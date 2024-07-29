ABD Fed’in bu haftaki toplantısı: Enflasyon soğurken faiz indirimlerinden ne beklenmeli?

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Federal Rezerv bu hafta iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı için toplanırken, finans dünyası olası faiz indirimlerine ilişkin işaretleri yakından izliyor.

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Fed’in gösterge faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,5 seviyesinde sabit tutması beklenirken, toplantı Eylül ayı başlarında olası bir politika değişikliğine zemin hazırlamak açısından kritik önem taşıyor.

Enflasyon düşüyor ve işgücü piyasası yumuşaıyor

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Bu toplantının arka planında ABD ekonomisinin ılımlılaşma işaretleri göstermesi yer alıyor. Sürekli bir endişe kaynağı olan enflasyonda azalma işaretleri görülüyor.

Tüketici fiyat artışı önemli ölçüde yavaşlayarak bu yılın başında beklenmedik ekonomik aksaklıklar nedeniyle artan korkuları hafifletti. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi şu anda %2,6 seviyesinde, bu da 2022’deki zirveye göre belirgin bir iyileşme.

Eş zamanlı olarak, Fed’in ikili yetkisinin temel dayanağı olan işgücü piyasası da soğuma işaretleri gösteriyor. İşe almanın önceki hızına göre yavaşlaması ücret artışının yavaşlamasına ve işten çıkarmaların artmasına neden oldu.

Üç aylık ortalama işsizlik oranı yüzde 0,43 puan artarak Sahm Kuralı’nın %0,5 eşiğine yaklaştı; bu genellikle bir durgunluğun başlangıcına işaret ediyor.

Enflasyonun düşürülmesi ve işgücü piyasasının yumuşamasından oluşan bu ikili eğilim, Fed’e borçlanma maliyetlerini düşürmeyi düşünme serbestliğini sağlıyor.

Enflasyon kontrolü ve iş kayıpları

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New York Fed Piyasalar Grubu eski başkanı ve Balyasny Asset Management’ın şu anki makro strateji başkanı Brian Sack şunları belirtiyor:

Fed faiz indirimine yaklaşıyor ve bu haftaki iletişimleri bunu yansıtacak gibi görünüyor.

Merkez bankası ekonomik istikrarı koruma ile gereksiz iş kayıplarını önleme arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. Politika faizinin uzun bir süre boyunca çok yüksek tutulması, işgücü piyasasının sağlığına zarar verme riski taşırken, Fed Başkanı Jay Powell’ın bu endişeyi gidermesi bekleniyor.

Fed’de karışık sinyaller

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Ekonomik yavaşlamaya ilişkin açık sinyallere rağmen Fed içinde faiz indirimlerinin uygun zamanlaması konusunda çeşitli görüşler mevcut.

Haziran ayında politika yapıcılar, faiz oranlarının yıl için iki yerine çeyrek puan düşürülmesi ihtimali konusunda neredeyse eşit bir şekilde bölünmüştü. Bu bölünme, Fed’in önümüzdeki toplantıda benimseyeceği temkinli duruşun altını çiziyor.

Daha fazla veri bekliyorum

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Fed’in, iki grup enflasyon ve iş raporu da dahil olmak üzere, şu an ile Eylül ayı toplantısı arasında dikkate alması gereken daha fazla verisi olacak.

Bu güncellemeler ekonominin gidişatına dair kritik bilgiler sağlayacak ve Fed’in karar alma sürecine bilgi verecek.

Eski New York Fed başkanı Bill Dudley, faiz indirimlerini ertelemenin resesyon risklerini artırabileceği konusunda uyarsa da Fed’in acele etmektense kesinliği tercih ettiğini kabul ediyor.

Deutsche Bank’ın araştırma başkan yardımcısı ve eski Fed ekonomisti Peter Hooper, faiz indirimlerinin başlatılması için Eylül ayı zaman çizelgesini destekliyor.

Beklemenin Fed’in eğilimleri teyit etmesine ve rotayı tersine çevirme riskinden kaçınmasına olanak sağladığını savunuyor.

Hooper, Kasım ve Aralık aylarında ilave faiz indirimlerinin ardından Eylül 2025’e kadar ara verilmesini ve sonuçta politika faizinin %3,5-4 gibi daha nötr bir seviyeye getirilmesini öngörüyor.

Fed’in önündeki yol

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Fed toplantısına hazırlanırken merkez bankasının önündeki zorluk enflasyonu kontrol etmekle işgücü piyasasını desteklemek arasında gidip gelmek.

Bu hafta beklenen tartışma ve açıklamalar muhtemelen Fed’in gelecekteki politika yönüne ilişkin daha net sinyaller sunacak ve önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri şekillendirecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.