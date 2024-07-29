HSBC, ARM Holdings’in notunu ilk çeyrek kazançları öncesinde düşürdü: Satmalı mı yoksa elde tutmalı mı?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

HSBC, yatırımcı duyarlılığını harekete geçiren son değişiklikle ARM Holdings PLC’nin (NASDAQ: ARM) notunu ‘Tut’tan ‘Azalt’a düşürdü.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

ARM için yeni fiyat hedefi, şirketin yüksek değerlemesi ve Android akıllı telefon pazarının yavaşlamasıyla ilgili endişeler nedeniyle önceki 100 dolardan 105 dolar olarak belirlendi.

Bu not düşüşü, ARM’ın çarşamba günü 1. çeyrek kazanç raporunu yayınlamaya hazırlandığı dönemde geldi; hisse senedi şu anda 149 dolardan işlem görüyor.

Bu fiyatlandırma, şirketin 2026 mali yılı kazancının 72 katı olan prim değerlemesiyle ilgili endişeleri yansıtarak yaklaşık %30’luk potansiyel bir düşüşe işaret ediyor.

Analistler ARM’de yükseliş beklentisini koruyor

Copy link to section

HSBC’nin temkinli duruşuna rağmen diğer analistler ARM’in geleceği konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Morgan Stanley yakın zamanda hisse senedini ‘Eşit Ağırlık’tan ‘Fazla Ağırlık’a yükseltti ve ARM’nin ağ teknolojisinin ucunda yapay zekada genişleyen rolüne odaklanarak fiyat hedefini 107 dolardan 190 dolara çıkardı.

M Science, Amazon Graviton CPU’larına güç sağlamadaki rolü nedeniyle ARM’yi olumlu bir şekilde öne çıkardı ve bu onayın ardından hisse senedinin %5 oranında yükselmesine neden oldu.

Bank of America’daki analistler de yakın zamanda hisse senedi fiyat hedeflerini artırdı ve AI teknolojisinin PC’lere ve akıllı telefonlara nüfuz etmesi nedeniyle ARM’in potansiyeline dikkat çekti.

BofA ayrıca, ARM’nin gelişen yarı iletken ortamındaki stratejik konumunu kabul ederek, 180 dolarlık revize edilmiş fiyat hedefiyle yükseliş hissini yansıtan, cihaz içi AI uygulamalarına doğru kaymanın önemli bir büyüme itici gücü olduğunu belirtti.

ARM’in 1. Çeyrek kazanç beklentileri ve iş temelleri

Copy link to section

Analistlerin kazanç raporu öncesindeki fikir birliği, ARM’nin ilk çeyrekteki GAAP kazancının hisse başına 0,17 dolar ve 906,5 milyon dolar olacağı yönünde. Geçen yılki GAAP kazancı ise 675 milyon dolar üzerinden hisse başına 0,10 dolardı.

ARM’in temel iş sağlığı sağlamlığını koruyor. ARM’in gelirinin çoğunluğu, Apple, Nvidia ve Qualcomm ile devam eden sözleşmelerden gelen önemli katkılarla birlikte, ağır teknoloji şirketlerine verilen IP lisanslarından kaynaklanıyor.

ARM’nin Neoverse platformunun büyüyen pazar segmentlerini yakalamaya hazır olmasıyla birlikte AI veri merkezlerinden ve uç bilişim çözümlerinden önemli gelir akışları bekleniyor.

ARM, yaklaşık 3 milyar dolarlık nakit ve borçsuz kısa vadeli yatırımlara sahip olup, agresif Ar-Ge yatırımları ve stratejik satın almalar için iyi bir konuma sahip. Mükemmel brüt kar marjlarına rağmen, artan Ar-Ge harcamaları nedeniyle operasyonel marjlar yakın zamanda daraldı ve bu durum teknolojik ilerlemeleri ve pazar genişlemesini hedefleyen bir yeniden yatırım aşamasını vurguluyor.

ARM’ın mevcut değerlemesi

Copy link to section

ARM’in mevcut değerlemesi karmaşık bir tablo sunuyor. Hisse senedinin primi, yapay zeka ve küresel teknoloji altyapıları gibi hızlı büyüyen alanlardaki stratejik konumunu yansıtıyor. Benzerleriyle karşılaştırıldığında, ARM’in vadeli F/K oranı sektör ortalamalarının önemli ölçüde üzerindedir.

ARM’in fiyat/satış oranı da rakiplerine göre yüksek kalıyor; bu da yüksek gelir artışının devam edeceği ve yeni teknoloji alanlarında genişleme olacağına dair pazar beklentisinin göstergesi.

ARM, stratejik yatırımları ve pazar konumlandırmasıyla ya sürdürülebilir büyüme yoluyla yüksek değerlemesini doğrulamaya ya da daha ılımlı piyasa beklentilerine uyum sağlamaya hazırlanıyor.

Bu temel içgörülerden yola çıktığımızda, ARM’in hisse senedi fiyatı gidişatının teknik analiz yoluyla daha yakından incelenmesi, önümüzdeki çeyreklerde hisse senedi performansının potansiyel yönlerini daha da açıklığa kavuşturacaktır.

Uzun vadeli grafiklerde güçlü, kısa vadede zayıf

Copy link to section

ARM, halka arzdan sonraki birkaç gün içinde hisselerin halka arz fiyatı olan 51 dolardan %30’dan fazla yükselişle geçen yıl NYSE’de muhteşem bir çıkış yaptı. Ancak kısa süre sonra düşüş trendine girdiler ve Ekim ayı sonunda halka arz fiyatının altına düştüler.

TradingView’den ARM grafiği

Bu düşüş eğilimi sadece kısa bir süre sürdü ve hisse senedi geçen yıl Kasım ayında şu ana kadar süren bir yükseliş eğilimine girdi ve o zamandan bu yana üç kattan fazla artış gördü.

Hisse senedinin 170$’ın üstünden 150$’ın altına doğru gördüğü son geri çekilmeye rağmen, uzun vadeli grafiklerde yükseliş momentumu göstermeye devam ediyor. Dolayısıyla, hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılar, 100 günlük hareketli ortalamanın altında bir stop-loss ile 150 doların altında satın almayı düşünebilirler.

Kısa vadeli momentum tekrar yükselişe dönerse, hisse senedinin yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesini sağlayabiliriz.

Hisse senedi orta ve kısa vadeli grafiklerde zayıflık gösterdiğinden, ilk çeyrek kazançları öncesinde hisse senedinde düşüş beklentisi olan tüccarlar düşüş yönünde bir bahis oynayabilir ancak hisse senedini doğrudan açığa satmaktan kaçınmaları gerekir. Bunun yerine, ARM’in 2 Ağustos’ta sona erecek 140 $’lık Put’larını 5 $’ın altında satın alabilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.