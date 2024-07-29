Ripple ve Avalanche, Ağustos ayında 1 milyar doların üzerinde devasa token kilidinin açılmasına öncülük etti

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Kripto para piyasasının ağustos ayında 1 milyar doların üzerinde token kilidi açması bekleniyor. Avalanche ve Ripple gibi önemli projeler bu listeye öncülük edecek.

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Kripto takipçisi Token Unlocks’un verilerine göre, bu sayının büyük bir kısmı, XRP defterinin yerel tokenı olan XRP tokenlarından oluşacak.

Önemli tokenın kilidi 1 Ağustos’ta açılıyor

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1 Ağustos’ta XRP Ledger’ın arkasındaki firma Ripple, planlanan kilit açma planının bir parçası olarak 1 milyar tokenin kilidini açacak.

2017 yılında Ripple, piyasaya giren XRP arzını kontrol etmek için başlangıçta 55 milyar XRP’yi bir Escrow’da kilitledi.

Tokenların kilidi Ripple tarafından kontrol edilen iki farklı cüzdandan açılıyor. 1 milyar XRP tokeninin mevcut fiyatlara göre değeri 607 milyon dolar.

Ripple, Ocak 2024’ten bu yana her ay kilit açma özelliğiyle 1,826 milyar XRP sattı.

Katman 1 blockchain Sui de 1 Ağustos’ta 64 milyon token piyasaya sürecek. Bu, mevcut fiyatlarla 50 milyon dolar değerindeki dolaşımdaki arzın %2,56’sının kilidini açacak.

Bu arada, merkezi olmayan borsa dYdX, 8,33 milyon tokenden oluşan dolaşımdaki arzının %3,65’ini serbest bırakacak. Tokenların değeri yaklaşık 11 milyon dolar.

Başka bir katman 1 blockchain olan ZetaChain de aynı gün dolaşımdaki arzının %18,9’unun kilidini açacak. 34,5 milyon dolar değerindeki token, piyasaya çıkan 53,9 milyon token’a tekabül ediyor.

Bu projeler, Ripple’ın XRP’sinin yanı sıra, Ağustos ayının ilk gününde kilidi açılacak yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki tokenları oluşturuyor.

Ağustos ayında kilidi açılacak diğer önemli tokenlar arasında Avalanche yer alıyor. 20 Ağustos’ta proje 9,4 milyon AVAX’ı pazara sunacak.

Bu, projenin dolaşımdaki arzının %2,3’ünü oluşturuyor ve bu yazının yazıldığı sırada 268 milyon dolar değerindeydi.

Bu, projenin Temmuz ayında 245 milyon dolar değerinde token kilidini açmasının ardından geldi.

3 Ağustos’ta zincirler arası veri aktarım protokolü Wormhole, 600 milyon yerel W tokenini piyasaya sürecek. Bu sürüm projenin maksimum arzının %6,02’sini oluşturuyor.

Resmi belgelere göre, kilit açma, projenin her ay toplam arzın ortalama %1,71’i oranında kilitli tokenlerin %82’sini serbest bırakma planının bir parçası.

Potansiyel fiyat etkisi

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Tipik olarak, büyük token kilit açma işlemleri satış baskısının artmasına neden olur. Örneğin, bu ayın başlarında Aptos, 69,44 milyon dolar değerinde APT tokeninin kilidini açtı.

Daha önce Invezz tarafından bildirildiği gibi, kilit açma işlemi APT’nin fiyatını 11 Temmuz’daki 6,31 dolardan 12 Temmuz’daki kilit açma işleminin ardından 5,95 dolara düşürdü.

Bahsi geçen varlıklar arasında yalnızca ZETA son 24 saatte yalnızca %0,1 oranında düşüş yaşadı ve diğer tüm tokenlar yükseliş kaydetti.

Bu arada, kripto analisti Charting Guy, yaklaşmakta olan token kilidinin açılmasına rağmen XRP için yükseliş rallisi bekliyor.

$XRP monthly📈



Bollinger Bands tightest in history✅



Stochastic RSI bullish cross✅



Symmetrical triangle apex close✅$XRPBTC bottomed✅



SEC case over soon✅



RSI bullish cross✅



RSI also has a pending a 6.5 year downtrend break👀



Imagine fading this cause your bias🤣 https://t.co/6m90QD397r pic.twitter.com/NZTmc6CmC7 — Charting Guy (@ChartingGuy) July 29, 2024

AVAX’ın önümüzdeki haftalar için de bazı yükseliş tahminleri vardı ve analist Immortal 40 doların üzerine bir yükseliş bekliyordu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.