Amazon artık üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan kusurlu ürünlerden sorumlu tutulabilecek

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), e-ticaret ortamını yeniden şekillendirebilecek çığır açıcı bir hamleyle, Amazon’un kendi platformunda üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan kusurlu mallardan sorumlu tutulabileceğine karar verdi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu dönüm noktası niteliğindeki karar, e-ticaret devinin düzenleme biçiminde önemli bir değişime işaret ediyor ve potansiyel olarak milyonlarca işlemi etkileyerek çevrimiçi pazarlar için yeni bir emsal teşkil ediyor.

Salı günü CPSC, oybirliğiyle Amazon’un yasal distribütör tanımına uyduğuna ve bu nedenle kendi pazarında satılan kusurlu ürünleri geri çağırma sorumluluğunu üstlendiğine karar verdi.

Bu karar, Amazon’un tüketicileri tehlikeli ürünler hakkında bilgilendirmek ve para iadesi veya değiştirme teklifinde bulunmak için bir plan geliştirmesini ve uygulamasını gerektiriyor.

Amazon’un e-ticaret satışlarının yaklaşık %60’ını temsil ettiği ve milyonlarca üçüncü taraf satıcıya ev sahipliği yaptığı pazar yeri nedeniyle, bu kararın geniş çaplı etkileri olabilir.

Amazon, üçüncü taraf ürünlerinin doğrudan tedariki veya dağıtımında yer almadığını ileri sürerek uzun süredir yalnızca aracı rolünü savundu.

Bu savunma, 2018’de arızalı bir uçan kaykayın evde yangına yol açmasıyla ilgili kayda değer bir dava da dahil olmak üzere şirketi çoğu zaman sorumluluktan korudu.

Ancak CPSC’nin son eylemi bu konumu zorluyor ve Amazon’un ürün güvenliği konusunda daha proaktif bir yaklaşım sergilemesini gerektiriyor.

Amazon’un hukuki zorluklarının arka planı

Copy link to section

CPSC’nin kararı, çok sayıda davaya ve mevzuat incelemesine konu olan tartışmalı bir konuyu ele alıyor.

2021’de CPSC, Amazon’a karşı yasal işlem başlattı ve hatalı karbon monoksit dedektörleri, güvenli olmayan saç kurutma makineleri ve yanma riski oluşturan çocuk pijamaları da dahil olmak üzere platformunda satılan yüz binlerce tehlikeli ürünün geri çağrılmasını talep etti.

Amazon bu ürünleri kaldırmak ve etkilenen alıcıları bilgilendirmek için adımlar atmış olsa da CPSC, tam bir geri ödeme sürecinin tüketici güvenliğinin sağlanması açısından daha etkili olacağını savunarak bu önlemleri yetersiz buldu.

Geçmişte Amazon, rolünün alıcılar ve satıcılar için üçüncü taraf satıcıların ürünleri üzerinde kontrol sahibi olduğu bir platform sağlamakla sınırlı olduğu argümanına güveniyordu.

Ancak CPSC’nin kararı, Amazon’un Fulfilled by Amazon (FBA) hizmeti aracılığıyla envanter üzerindeki kapsamlı kontrolünü öne sürerek bu iddiayı reddediyor.

Bu hizmet, satıcıların ürünleri Amazon’un depolarında saklamasına olanak tanır ve Amazon’a satılan ürünler üzerinde önemli bir gözetim ve kontrol sağlar.

Yeni bir sorumluluk katmanı

Copy link to section

CPSC’nin kararının hem Amazon hem de platformunu kullanan üçüncü taraf satıcılar için geniş kapsamlı etkileri var.

Karar, Amazon’a yeni bir sorumluluk ve potansiyel sorumluluk katmanı getirerek şirketin ürün güvenliği önlemlerini ve uyumluluk stratejilerini geliştirmesini gerektiriyor.

Bu, Amazon’un pazar yerini yönetme ve kusurlu ürünleri ele alma biçiminde önemli değişiklikler gerektirebilir.

Milyonlarca müşteriye erişim sağlamak için Amazon’un geniş erişimine güvenen üçüncü taraf satıcılar da artan inceleme ve daha yüksek uyumluluk maliyetleriyle karşı karşıya kalabilir.

Ürünlerinin güvenlik standartlarını karşıladığından ve yeni düzenlemelere uygun olduğundan emin olmaları gerekecek, bu da potansiyel olarak operasyonel uygulamalarını ve karlılıklarını etkileyecektir.

Bu karar, genişleyen e-ticaret sektöründe tüketicinin korunmasının artan öneminin altını çiziyor. Çevrimiçi pazar yerleri gelişmeye ve perakende sektörüne hakim olmaya devam ettikçe, bu platformlar aracılığıyla satılan ürünlerin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması giderek daha önemli hale geliyor.

CPSC’nin kararı, e-ticaret platformlarının tüketici çıkarlarını korumada aktif bir rol üstlenmesi ihtiyacını vurgulayarak, daha sağlam gözetim ve hesap verebilirliğe yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Amazon bu karara yanıt verirken eylemleri düzenleyiciler, tüketiciler ve sektör paydaşları tarafından yakından izlenecek.

Şirketin ürün güvenliğini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik yaklaşımı, bu kararın e-ticaret sektöründe gelecekteki düzenlemeleri ve uygulamaları nasıl etkileyeceğini belirlemede kritik bir faktör olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.