Crypto.com, 2024 Teslim Dövüş Dünya Şampiyonası için ADCC ile büyük bir ortaklığa imza attı

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Önde gelen kripto para ticaret platformu Crypto.com, 17 Ağustos – 18 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas, Nevada’da gerçekleşecek 2024 Teslim Dövüş Dünya Şampiyonası için Abu Dabi Savaş Kulübü (ADCC) ile özel bir ortaklık imzaladı.

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https://t.co/vCNztATkNg is proud to partner with Abu Dhabi Combat Club for the bi-annual ADCC Submission Fighting World Championship 2024.



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ADCC Teslim Dövüş Dünya Şampiyonası, dünya çapında önde gelen boğuşma etkinliklerinden biri olarak biliniyor. 1998’deki başlangıcından bu yana her iki yılda bir düzenlenen şampiyona, dünyanın dört bir yanından en iyi yeteneklerin ilgisini çekiyor ve yüksek üretim değeri ve geniş, adanmış izleyici kitlesiyle kutlanıyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak Crypto.com, tüm ADCC multimedya kapsamı ve tanıtım materyallerinde belirgin bir şekilde yer alacak. Şirketin logosu dövüş tuvalinde ve kazananın kürsüsünde sergilenecek ve böylece etkinlik boyunca markanın önemli ölçüde tanıtılması sağlanacak.

ADCC’nin Baş Organizatörü Mo Jassim, ortaklık konusundaki heyecanını dile getirerek, bunun büyüyen iki kuruluşun “mükemmel uyumunu” temsil ettiğini belirtti.

Jassim, “Hem kripto para birimi hem de ADCC daha yaygın hale geldikçe, bu ortaklık her iki markayı da yüksek düzeyde etkileşime sahip kitlelerle yükseltmek için mükemmel bir fırsat.” dedi.

Crypto.com kripto kabulünü teşvik ediyor

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Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, ADCC sporcularının adanmışlığı ile şirketin kendi ahlakı arasında paralellikler kurarak bu duyguyu yineledi. “ADCC, dünyadaki en zorlu teslimiyet mücadelesi etkinliğidir. Bu sporun zirvesine ulaşmak için gereken bağlılık düzeyi, Crypto.com’da geliştirdiğimiz amansız çabaya benzer. ADCC’yi ve bu yıl yarışan sporcuları desteklemekten gurur duyuyoruz, ” Marszalek belirtti.

Bitcoin was on the Las Vegas sphere last night!pic.twitter.com/MuMQTilTka — Crypto Tea (@CryptoTea_) July 23, 2024

ADCC şampiyonası sponsorluğuna ek olarak Crypto.com, kripto para birimi farkındalığını ve kabulünü aktif olarak desteklemektedir.

Şirket yakın zamanda Las Vegas Sphere’de sergilediği önemli bir Bitcoin reklamıyla manşetlere çıktı; bu, hem turistler hem de kripto meraklıları arasında önemli bir heyecana yol açan bir hareketti.

ADCC ile ortaklık ve yakın zamanda yayınlanan yüksek profilli Bitcoin reklamı, Crypto.com’un rekabetçi kripto pazarında görünürlüğünü artırma ve büyümeyi artırma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası.

2024 ADCC Gönderim Dövüşü Dünya Şampiyonası yaklaşırken tüm gözler, Crypto.com’un katılımının etkinliğin prestijini artırmayı ve hem kripto para birimi hem de spor toplulukları için yeni fırsatlar sunmayı vaat ettiği Las Vegas’ta olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.