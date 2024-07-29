Röportaj: rivo.xyz’den Iakov Levin, DeFi ve blockchain’in ileriye doğru nasıl gelişebileceğini açıklıyor

Rivo.xyz’in kurucu ortağı Iakov Levin, merkezi olmayan finans (DeFi) ve blockchain teknolojisi aracılığıyla finansal ortamı dönüştürmenin ön saflarında yer alıyor.

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Blockchain, kripto, fintech ve DeFi alanlarında beş yılı aşkın deneyimiyle Levin, gelişmekte olan bu alanların geleceğine dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Invezz ile yaptığı özel röportajda Levin, DeFi’nin gelişimi, blockchain teknolojisi ve kripto sektörünün karşılaştığı zorluklar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

DeFi’nin Evrimi ve Kripto Piyasasındaki Volatilite

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Invezz: DeFi’nin mevcut durumuna ilişkin bakış açınız nedir ve önümüzdeki beş yıl içinde nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?

Levin: 2021’de ilgi gören DeFi’nin ilk aşaması, merkezi olmayan borsalar (Dex’ler) ve borç verme protokolleri de dahil olmak üzere çeşitli tokenlar için altyapı oluşturmaya odaklandı. Şu anda DeFi, geleneksel finansal hizmetleri merkezi olmayan ekosisteme entegre etme yolunda geçiş yapıyor. Buna sürekli takaslar, faiz oranı takasları ve gerçek dünya varlıklarına (RWA’lar) maruz kalma gibi yenilikler dahildir. Artık zorluk, yeni kullanıcılar için genellikle kapsamlı araştırma gerektiren katılım sürecini basitleştirmekte yatıyor.

İleriye baktığımızda, önümüzdeki beş yılda muhtemelen hisse senedi piyasaları da dahil olmak üzere daha fazla varlığı kapsayan genişletilmiş DeFi altyapısı görülecek. Ayrıca DeFi etkileşimlerini basitleştiren kullanıcı dostu arayüzlerin geliştirilmesini ve DeFi’ye özel düzenleyici politikaların uygulanmasını da bekleyebiliriz.

Invezz: Değişkenliği ve mevzuat belirsizliği göz önüne alındığında, kripto paranın uzun vadeli potansiyeli hakkındaki endişeleri nasıl ele alıyorsunuz?

Levin: Volatilite, yeni teknolojilerin doğasında olan bir özelliktir. Bu, merkezi olmayan küresel ekonomiye geçişin doğal bir parçası. Değişken zamanlarda zenginlik oluşturmak için önemli fırsatlar vardır. Hükümetler, yatırım erişilebilirliğinden politika oluşturmaya kadar ekosistemin çeşitli katmanlarını ele aldıkça, mevzuatın netliği de gelişecektir. ETF’ler ve kripto para birimlerine yönelik kurumsal yatırımlar gibi ilk adımlar halihazırda devam ediyor.

Blockchain ve Kripto Benimseme

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Invezz: Sizce kripto para biriminin yaygın olarak benimsenmesinin anahtarı nedir ve bu nasıl başarılabilir?

Levin: Tek bir çözüm yok. Her kısıtlama ele alındıkça benimseme aşamalı olarak ilerleyecektir. Şu anda, merkezi olmayan dünyada gezinmedeki kullanıcı deneyimi büyük bir engeldir. Bu deneyimi hem kripto kullanıcıları hem de DeFi katılımcıları için basitleştirmek, daha geniş çapta benimsenme açısından çok önemlidir.

Invezz: Blockchain teknolojisinin önümüzdeki on yılda nasıl gelişeceğini ve hangi yeni kullanım durumlarının ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?

Levin: Akıllı telefonu olan herkesin geleneksel bankalara veya hükümetlere bağımlı olmadan üst düzey finansal hizmetlere erişmesine olanak tanıyacak şekilde, DeFi’nin kolaylaştırdığı zenginliğin küresel bir yeniden dağılımını görmeyi umuyorum. Bunun, zenginlik birikimi için yaygın fırsatlar sunarak gelişmekte olan ülkeler üzerinde dönüştürücü bir etkisi olabilir. Değişimin hızlı temposu nedeniyle belirli kullanım durumlarını tahmin etmek zordur, ancak belirli trendleri abartmaktan kaçınmalı ve gerçek yeniliklere odaklanmalıyız.

İlk kez kripto para yatırımcılarına tavsiyeler

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Invezz: Kripto piyasasına ilk kez girecek yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Levin: Portföyünüzü Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve stablecoin’lerle oluşturarak başlayın. Portföyünüzün küçük bir kısmını (yaklaşık %5) daha riskli yatırımları keşfetmeye ayırın. Bu yaklaşım deneyim kazanmanıza ve hatalardan ders çıkarmanıza olanak tanır. Açık fikirli ve rasyonel kalın ve kendinizi sürekli eğitin. Gerçek dünyadaki geri bildirimlerden öğrenmek, kripto alanındaki bilginizi ve güveninizi artıracaktır.

Levin’in görüşleri, DeFi ve blockchain teknolojisinin dinamik doğasını vurgulayarak, hem yatırımcılar hem de sektör katılımcıları için uyarlanabilirliğin ve bilinçli karar vermenin önemini vurguluyor.