ASML hissesi, Barclays’in yükseltmesinden sonra bir Al ve yeni 1.243 $ fiyat hedefi midir?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) yakın zamanda Barclays’ten, Equal Weight’den Overweight’e yükseltme ve 1.005 $’dan 1.243 $’a revize edilmiş fiyat hedefi ile önemli bir destek aldı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu %24’lük artış, ASML için zorlu bir dönemin ardından geldi; bu dönemde, daha geniş piyasa çalkantıları ve Çin ile ilgili riskler ve yapay zeka yatırım getirilerine ilişkin spesifik endişeler arasında son zirveden %20’lik bir düşüş yaşandı.

Bu engellere rağmen Barclays, son zamanlardaki düşüşü küresel ölçekte en kaliteli şirketlerden biri olarak gördüğü şirkete yatırım yapmak için uygun bir an olarak görüyor.

Analist görüşleri

Copy link to section

Barclays’in iyimserliği kısmen ASML için güçlü büyüme tahminlerinden kaynaklanıyor; 2025’te %27 ve 2026’da %15 büyüme bekleniyor.

Bu görünüm, ileri teknoloji talebinde geleneksel olarak görülen döngüselliği azalttığına inanılan yapay zeka başta olmak üzere ileri yarı iletken teknolojilere yönelik beklenen talepten kaynaklanıyor.

Barclays’den Simon Coles, Çin’den gelen olumsuz haberlerin küresel olarak yarı iletken sermaye ekipmanı sektörünü potansiyel olarak etkilemesine rağmen, ASML’nin ekstrem ultraviyole (EUV) litografi makinelerine yönelik siparişlerde beklenen bir iyileşmenin altını çizdi.

2. çeyrek kazançlarına genel bakış

Copy link to section

ASML’nin 2024’ün ikinci çeyreğindeki mali performansı karışık sonuçlar sergiledi. Şirketin geliri bir önceki yıla göre %9,5 düşüşle 6,24 milyar Euro’ya düşerken, net rezervasyonları önemli ölçüde arttı.

Çeyrekteki toplam rezervasyonlar %54’lük ardışık artışla 5,57 milyar Euro’ya ulaşırken, yalnızca EUV makine rezervasyonları 2,5 milyar Euro’ya ulaştı.

Pazar dinamikleri ve jeopolitik etkiler

Copy link to section

Daha geniş yarı iletken pazarı, jeopolitik gerilimler ve ABD’nin özellikle Çin ile ilgili ihracat kontrolleri nedeniyle daha da kötüleşen ciddi bir dalgalanmayla karşı karşıya kaldı.

Satışlarının önemli bir kısmı Çin’e bağlı olan (2. çeyrekte toplam sistem satışlarının %49’u) ASML, bu gerilimlerden kaynaklanan artan risklerle karşı karşıyadır.

Devam eden ABD-Çin ticaret belirsizlikleri, ASML’nin operasyonları için önemli tehditler oluşturuyor ve potansiyel olarak en büyük pazarlarından birinin gelecekteki gelir akışlarını etkiliyor.

Temel iş sağlığı

Copy link to section

ASML, temel olarak, en gelişmiş yarı iletkenlerin üretimi için hayati önem taşıyan litografi sistemlerindeki teknolojik liderliği sayesinde gücünü sergilemeye devam ediyor.

Şirketin EUV teknolojisine verdiği stratejik vurgu ve yeni nesil yarı iletken üretimini yönlendirmedeki rolü, onu sektörde iyi bir konuma getiriyor.

İleriye bakıldığında, ASML üçüncü çeyrek satışlarını 6,7 milyar Euro ile 7,3 milyar Euro arasında yönlendirdi ve bu da piyasadaki belirsizliklerin ortasında temkinli bir iyimserliği yansıtıyor.

Şirket, 2024 yılı için bir önceki yıla kıyasla benzer toplam net satışlar bekliyor ancak brüt kar marjı biraz daha düşük.

ASML’nin temellerini, pazar konumunu ve son mali performansını incelemeden geçiş yaptığımızda, şirketin özellikle jeopolitik riskler ve pazar dinamikleri nedeniyle dikkate değer zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, temel ticari güçlü yönlerinin ve büyüme beklentilerinin sağlam kaldığı açıkça görülüyor.

Şimdi, ASML’nin hisse senedi fiyatı gidişatını daha iyi anlamak ve mevcut piyasa koşullarının, Barclays’in iyimser yükselişi sonrasında bir satın alma notunu gerçekten haklı çıkarıp çıkarmadığını değerlendirmek için teknik analize geçelim.

Uzun vadeli yükseliş eğilimi bozulmadan kalıyor

Copy link to section

ASML’nin hisseleri bu ayın başındaki zirvesinden %20’den fazla düşüş yaşasa da, grafiklerde de görülebileceği gibi uzun vadeli yükseliş eğilimini sürdürüyor. Hisse senedi, Ekim 2022’deki en düşük seviyesi olan 364 dolardan iki kattan fazla arttı ve yakın zamanda yine orta vadeli desteği olan 850 doların yakınında destek buldu.

TradingView’den ASML grafiği

Bunu akılda tutarak, kısa vadeli yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar, 848 $ civarında bir stop-loss ile mevcut seviyelerde yeni uzun pozisyonlar başlatabilirler. Hisse senedinde yükselişini sürdürmeye devam eden yatırımcıların, 696 dolar yakınındaki uzun vadeli destekte daha geniş bir stop-loss tutması gerekiyor.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, hisse senedini mevcut seviyelerde açığa satmaktan kaçınmalıdır. Yeni kısa pozisyonlar yalnızca hisse senedinin günlük 850 doların altında kapanış yapması durumunda dikkate alınmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.