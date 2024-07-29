Turist akını rekor seviyelere ulaşınca Japon restoranları fiyatları artırdı

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Japonya turizmde rekor bir artış yaşıyor ve bununla birlikte restoran fiyatlarında da alışılmadık bir artış yaşanıyor.

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Niseko ve Tokyo gibi popüler turistik destinasyonlarda yemeklerde fahiş fiyat etiketleri görülüyor; bazı yemekler normalden üç ila beş kat daha pahalı.

Bu eğilim, hem zayıflayan yenin ekonomik dinamiklerini hem de artan uluslararası ziyaretçi akınını yansıtıyor.

Hokkaido’daki ünlü bir kayak merkezi olan Niseko’da, bir kase yengeç rameninin fiyatı 3.800 Yen’e (20,78 £) kadar çıkabiliyor ve köri katsu’nun fiyatı 3.200 Yen’e (17,50 £) ulaşabiliyor.

Bu fiyatlar, Japonya’nın mutfak merkezlerinden biri olan yakındaki Sapporo’daki fiyatlardan önemli ölçüde daha yüksektir.

Tokyo’nun Toyosu Senkyaku Banrai’sinde, üzeri sashimi ile doldurulmuş bir kase pirinç, yerel fiyatın yaklaşık beş katı olan neredeyse 7.000 Yen’e (38,32 £) satılabiliyor.

Benzer eğilimler Tokyo’nun Tsukiji Pazarı, Kyoto’nun Nishiki Pazarı ve Osaka’nın Dotonbori mahallesinde de gözlemleniyor; burada sokak tezgahları normal oranların çok üzerinde prim talep ediyor.

Turizmde Artış ve Zayıf Yenin Etkisi

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Japonya Ulusal Turizm Örgütü’ne (JNTO) göre Japonya, 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 17,8 milyon turist ağırlayarak 2019’daki 16,63 milyonluk önceki rekoru geride bıraktı.

Bu artış kısmen, dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesinde işlem gören yen’in değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Turist akınıyla birlikte işletmeler daha yüksek fiyatlar talep etme fırsatını yakaladı ve bu da varlıklı turistleri hedef alan aşırı fiyatlı pirinç kaselerini tanımlamak için “gelen-don” teriminin kullanılmasına yol açtı.

Bazı restoranlar hem yerli halka hem de turistlere hitap etmek için kademeli fiyatlandırma yapıları sunuyor.

Tokyo’nun Şibuya kentindeki deniz ürünleri büfesi restoranı Tamateboko, Japon vatandaşlarına ve sakinlerine 1.000 Yen (5,48 £) indirim sunuyor.

Hafta içi öğle yemeğinin maliyeti yerli halk için 5.478 Yen (30,11 £), yabancı gezginler için ise 6.578 Yen (36,16 £)’dir.

Bu yaklaşım, turist harcamalarını artırmada etkili olmakla birlikte, adaleti ve potansiyel ayrımcılık konusundaki tartışmaları da ateşledi.

Farklı fiyatlandırma için resmi destek

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Bu endişelere rağmen bazı Japon yetkililer turistlere yönelik farklı fiyatlandırmayı destekliyor. Himeji Şehri Belediye Başkanı Hideyasu Kiyomoto, yabancı turistlerin Japonya’nın ilk UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Himeji Kalesi’ni ziyaret etmek için standart giriş ücretinin dört katına kadar para ödemesini önerdi.

Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura, Osaka Kalesi için benzer bir modelin benimsenmesine ilgi gösterdi.

Hokkaido Turizm Örgütü başkanı da turistler ve yerli halk için farklı fiyatları savunuyor.

Yabancı turistlerden daha fazla ücret alınmasını savunanlar, ekstra gelirin mirasın korunmasını ve İngilizce konuşan personelin eğitimini destekleyebileceğini savunuyor.

Japonya’nın turistlerden daha fazla ücret alma konusunda bir örneği var. Miyajima Adası, Ekim 2023’ten bu yana turizm vergisi uygulamaktadır. Fuji Dağı’nın en popüler parkurunda yürüyüş yapanlar Temmuz ayından bu yana 2.000 Yen (10,96 £) giriş ücreti ödedi ve yabancı gezginler, turizm altyapısını iyileştirmek için 2019’dan bu yana 1.000 Yen tutarında bir çıkış vergisiyle karşı karşıya kaldı.

Japonya’nın turizm sektörü büyümeye devam ederken, ülkenin ziyaretçilerden daha fazla gelir elde etme ile deneyimin değerinin maliyeti haklı çıkarmasını sağlama arasında bir denge kurması gerekiyor. Japonya’nın bir seyahat destinasyonu olarak sunabileceği çok şey var ancak turizm endüstrisi tüm ziyaretçiler için mutlu ve unutulmaz deneyimler sağlamaya odaklanmalı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.