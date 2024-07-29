UltraTech Cement, endüstri konsolidasyonunun ortasında India Cements’teki 472 milyon $’lık hisse satın alımıyla hakimiyetini genişletiyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Hindistan’ın en büyük çimento üreticisi UltraTech Cement, Hindistan çimento endüstrisindeki konumunu yeniden şekillendirebilecek büyük bir stratejik hamleyi duyurdu.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Pazar günü UltraTech, India Cements’in %32,72 hissesini şirketin kurucularından ve ortaklarından 3.954 crore (472,38 milyon $) veya hisse başına 390 Rs karşılığında satın alma planlarını açıkladı.

Bu satın alma, India Cements’ın özsermayesinin yaklaşık %23’ünün Haziran ayında hisse başına 268 Rs’den satın alınmasının ardından geldi ve UltraTech’in şirketteki toplam hissesi %56’ya ulaştı.

UltraTech’in hisse fiyatı hareketi

Copy link to section

UltraTech Cement Pazartesi günü fiyatında %1,72 artışla 11.873,80 rupiden kapandı. Şirketin hisseleri, yatırımcı iyimserliğini ve piyasa ivmesini yansıtan olumlu bir hareket sergiledi.

Hisse senedi son üç ayda yatırımcılara %19,07 getiri sağladı ve son bir yılda hisse fiyatı %43 arttı

Hisse alımı güney Hindistan’ın ayak izini güvence altına alıyor

Copy link to section

Emkay Global, Invezz ile paylaştığı bir notta, satın almanın, UltraTech’in sınırlı kireçtaşı mevcudiyeti ile bilinen bir bölge olan Tamil Nadu’daki varlığını güçlendirmek için stratejik bir hamle olduğunun altını çizdi.

“26E/27E Mali yılında FAVÖK/t Rs1.000/1.200 ile %70/75 kullanım varsayılırsa (UltraTech’in edinilen varlıkları geri döndürme konusunda iyi bir geçmiş performansı vardır), ima edilen değerleme 13,5x/10,5x EV/E’dir, Danışmanlık, UltraTech’in şu anda işlem gördüğü seviyeye göre %30-35 indirim” dedi.

“Bu varlıkların FY26/27E Mali Yılda 10-13 milyar Rs FAVÖK yaratması muhtemeldir, bu da mevcut tahminlerimizin ~%5-6’sı olacaktır (şu anda tahminlerimize dahil edilmemiştir). Kesoram/ICL’nin satın alınması üzerine ve aşağıdakilere dayalı olarak- Büyüme devam ederken, UltraTech Hindistan’ın gri çimento kapasitesinin 27E Mali Yıla kadar (~%12 CAGR) 209 milyon tona (şu anki 150 milyon tona kıyasla) yükselmesi muhtemel” dedi.

Hindistan çimento endüstrisi konsolidasyona doğru mu gidiyor?

Copy link to section

Hindistan çimento sektörü, güçlü talep beklentileri ve kapasite artırımına artan ilgi nedeniyle önemli bir konsolidasyon aşamasından geçiyor.

UltraTech’in ana şirketi Aditya Birla Group, 2022’de Ambuja ve ACC Cement’i satın alarak pazarın en büyük ikinci çimento oyuncusu olma yolunda hızla ilerleyen Adani Group ile rekabetçi bir yarış içinde.

Hindistan derecelendirme kuruluşu ICRA’nın Mayıs ayı raporuna göre, çimento sektöründeki konsolidasyon maliyetlerin azalmasına, operasyonel verimliliğin artmasına ve hazır kapasite ile kireçtaşı rezervlerine erişime yol açıyor.

ICRA’nın sektöre ilişkin görünümü istikrarlı olmaya devam ediyor; 2024-25’te gelirlerde %9-10’luk bir artış ve faaliyet marjlarında 80-100 baz puanlık bir iyileşme bekleniyor.

Emkay Global, ilk beş çimento grubunun pazar payının 24 Mali Yıldaki %40’tan 27 Mali Yılda yaklaşık %58’e yükseleceğini ve bunun UltraTech ve Adani Grubu için önemli kazanımlar olacağını tahmin ediyor.

UltraTech’in pazar payının, diğer bölgelerdeki artan kapasite pazar payına paralel olarak 24 Mali Yıldaki %11’den 27 Mali Yılda %25’e çıkması öngörülüyor.

Daha düşük kullanım seviyelerinde faaliyet gösteren edinilen varlıkların artması nedeniyle kısa vadede kârlılık sınırlanabilecek olsa da Emkay, konsolidasyonun fiyat disiplinini artıracağını ve uzun vadede kârlılığı artıracağını öngörüyor.

Tavsiye, UltraTech’in hisseleri için 20x EV/FAVÖK çarpanına dayalı olarak hisse başına 12.800 Rupi hedef fiyatıyla bir SATIN AL tavsiyesini sürdürüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.