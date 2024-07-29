USD/BRL: Grafik modeli Brezilya’da gerçek bir geri dönüşe işaret ediyor

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Yatırımcılar merkez bankasının yaklaşan kararına odaklanırken, Brezilya reali ABD doları ve euro gibi önemli para birimleri karşısında güçlü bir düşüş eğiliminde. USD/BRL döviz kuru art arda son yedi ayda yükseldi ve 3 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

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Mısır ve soya fasulyesi fiyatları

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Brezilya reali, bazı önemli ihraç ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş nedeniyle değer kaybetti. Mısır fiyatlarını takip eden Teucrium Mısır Fonu (CORN), bu yıl %16, son 12 ayda ise %26 oranında düşüş yaşadı.

Benzer şekilde Teucrium Soya Fasulyesi Fonu (SOYB) da son 12 ayda %22 oranında düşüş göstererek Ocak 2022’den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

SOYB ve MISIR fiyatları

Bu emtialar, Rusya, Ukrayna ve ABD gibi kilit ülkelerdeki beklenenden yüksek arz nedeniyle düştü.

En son ABD WASDE raporu, ABD üretiminin bu yıl 240 milyon kile artacağını gösterdi. Bakanlık, üreticiler tarafından alınan ortalama çiftlik fiyatının kile başına 4,30 dolar olmasını bekliyor; bu rakam önceki tahmin olan 4,40 dolardan daha düşük.

Soya fasulyesi iyi durumda; ABD’de üretimin 15 milyon kile düşmesi bekleniyor. USDA ortalama soya fasulyesi fiyatının bu sezon 10 sent düşüşle 11,10 dolar olacağını tahmin ediyor.

Brezilya, en fazla döviz kazandıran ülkeler arasında yer aldığından dolayı düşük mısır ve soya fasulyesi fiyatlarından etkileniyor. Bir diğer önemli ihracat olan şeker ise 2023’teki en yüksek noktasına göre %33’ün üzerinde düşüş gösterdi.

Brent ve West Texas Intermediate’in (WTI) yılın büyük bölümünde 80 doların üzerinde kalması nedeniyle düşük fiyatları yüksek enerji fiyatlarıyla dengelendi.

Brezilya merkez bankası kesintileri

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USD/BRL döviz kuru da Federal Rezerv ile Brezilya merkez bankası arasında süregelen görüş ayrılığı nedeniyle yükseldi.

ABD’de Federal Rezerv, faiz oranlarını aylardır olduğu gibi %5,25 ile %5,50 aralığında değiştirmedi. Bu görüş, ülkedeki enflasyonun inatla yüksek kalması ve Fed’in %2,0 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle ortaya çıktı.

Ancak Brezilya’da merkez bankası geçen yıldan bu yana biraz güvercin davranıyor. 2023’te faiz indirimine başlayan ilk gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer aldı. İlk indirimi, faiz oranlarının %13,75 seviyesinde olduğu Haziran ayında gerçekleşti. O tarihten bu yana oranları %10,50’ye getirdi.

Bu kesintiler, enflasyonun pandemi sonrası en yüksek seviyesi olan %12’den Mayıs 2023’te %3,16’ya düşmesiyle gerçekleşti. Ancak son zamanlarda enflasyon tekrar yükseldi ve %4,23 seviyesinde bulunuyor.

Bu nedenle analistler, merkez bankasının bu hafta sonuna doğru faiz oranlarını değiştirmeden %10,5 seviyesinde bırakmasını bekliyor. Bu aynı zamanda devam eden enflasyonist eğilimlerle başa çıkabilmek için oranların daha uzun süre yüksek kalacağına da işaret edecek.

Fed’in faiz kararı bekleniyor

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İzlenecek bir sonraki önemli USD/BRL haberi, bu haftanın Çarşamba günü için planlanan Federal Reserve faiz oranı kararı olacak.

Bu önemli bir toplantı olacak çünkü Fed bu yılın ilerleyen dönemlerinde ne bekleneceğine dair tonu belirleyecek. Çoğu ekonomist, Fed’in bu toplantıda faiz oranlarını %5,25 ile %5,50 arasında değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Bununla birlikte bankanın bu yılın sonlarında, özellikle Eylül ayında faiz indirimlerine işaret etme teşviki var. Enflasyon, özellikle çekirdek enflasyon, son birkaç ayda keskin bir düşüş yaşadı. Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri bu yılın Haziran ayında %2,5’e düştü.

Bu rakamlar Fed’in %2,0 hedefine doğru ilerliyor. Aynı zamanda işgücü piyasası da son birkaç haftada biraz yumuşadı. İşsizlik oranı %4,1 ile 2021’den bu yana en yüksek noktasına yükseldi. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), en son tarım dışı istihdam (NFP) verilerini Cuma günü yayınlayacak.

Jay Powell yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Fed’in artık çoğunlukla işgücü piyasasına odaklandığını belirtti. Alan Binder’in WSJ’deki görüş yazısında belirttiği gibi, ek rakamlar ekonominin yumuşadığını gösteriyor.

USD/BRL teknik analizi

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USD/BRL grafiği | kaynak: TradingView

Günlük grafiğe baktığımızda USD/Brezilya Reali kurunun son birkaç ayda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu görüyoruz. Temmuz ayının en düşük seviyesi olan 4,69’dan 5,66’ya yükseldi. Bu dönemde parite 5,50 kilit direnç noktasının ve tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bununla birlikte parite, 5,7’de çift tepe olarak bilinen ve boyun çizgisi 5,37’de olan tehlikeli bir grafik formasyonu da oluşturdu. Çoğu durumda, bu formasyon oldukça aşağı yönlü bir formasyondur. Bu nedenle, satıcıların temel destek seviyesi olan 5,50’yi hedeflemesi nedeniyle USD/BRL çiftinin düşüş yönlü bir kırılma yaşaması muhtemel.

Ancak paritenin temel direnç noktası olan 5,70’in üzerine çıkması durumunda daha fazla yükseliş teyit edilecek. Bu gerçekleşirse bir sonraki noktaya 5,75’e yükselecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.