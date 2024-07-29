Donald Trump’ın Bitcoin Konferansı konuşması kripto piyasasını ateşledi, BTC 70 bin dolara yaklaştı

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Eski Başkan Donald Trump’ın Nashville’deki 2024 Bitcoin Konferansı’ndaki açılış konuşması, kripto pazarını teşvik etti.

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Küresel kripto piyasası değeri 2,48 trilyon dolara yükseldi ve bu sadece 24 saat içinde %3,09’luk bir artışı yansıtıyor.

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, şu anda 69.403 dolar fiyatla 70.000 dolar sınırına yaklaşırken, ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum da fiyatı 3.3 bin doların üzerine çıkarak kayda değer kazançlar elde etti.

Trump, bir kripto Federal rezervi önermekten vazgeçti

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Suikast girişiminden günler sonra 2024 Bitcoin Konferansı’nda merakla beklenen konuşmasında Donald Trump, kripto para sektörü için iddialı planlar ortaya koydu.

Trump, ABD’yi “gezegenin kripto başkenti” haline getireceğine ve federal hükümetin Bitcoin varlıklarını asla satmamasını sağlayacağına söz verdi.

Mevcut hükümet varlıklarını kullanarak bir bitcoin “stratejik rezervi” oluşturmayı önerirken, dijital para birimleri için resmi bir federal rezerv kurulması önerisinde bulunmaktan kaçındı.

Yeniden seçilirse, federal hükümetin mevcut Bitcoin varlıklarını satmasını engelleyeceğini ve resmi bir kripto federal rezervinin oluşturulmasını teklif etmekten vazgeçeceğini söyledi.

Hükümetimiz her bitcoincinin ezbere bildiği temel kuralı çok uzun süredir ihlal ediyor: Bitcoin’inizi asla satmayın.

https://www.youtube.com/live/EiEIfBatnH8?si=k8Q7MUHznWIf1c3N

Trump’ın vizyonu, kripto topluluğu tarafından dijital varlıklara ilişkin düzenleyici duruşu nedeniyle eleştirilen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in görevden alınmasını içeriyor.

Eski başkan ayrıca, kripto dostu düzenlemeler geliştirme niyetinin sinyalini vererek bir “Bitcoin ve kripto başkanlık danışma konseyi” oluşturma sözü verdi.

Ancak bu cesur sözlere rağmen Trump, stratejik rezervin büyüklüğü veya operasyonel çerçevesi hakkında spesifik ayrıntılar sağlamadı ve bu da kripto topluluğu içinde karışık tepkilere yol açtı.

Robert F. Kennedy Jr. 4 milyon Bitcoin rezervi başlatma sözü verdi

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Aynı konferansta konuşan bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., önemli bir bitcoin rezervi oluşturmak için daha somut bir plan önerdi. Kennedy ABD’yi yönetme sözü verdi.

Kennedy Jr.’a göre hazine, suç faaliyetlerinden ele geçirilen dijital varlıklardan başlayarak 4 milyon Bitcoin alacak.

Bu iddialı teklif, küresel kripto ortamını önemli ölçüde etkileyebilecek bir rezerv oluşturmayı amaçlıyor.

Want to know my stance on #Bitcoin? Here’s what I’ll do. pic.twitter.com/H5ijWQTfIE — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 27, 2024

Benzer şekilde, R-Wy’den Senatör Cynthia Lummis, konferansta, beş yıl içinde 1 milyon Bitcoin’lik resmi bir ABD federal rezervinin toplanmasını içeren yasama önerisini açıkladı.

Bu rezerv en az 20 yıl süreyle tutulacak ve temel amacı ulusal borcu azaltmak için kullanmak olacak.

Özellikle Donald Trump’ın, Kennedy Jr.’ın ve Lummis’in önerileri, ABD finansal sistemini güçlendirmek için kripto para biriminden yararlanma konusunda iki partinin de artan ilgisini vurguluyor.

BTC fiyatı, piyasanın toparlanmasının ardından 70.000 $ sınırına yaklaştı

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Bitcoin konferansındaki duyurular ve siyasi taahhütlerin ardından Bitcoin’in fiyatı 70.000 dolara yükseldi.

Son rakamlara göre Bitcoin, son 24 saatte %2,77 artışla 69.403,49 dolardan işlem görüyor.

Bu artış, toplam kripto pazarı hacminin 55,6 milyar dolara ulaşmasıyla daha geniş bir pazar toparlanmasının ortasında gerçekleşti; önceki günlere göre bir düşüş olsa da yine de güçlü piyasa aktivitesinin göstergesi.

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum da olumlu momentumdan yararlandı ve fiyatı 3.388,56 dolara yükseldi.

Kripto piyasasının toplam kapitalizasyonu şu anda 2,48 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor ve bu, geçtiğimiz gün %3,09’luk bir artışı yansıtıyor.

Kripto fiyatlarındaki yeniden canlanma, piyasanın Nashville konferansında yapılan yüksek profilli tartışmalara ve önerilere verdiği iyimser tepkinin altını çiziyor.

Genel olarak, Trump’ın konuşması kripto para birimi sektörüne enerji verdi; önemli siyasi figürler ABD’deki dijital varlıkların geleceğini yeniden şekillendirebilecek tedbirleri aktif olarak önerdi.

Kripto piyasası bu gelişmelere tepki vermeye devam ederken, seçimlerin üzerinden 100 gün geçmeden tüm gözler bu önerilerin nasıl gelişip sektörü nasıl etkileyeceği üzerinde kalacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.