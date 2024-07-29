Deadpool ve Wolverine açılış haftasonunda 200 milyon dolarla rekor kırdı

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Marvel’ın gişe rekorları kıran son filmi Deadpool & Wolverine, açılış haftasonunda 200 milyon doların üzerinde hasılat yaparak R dereceli filmler için yeni bir standart belirledi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Stüdyo tahminlerine göre film yurt içinde 205 milyon dolar, dünya çapında ise 438,3 milyon dolar gibi etkileyici bir gelir elde ederek tarihteki en yüksek hasılat yapan R dereceli ilk film oldu.

Deadpool ve Wolverine’in başarısı, daha önceki Deadpool filmlerinin kırdığı rekorları gölgede bıraktı.

Orijinal Deadpool, 2016’daki açılış haftasonunda yaklaşık 132 milyon dolar kazanırken Deadpool 2, 2018’de 125 milyon dolar kazandı.

Enflasyona göre ayarlandığında bile bu rakamlar, son taksitin dikkat çekici çıkışının altında kalıyor.

Deadpool & Wolverine şu anda tüm zamanların en yüksek hasılat yapan sekizinci filmi olarak duruyor ve The Avengers’ın (2012) 207 milyon dolarla sahip olduğu en üst sırayı az farkla kaçırıyor ve 202 milyon dolarla açılan “Black Panther”i (2018) geride bırakıyor.

Marvel’ın mali zaferi

Copy link to section

Bu rekor kıran performansla Marvel’ın film portföyü, Disney’in bildirdiği üzere kolektif kazanç olarak 30 milyar doları aştı.

Bu kilometre taşı, Marvel’ın tüm zamanların en çok hasılat yapan film serisi olma konumunu sağlamlaştırıyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), Avengers: Endgame ile 2019’da sona eren “Sonsuzluk Efsanesi”nin ardından eski ivmesini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Endgame hâlâ en büyük açılış hafta sonu rekorunu elinde tutsa da Deadpool ve Wolverine, Marvel’ın devam eden evriminde önemli bir başarıya imza attı.

Box Office Pro verilerine göre Deadpool & Wolverine’e duyulan coşku, tiyatro gösterilerine olan talebin artmasına neden oldu.

Film şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gösterim zamanı pazar payının %43’ünü elinde tutuyor. Geniş çekiciliği hem özel Marvel hayranlarını hem de genel sinema izleyicilerini büyüledi ve olağanüstü gişe başarısına katkıda bulundu.

Yaz gişesinin canlanması

Copy link to section

Yavaş bir başlangıç yapan yaz gişesi, çok sayıda gişe rekorları kıran filmlerle yeniden canlandı. “Deadpool ve Wolverine”in ardından “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Despicable Me 4” ve “Twisters” gibi filmler bir dizi dikkat çekici filme imza attı. başarılar, yakın tarihin en güçlü yaz filmi sezonlarından birine işaret ediyor.

Disney ayrıca “Inside Out 2″nin tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi olduğunu, dünya çapında 1,46 milyar dolar hasılat elde ettiğini ve “Frozen 2” (2019) tarafından tutulan önceki rekoru geride bıraktığını duyurdu.

Bu başarı, gişe rekorları kıran yaz sezonu başlamadan önce %25’in üzerinde gerileyen yurt içi gişe geliri açığının kapatılmasına yardımcı oldu.

2024 için gelir düşüşüne ilişkin daha önceki tahminlere rağmen, yaz yayınlarının güçlü performansı görünümü iyileştirdi.

Analistler artık tüm yıl gişesinin 8,2 ile 8,7 milyar dolar arasında biteceğini tahmin ediyor. “Deadpool & Wolverine” ve diğer yaz hitlerinin başarısı iyimserliği artırdı, ancak yıldan yıla karşılaştırmalar dalgalanmaya devam edecek.

Her ikisi de 21 Temmuz’da gösterime giren “Barbie” ve “Oppenheimer” gibi filmlerin başarısı, 2023 yurt içi gişe gelirinin pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviye olan 9 milyar doları aşmasına da katkıda bulundu. Yılın bitmesine hâlâ birkaç ay olmasına rağmen mevcut gidişat, film endüstrisi için güçlü bir iyileşmeye işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.