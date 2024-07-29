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Eski Başkan Donald Trump Kasım ayında göreve dönme potansiyeline hazırlanırken, ekonomist Ludovic Subran potansiyel bir enflasyon artışı konusunda uyarıyor.

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Allianz’ın baş ekonomisti Subran, Trump’ın yeniden seçilmesinin ABD ekonomisi üzerinde önemli yansımaları olabileceğini, finansal piyasalar ve politika yapıcılar için zaten endişe kaynağı olan enflasyonist baskıları daha da artırabileceğini öngörüyor.

Enflasyonun önemli bir ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Haziran ayında Dow Jones tahminleriyle uyumlu olarak ay için %0,1 ve yıl için %2,5 arttı.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Portekiz’de yakın zamanda düzenlenen bir forumda enflasyondaki bu ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ancak Subran, Trump’ın 2024’te Beyaz Saray’a dönmesi durumunda sıkıntılı bir senaryo öngörüyor.

Subran’a göre Trump’ın politikaları enflasyon için “üçlü bir bela” görevi görebilir.

Ekonomist, Trump’ın 7 milyon insanı sınır dışı etmek, daha yüksek gümrük vergileri uygulamak ve muhtemelen ABD dolarının değerini %30’a kadar düşürebilecek Plaza Anlaşmasını yeniden etkinleştirmek gibi agresif önlemler uygulayabileceğini öngörüyor.

Subran, bu eylemlerin 2025’te enflasyona yüzde bir ila iki puan ekleyebileceğini savunuyor.

Fed 2024’te faiz indirimine gitmeyebilir

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Subran, ABD Merkez Bankası’nın 2024 yılı sonuna kadar faiz oranlarını 50 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

Ancak Trump’ın politikaları nedeniyle enflasyonun yeniden artması durumunda Fed’in 2025’te faizleri daha da düşürmekte zorlanabileceğine inanıyor. Merkez bankasının enflasyonu yönetme yeteneği tehlikeye girebilir ve potansiyel olarak kredibilitesini zedeleyebilir.

Federal Rezerv bu hafta bir politika toplantısı düzenleyecek ancak Subran Eylül ayından önce herhangi bir faiz indirimi beklemiyor.

Ekonomistlerin endişeleri, Trump yönetiminin yüksek enflasyon baskılarını yeniden uygulamaya koyması halinde Fed’in ekonomik istikrarı korumada karşılaşabileceği potansiyel zorlukların altını çiziyor.

Trump’ın yeniden seçilmesi Avrupa için olumsuz

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“ Squawk Box ” programında Ludovic Subran, Donald Trump’ın kısa vadede ABD için olumlu olabileceğini kabul etti ancak “boom’da bir çöküş olursa” orta vadede negatife döneceği konusunda uyardı.

Ayrıca Trump hükümetinin “ilk günde” Avrupa için olumsuz olmasını bekliyor. Bunun nedeni onun “Önce Amerika” olması, yani Avrupa dahil diğerlerinin ikinci olacağı anlamına geliyor.

Ekonomist, Cumhuriyetçinin muhtemelen Çin-Amerikan rekabetini yeniden canlandıracağını ve “Ukrayna’daki savaşı 24 saat içinde çözmekten söz edeceğini” ve bunların hepsinin birlikte Avrupa’daki piyasaları yerinden oynatabileceğini ekledi.

Donald Trump’ın, 2024 ABD seçimlerinde Kamala Harris’i yenmenin , yeniden seçilme kampanyasını Temmuz ayının başlarında sonlandıran Joe Biden’dan daha kolay olacağına olan güvenini zaten ifade ettiğini unutmayın.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.