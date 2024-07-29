Suudi konut piyasasında patlama yaşanıyor ancak satın alınabilirlik krizi 2030 vizyonunun ortasında beliriyor

Suudi Arabistan’ın iddialı Vizyon 2030 programı kapsamındaki konut programı, ülkenin konut piyasası için karışık bir nimet oldu. Konut finansmanı desteği hedeflendiği gibi daha yüksek ev sahipliğine yol açarken, konut talebindeki ani artış fiyatları önemli ölçüde artırıyor ve bu da karşılanabilirlik sorunlarına yol açıyor.

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Buna rağmen piyasa, Suudi Arabistan’ın üç büyük şehrinde (Riyad, Cidde ve Dammam) hem hacimlerde hem de konut işlemlerinin değerlerinde yıllık bazda olumlu değişim görülmesiyle hareketlenmeye devam ediyor.

Kiralamadan sahip olmaya ani geçiş fiyatları ve ipotek oranlarını artırıyor

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Global danışmanlık şirketi Knight Frank’ın ortağı ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) araştırma başkanı Faisal Durrani’ye göre, Suudi vatandaşlarının yaklaşık %62’si mülkiyet statüsüne ulaştı; bu, hükümetin %70’lik ev sahipliği oranı hedefinin tamamlanması için iyi bir işaret. ülkede. Bunu başarmak için hükümet uygun fiyatlı finansman, sabit oranlarda uzun vadeli finansman ve diğer araçları sağladı.

Durrani bunun yerine şunları söyledi:

“Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, kiralamadan mülk sahibi olmaya geçişte bastırılmış talebin aniden ortaya çıkması oldukça önemli fiyat artışlarına yol açtı. Riyad gibi bir şehir hakkında konuşursak, 2015’te daire fiyatlarının %60 oranında arttığını gördük. Son üç yılda gelirlerin aynı oranda artmadığı açık.”

Durrani, bunun satın alınabilirlik sorunlarına neden olduğunu, ipotek oranlarının da yaklaşık 4 yıl önce yüzde 1’in altındayken bugün yüzde 6’ya çıktığını ve ülkenin çoğu Körfez ülkesi gibi ABD maliye politikasını yansıttığını ekliyor.

“Yani açıkça insanlar, kiralamadan sahip olmaya geçiş için yeterli miktarda depozito biriktirebilmek için daha uzun süre tasarruf etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Firmanın ‘Suudi Arabistan Konut Piyasası İncelemesi – Yaz 2024’ raporuna göre, Suudi Arabistan’daki konut işlem hacimleri ve değerleri son 12 ayda %48 (50.434 işlem) ve %64 (42,4 milyar SAR) arttı.

Raporda, bankaların ve finans kuruluşlarının Mart 2024’te bireylere 7,8 milyar SAR (2 milyar ABD Doları) değerinde konut ipotek kredisi verdiği ve bunun 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi (Suudi Merkez Bankası).

Riyad’ın genç profesyonelleri için daha fazla kiralık inşa stokuna ihtiyacı var

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Knight Frank’ın raporuna göre, Suudi’nin başkenti Riyad, sırasıyla %107 ve %96 artışla satışların sayısı ve toplam değerinde tarihsel olarak yüksek seviyeler kaydetti.

Bununla birlikte, buradaki 20’li yaşlarındaki profesyonellerin ev satın almayı değil, kiralamayı düşünmesi nedeniyle, şehirde yap-kira stoku geliştirme konusunda büyük, büyük ölçüde kullanılmamış bir fırsat var.

Durrani, “Suudi nüfusunun yüzde 60’ı 30 yaşın altında. Artık pek çok genç Suudi, daha iyi istihdam fırsatları bulmak için krallık çevresinde göç ediyor, genellikle ekonomik faaliyetlerin çoğunun merkezi olan Riyad’a taşınıyor” diyor.

“Riyad gibi büyük ve yeni bir şehre ilk kez gelen, evli olmayan 20’li yaşlarındaki genç bir Suudi, mutlaka bir ev sahibi olmak istemeyecektir. Bir ev kiralamak isteyecektir. Siz de muhtemelen Üç veya dört yatak odalı bir villa yerine tek yatak odalı veya iki yatak odalı bir villa gibi küçük bir şey arıyorsunuz” diye ekliyor.

Geliştiriciler bu tür alanlar geliştirmek için öne çıkıyor mu? Hayır, diyen Durrani, bunun şu ana kadar kaçırılan bir fırsat olmasının nedeninin de bu olduğunu ekliyor.

Bu pazarın ne kadar büyük olabileceğine işaret edecek herhangi bir veri olmasa da Durrani, Suudilerin yüzde 69’unun kendilerini yaşadıkları ve çalıştıkları şehirlerin daimi sakinleri olarak görmediklerini, bunun önemli bir rakam olduğunu ve bunun bir ipucu verebileceğini söylüyor. kiralık inşa pazarının potansiyel olarak ne kadar büyük olabileceğine dair.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.