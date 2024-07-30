Bill Ackman, Pershing Square halka arzında başlangıçtaki 25 milyar dolarlık hedeften geriye doğru 2 milyar dolar hedefliyor

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Milyarder hedge fonu yöneticisi Bill Ackman’ın yeni girişimi Pershing Square USA, yaklaşan ilk halka arzında (IPO) 2 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor.

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Bu, fonun tarihteki en büyük halka arzlardan biri olarak konumlanacak olan orijinal 25 milyar dolarlık hedefinden önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Revize edilen hedef, daha mütevazı ama yine de önemli bir teklifi yansıtıyor ve geleneksel olarak yatırımcıların daha az ilgisini çeken kapalı uçlu fonun benzersiz yapısı nedeniyle stratejik bir değişimin altını çiziyor.

Başlangıçta Ackman, Pershing Square USA’yı halka arz ortamında ezber bozacak bir şirket olarak tasavvur etmişti ve 25 milyar dolara kadar büyüme öngörüsü vardı.

Ancak fonun yatırımcı likiditesini sınırlayan kapalı uçlu yapısıyla ilgili zorlukların farkına varan Ackman, beklentilerini yeniden ayarladı.

Yeni plan, her biri 50 dolardan 40 milyona kadar hisse satmayı içeriyor ve beklenen toplam artış şu anda 2,5 milyar ila 4 milyar dolar arasında.

Bu ayarlama, halka arzı daha yönetilebilir bir ölçeğe geri getirirken, yılın en dikkate değer arzlarından biri olmaya devam ediyor.

Yatırımcı ilgisi ve kaygıları

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New York Menkul Kıymetler Borsası, fonun piyasaya sürülmesinde bir gecikme olduğunu duyurdu, ancak bu ertelemenin nedenleri belirtilmedi.

Buna rağmen önde gelen yatırımcıların ilgisi güçlü olmaya devam ediyor.

Baupost Group, Putnam ve Texas Öğretmen Emeklilik Sistemi gibi önemli kuruluşların halka arz için şimdiden önemli miktarda sipariş vermesi, Ackman’ın itibarına ve fonun potansiyeline olan güveni yansıtıyor.

Hissedarlara yazdığı mektupta Ackman, halka arzın büyüklüğüne ilişkin hassasiyeti kabul etti ve revize edilen hedef konusunda temkinli iyimserliğini dile getirdi.

Fon yapısı ve odağı

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Kapalı uçlu fon yapısı, uzun vadeli yatırım stratejilerini desteklerken, yatırımcıların ancak hisselerini başkalarına satarak çıkabilmeleri nedeniyle likiditeyi sınırlıyor.

Fonun bu yönü, özellikle sermaye dağıtımının hızı ve yatırımların yönetimi konusunda yatırımcıların bazı endişelerine yol açtı.

Ackman’ın kalıcı sermaye sağlayan on yıllık fonu Pershing Square Holdings, kuruluşundan bu yana %6,4 getiri sağladı.

Son 20 yılda, Ackman’ın hedge fonu yıllık ortalama %16,5 getiri elde ederek S&P 500’ün yıllık yüzde 9,3 puan üzerinde performans gösterdi.

Ackman’ın tanıtım materyallerine göre Pershing Square USA şu anki haliyle var olsaydı, son 6,5 yılda %31’lik bir getiriyle yıllık %19,4 getiri elde edecekti.

Pershing Square USA, yatırımlarını Kuzey Amerika’daki 12 ila 15 büyük ölçekli, yatırım yapılabilir, nakit akışı pozitif şirkete yoğunlaştırmayı planlıyor.

Bu strateji, Ackman’ın yüksek riskli, konsantre yatırımlar yapma yönündeki yerleşik yaklaşımıyla uyumludur. Fon, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda “PSUS” sembolüyle listelenmeyi hedefliyor.

Ackman’ın kamusal kişiliği ve etkisi, özellikle sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla, perakende yatırımcıları çekme çabalarını destekledi.

Çeşitli konularda Harvard Üniversitesi’ne karşı yürüttüğü son dönemdeki yüksek profilli kampanyası, platformunu daha geniş bir etki için kullanma konusundaki istekliliğini gösterdi.

Ancak, geniş erişim alanına ve fonun stratejik değerlerine rağmen, potansiyel yatırımcılar arasında kapalı uçlu yapı ve yatırım yaklaşımına ilişkin endişeler devam ediyor.

Halka arz ilerledikçe Ackman’ın bu endişeleri giderme becerisi, nihai başarısının belirlenmesinde hayati önem taşıyacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.