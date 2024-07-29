McDonald’s, pandemiden bu yana ilk kez aynı mağazadaki satışların düşmesi nedeniyle ikinci çeyrek tahminlerini kaçırdı

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McDonald’s (MCD), yüksek menü fiyatlarının azalan yaya trafiğini yalnızca kısmen telafi etmesi nedeniyle ikinci çeyrekte kazanç ve gelirinin Wall Street beklentilerinin altında kaldığını bildirdi.

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Bu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez aynı mağazadaki satışlarda düşüşe neden oldu ve şirket 5 dolarlık yemek anlaşması gibi bütçe dostu seçenekler sunarken bile zorlukların altını çizdi.

McDonald’s gelirinin bir önceki yıla göre %2,01 artışla 6,49 milyar dolar olduğunu bildirdi ancak tahmini 6,63 milyar doların altında kaldı.

Hisse başına düzeltilmiş kazanç, tahmin edilen 3,07 $’ı kaçırarak 2,97 $ olarak gerçekleşti.

Aynı mağazadaki satışlar %0,84’lük beklenen artışın aksine %1 azaldı. Bu, 2020’nin 4. çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik düşüş.

Son çeyrekte, Starbucks’tan KFC’ye ve Pizza Hut’a kadar diğer yiyecek ve içecek devleri, restoran müşterilerinin giderek değer odaklı hale gelmesiyle aynı mağaza satışlarının daraldığını bildirdi.

Aynı mağazadaki satışlar %1 düştü

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ABD’de aynı mağaza satışları, yaya trafiğinin azalması nedeniyle son 16 çeyrekteki ilk düşüş olan %0,7 düştü ancak kısmen yüksek menü fiyatlarıyla dengelendi.

Bu, şirketin geçen yılın aynı çeyreğinde ABD’de bildirdiği %10,3’lük artışla tam bir tezat oluşturuyordu.

Uluslararası sahip olunan lokasyonlardaki satışlar %1,1 oranında düşerken, Fransa önemli bir negatif büyüme yaşadı.

Uluslararası kalkınma lisanslı pazarlar, Orta Doğu çatışması gibi jeopolitik sorunlardan ve Çin’deki büyümenin azalmasından etkilenerek %1,3’lük bir düşüş gördü. Ancak Latin Amerika ve Japonya’da olumlu bir büyüme yaşandı.

‘Olağanüstü icra’

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McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, şirketin değer tekliflerinin “olağanüstü uygulanmasına” ve tavuk ürünleri ve sadakat programları gibi stratejik büyüme faktörlerine odaklandığını vurguladı.

Bu çabalara rağmen makroekonomik ortam zorlu olmaya devam ediyor.

Haziran ayının sonunda başlatılan ve Ağustos ayına kadar uzatılan 5 dolarlık yemek anlaşması, bütçesine duyarlı tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Bu anlaşma, uygun fiyatlı olarak yaya trafiğini ve marka algısını artırmada bir miktar başarı gösterdi.

Sadakat üyelerinin 50 pazardaki dijital satışlara ilk çeyrekteki 6 milyar dolardan bu yana yaklaşık 7 milyar dolar katkıda bulunmasıyla dijital ve teslimat satışlarındaki pozitif büyüme parlak bir noktaydı.

Kazanç raporuna piyasanın ilk tepkisi McDonald’s hisselerinde %1’lik bir düşüş oldu, ancak daha sonra piyasa öncesi %0,7 arttı.

Citi’den Jon Tower gibi analistler, McDonald’s’ın kısa vadeli değer girişimlerinin trafiği artırmadaki etkinliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Tower, “Uzun vadeli yatırımcılar değerlemeyi cazip buluyor” ve şirketin değer oyunları “sonunda” işe yarıyor, diye ekledi. Ancak Yahoo Finance’in aktardığına göre ABD’deki satış büyümesinin “yeniden hızlanmasının” ne kadar zaman alacağının belirsiz olduğunu söyledi.

BTIG analisti Peter Saleh, Yahoo Finance’e, McDonald’s kalıcı bir değer platformu geliştirirken 5 dolarlık yemek anlaşmasının daha da uzatılabileceğini söyledi. Ancak franchise sahipleri, anlaşmanın marjları etkilediğini ve bazılarının kârlılık endişeleri nedeniyle pazarlama çabalarından geri çekildiğini bildirdi.

2024’ün 2. Yarısı için Görünüm

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Geleceğe baktığımızda, McDonald’s önümüzdeki çeyrekler için özel bir rehberlik sunmadı ancak “Arches’i Hızlandırma” stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor.

Kempczinski, “Arches’i Hızlandırmanın işimiz için doğru başucu kitabı olduğuna inanıyoruz ve tüketiciler harcamaları konusunda daha seçici olmaya başladıkça, güvenilir, günlük değer sunmanın ve tavuk ve sadakat gibi stratejik büyüme faktörlerini hızlandırmanın olağanüstü uygulamasına odaklandık” dedi. söz konusu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.