neden bu kadar ilgi duyuyor?

Umut verici bir gelecek

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Rakamlar hayal kırıklığı yaratan bir hikaye anlatırken, fiyattaki artışın nedeni CEO’nun açıklamalarıyla açıklanabilir.

Pazar payı kazanımları yoluyla büyümeyi desteklemeye, stratejik pazarlardaki yatırımlarımızı ikiye katlamaya ve analog ve karışık sinyal çözümleri ile sektör lideri ürün portföyümüzün genişliğini genişletmeye kendimizi adadık.

Dünyanın en büyük ikinci güç yongası üreticisi olan Onsemi, güç yarı iletkenleri ve sensörleri pazarında büyük bir oyuncu olarak ününe sahiptir.

Şirketin korunması gereken bir itibarı var ve yarı hisse senedi fiyatları tavan yaparken bir yıl boyunca yatay ticaret yapmak yatırımcıları endişelendirmişti. Ancak CEO’nun iyimser yorumlarından sonra artık öyle değil.

Onsemi, otomotiv endüstrisi için önde gelen görüntü sensörleri tedarikçisinden elektrikli araçlar, otonom araçlar ve yenilenebilir enerji gibi yeni ortaya çıkan uygulamalarda oyunu hızlandırmaya kadar son trendlerden yararlanmayı amaçlıyor.

Serbest nakit akışındaki artış, şirketin finansal sağlığının ve operasyonel gücünün yatırımcıları etkileyen bir diğer göstergesi.

Şirketin gelişen pazar trendleri doğrultusunda agresif bir şekilde büyümeyi planladığı göz önüne alındığında, bu iyileşen nakit akışı kullanışlı olacaktır.

Volkswagen ile ortaklık

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Şirket daha geçen hafta Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile bir anlaşma imzaladı.

Tüm güç platformlarında çalışacak entegre bir modül çözümünün parçası olacak tam bir silisyum karbür teknolojisi yığını sağlayacak. CEO şunu ekledi:

Tüm güç alt grubunu kapsayan eksiksiz bir güç sistemi çözümü sunarak, Volkswagen Grubuna araç serisi için verimliliği ve performansı en üst düzeye çıkaran tek, basitleştirilmiş modüler ve ölçeklenebilir bir platform sağlıyoruz.

Onsemi, Avrupa’daki üretim alanını genişletmeyi planlıyor ve Volkswagen bundan doğrudan faydalanabilir. Bu tesis, Volkswagen’in halihazırda faaliyet gösterdiği Çek Cumhuriyeti’nde yer alacak.

Dolayısıyla bu anlaşma her iki şirket için de iyi sonuç veriyor ve Onsemi bunu Avrupa’daki operasyonlarını iyileştirmek için kullanabilir.

ON, Nvidia ve Broadcom rallisini kaçıranlar için cazip bir fırsat sunuyor.

Hisse senedi bir yıldır yatay işlem görüyor ve bu kazanç raporundan sonra artık durum böyle olmayabilir. Yatırımcılar hızla harekete geçmek isteyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.