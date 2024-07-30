AMD yatırımcıları ikinci çeyrek kazançları öncesinde yeni GPU serisinde önemli güncellemeler bekliyor

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Advanced Micro Devices Inc. (AMD) bugün piyasa kapanışının ardından ikinci çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanırken, analistler üç aylık gelirin 5,74 milyar dolar olacağını öngörüyor.

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Bu büyüme büyük ölçüde şirketin yapay zeka çip pazarındaki ve veri merkezi segmentindeki güçlü performansına bağlanıyor.

Ancak yatırımcılar özellikle AMD’nin yeni GPU serisine ilişkin güncellemelere odaklanmış durumda.

AMD’nin yeni GPU serisine bakış

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AMD’nin büyümesi birden fazla iş segmentini kapsasa da yapay zeka altyapısı bölümü yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Microsoft, Meta ve Oracle gibi büyük şirketlerin yapay zeka eğitimi için kullandığı MI300X serisi, Nvidia’nın H100’ü kadar geniş çapta tanınmasa da ilgi topladı.

AMD’nin GPU’ları daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sunarak, onları bilgi işlem gücünden ödün vermeden maliyetleri düşürmek isteyen şirketler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

AMD, EPYC işlemcilerle birlikte çözümlerinin AI harcamalarını yaklaşık %45 oranında azaltabileceğini ve en iyi alternatiflere eşdeğer bilgi işlem performansı sunabileceğini öne sürüyor.

İleriye bakıldığında AMD, önümüzdeki iki yıl içinde GPU serisini MI325 ve MI350 ile genişletmeye devam etmeyi planlıyor ve MI350’nin Nvidia’nın Blackwell 200 modeliyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor. Doğal olarak yatırımcılar şirketin bu yolda ilerleyip ilerlemediğini duymak istiyor. başlattı.

Şirket aynı zamanda 2026 sürümü için MI400’ü de geliştiriyor; bu, yatırımcılara AMD’nin uzun vadeli planları konusunda güvence veren ileri görüşlü bir stratejiye işaret ediyor.

Piyasa oynaklığı satın alma fırsatı mı sunuyor?

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Piyasadaki son dalgalanmalar ve teknoloji hisselerindeki düşüş, AMD’yi cazip bir fiyat noktasında konumlandırdı.

Barclays analistleri, AMD’nin bu yılki tüm performans kazanımlarını geri aldığını ve hisse senedinin son zamanlardaki yüksek seviyelere göre %38’lik ciddi bir düşüş yaşadığını belirtiyor. Bu düzeltmenin yatırımcılar için önemli bir giriş noktası olabileceğini öne sürüyorlar.

Barclays analistleri, “Yatırımcıların yapay zekâya maruz kalma konusunda daha seçici davranması ve daha döngüsel/SMID adlarına uyum sağlaması nedeniyle AMD, yıl içindeki tüm performans artışlarını tersine çevirdi” dedi. Düzeltmenin aşırı genişlediğine ve hisse senedini cazip bir alım haline getirdiğine inanıyorlar.

Barclays analistleri, MI300 GPU serisinden elde edilen gelire atıfta bulunarak, “Geçen Aralık ayında bize AMD’nin elinde 4 milyar dolardan fazla para olduğunu söyleseydiniz şok olurduk” dedi.

Tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen bu serinin yıl boyunca yaklaşık 5 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor. İleriye bakıldığında, aynı GPU serisinin 2025 yılına kadar 9 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki aylarda hisse senedi fiyatlarında daha fazla artışa yol açacak olan şey, yakında çıkacak olan GPU hatları olacak.

Yatırımcılar, AMD’nin MI300 GPU’larının sağladığı ve MI325 ve MI350’nin potansiyeliyle desteklenen sağlam gelir tabanından faydalanabilir. Bu gelişmeler AMD’nin hisseleri için özellikle mevcut fiyat noktasında umut verici bir geleceğe işaret ediyor.

AMD ikinci çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanırken tüm gözler yönetimin yeni GPU serisine ilişkin öngörüleri ve şirketin büyüyen yapay zeka pazarından yararlanma stratejisi üzerinde olacak.

Bu güncellemeleri çevreleyen beklenti, AMD’nin yenilikçi çabalarının ve stratejik planlamasının rekabet üstünlüğünü korumadaki önemini vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.