Bileşik (COMP) fiyatı tartışmalı yönetim teklifinin onaylanmasının ardından %6 düştü

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Bileşik (COMP) fiyatı yaklaşık %6 düşerek Pazartesi günü 47,27 dolara kadar düştü.

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Düşüş, topluluğun borç verme protokolünün arkasındaki merkezi olmayan özerk organizasyonun (DAO) yönetimine ilişkin en son haberlere tepki vermesiyle geldi.

Ne oldu?

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Bileşik Finans forum sayfasındaki ayrıntılar, protokole yönelik potansiyel bir “yönetim saldırısının” geçtiğini belirtiyor.

Yaklaşık 24 milyon dolar değerindeki COMP tokenlarının %5’ini goldCOMP adı verilen getiri sağlayan bir protokole koymayı amaçlayan Teklif 289, topluluk genelindeki endişelere rağmen hayata geçti.

Özellikle bu, “Altın Oğlanlar” grubunun üçüncü teklifi ve benzer yönetim önerilerinin reddedilmesinden sonra geldi.

Teklifin kabul edilmesi için ilk girişim Mayıs ayında yapıldı. Ancak topluluk 118 numaralı öneriyi reddettiğinde, Golden Boys bunu 247 numaralı öneriyle sürdürdü ve COMP tokenlarının kasaya tahsis edilmesinin Compound Finance token sahiplerinin pasif gelir elde edeceğini iddia etti.

Bu da boşa çıkınca grup, 289 numaralı öneri aracılığıyla en son yönetim saldırısı girişimine yöneldi. Bu kez, 24 milyon dolar değerinde 499.000 COMP tahsis etme yönündeki tartışmalı öneri kabul edildi ve bu da toplulukta daha fazla endişeye yol açtı.

Bu bir yönetim saldırısı mı?

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DAO’larda, bir yönetim saldırısı, bir kuruluşun yönetim oylarını kendi lehlerine ve genellikle kişisel kazanç için etkilemek için yeterli oy gücünü kontrol etmesi durumunda meydana gelir.

Bazı topluluk üyelerine göre, Golden Boys ve Humpy adındaki bir balina muhtemelen COMP’u DAO’nun dışına çekmeye çalışıyor. Ancak Humpy, “Güven Kurulumu”nun kullanıldığına dikkat çekerek bu tür iddiaları reddetti.

“’Fon çalmak’ yanlış ve yanıltıcı bir ifade, özellikle de tesisin risk uzmanından geliyor. Talep edilen yatırım, fonların çalınmasına/yönlendirilmesine izin vermeyen bir dizi kısıtlamalı eylem içeren bir Güven Kurulumundan geçiyor,” diye yazdı Humpy.

Buna rağmen Bileşik topluluğu artık Timelock Yöneticisi ile bir yönetim kısıtlamasının ana hatlarını çizen öneri 290’ı değerlendirecek. Kabul edilmesi halinde, goldCOMP ile ilgili eylemlerde iki günlük bir gecikme yaşanacak ve bu da topluluğa potansiyel kötü niyetli hareketlere karşı koyma olanağı sunabilecek.

Bitcoin 70 bin dolara bakarken altcoinler yükseliyor

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COMP tokeninin fiyatı şu anda 48 doların üzerinde olsa da 24 saatlik zaman diliminde hala %4’ün üzerinde kırmızı renkte bulunuyor.

Compound’un mücadelesi, birçok üst düzey altcoin’in Pazartesi günü erken saatlerde Bitcoin’in keskin yükselişini yansıtmasıyla ortaya çıktı.

Asya ticaret seansında BTC 69.800 doların üzerine çıkarken, Ethereum 3.300 doların, Solana ise 193 doların üzerine çıktı.

Bu arada Bitcoin Cash, boğaların 400 doların üzerine çıkmasıyla yükselişini sürdürdü ve bu yazının yazıldığı sırada %14’ün üzerinde bir artışla 452 doların gün içi en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.