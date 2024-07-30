Guggenheim, Akamai’yi 128 $ hedefiyle Satın Al’a yükseltti: Yatırım Yapmalı mısınız?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

29 Temmuz Pazartesi günü Guggenheim analistleri, Akamai Technologies’i (NASDAQ: AKAM) Bekletmeden Al’a yükselterek 128 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu fiyat hedefi, Akamai’nin mevcut 98 dolarlık işlem fiyatından %30’un üzerinde potansiyel bir artışa işaret ediyor.

Guggenheim analistleri, Akamai’nin kendisini bir içerik dağıtım ağı (CDN) şirketinden daha geniş bir platforma dönüştürmeye hazır olduğuna ve gelişmiş güvenlik ve bulut çözümleri sunmak için güçlü CDN konumundan yararlandığına inanıyor.

Wall Street’teki diğer firmaların görüşleri

Copy link to section

Akamai’nin son güncellemesi bir dizi karışık analist görüşünün ortasında geldi. Bu ayın başlarında HSBC, şirketin rehberliğinin eksik olduğu yönündeki endişeleri öne sürerek Akamai’yi Düşürme’den Beklet’e yükseltti ancak mevcut hisse senedi fiyatının bu sorunları yansıttığını kabul etti.

HSBC, Akamai’nin GAAP dışı hisse başına kazancının 2023’ten 2027’ye kadar %5,1’lik ılımlı bir CAGR ile büyümesini ve sektörün düşük ila orta çift haneli büyüme oranlarının gerisinde kalmasını bekliyor.

Scotiabank ayrıca 9 Temmuz’da Akamai’yi Outperform derecelendirmesi ve 110 dolarlık fiyat hedefiyle kapsamaya başladı; bu da şirketin güvenlik ve uç bilişim alanındaki güçlü büyüme beklentilerini vurguladı.

Scotiabank’a göre bu segmentlerin 2025 yılına kadar Akamai’nin işlerinin %75’ini oluşturması ve şirketin gelecekteki büyümesine yön vermesi bekleniyor.

Ancak tüm analistler bu kadar iyimser değil. Mayıs ayında Raymond James, Outperform notunu korudu ancak fiyat hedefini 138 $’dan 115 $’a düşürerek Akamai’nin teslimat işinin performansına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Firmanın analistleri, güvenlik ve bilgi işlem segmentleri güçlü bir büyüme gösterirken, dağıtım işinin, yayın ve sosyal medya şirketleri gibi büyük müşterilerin maliyetleri düşürmek için Akamai hizmetlerini kullanmayı azaltması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Citi Research ayrıca Mayıs ayında Nötr notunu korurken Akamai için fiyat hedefini 117 $’dan 110 $’a düşürdü.

Citi’deki analistler, 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %11’lik bir düşüş yaşayan ve güvenlik ve bilgi işlem segmentlerindeki sağlıklı büyümeyi gölgede bırakan Akamai’nin dağıtım işi üzerindeki önemli baskıyı vurguladı.

2. çeyrek kazanç önizlemesi

Copy link to section

Akamai’nin 8 Ağustos’ta yayınlanması beklenen 2. çeyrek kazanç raporu, şirketin performansının kritik bir göstergesi olacak.

Analistler, GAAP EPS’nin 2023’ün ikinci çeyreğindeki 0,85 $’dan 0,94 $’a çıkacağını ve geçen yılın aynı dönemindeki 935,7 milyon $’a kıyasla gelirin 977,60 milyon $ olacağını öngörüyor.

Ancak son 90 günde hisse başına düşen 19 aşağı yönlü revizyon gerçekleşti ve bu da analistler arasındaki temkinli yaklaşımı yansıtıyor.

Akamai, ilk çeyrek kazançları sırasında beklenenden zayıf ileriye yönelik yönlendirmenin ardından hisse fiyatında yaklaşık %10’luk bir düşüş de dahil olmak üzere yakın zamanda türbülansla karşı karşıya kaldı.

İkinci çeyrekte şirket, hisse başına 1,51 ile 1,56 dolar arasında (GAAP dışı) kazanç bekliyor; analistlerin hisse başına 1,63 dolar olan beklentilerinin altında.

Bu zorluklara rağmen şirketin güvenlik ve bilgi işlem segmentleri geçen yıla göre sırasıyla %15-17 ve %21-23 oranında büyümeye devam ediyor.

Temel olarak Akamai’nin işi, güvenlik ve uç bilişim gibi hızlı büyüyen alanlara odaklanarak çeşitlendirme stratejisinde gücünü gösteriyor.

Noname Security’nin 450 milyon dolara satın alınması, Akamai’nin API güvenlik yeteneklerini geliştirmeyi ve gelecekteki gelir artışına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Teslimat segmentindeki aksaklıklara rağmen şirket, Olimpiyat Oyunları ve ABD seçimleri gibi önemli etkinliklerden gelir artışı bekliyor.

Akamai’nin mali tabloları sağlam kalmaya devam ediyor; 2024’ün ilk çeyreği sonuçları, gelirin bir önceki yıla göre %8 artışla 986,97 milyon dolara yükseldiğini ve güvenlik gelirinde %21 artış olduğunu gösteriyor.

Bilgi işlem segmentinde de yıldan yıla %25’lik bir artış görüldü ve bu da şirketin CDN bağımlılığından uzaklaşma konusundaki stratejik yönelimini güçlendirdi.

Değerleme açısından bakıldığında, Akamai’nin operasyonlardan elde ettiği nakit akışı sektör ortalamasını önemli ölçüde geride bırakıyor ve bu durum, son dönemdeki hisse senedi dalgalanmalarına rağmen onu cazip bir yatırım haline getiriyor. Şirketin devam eden hisse geri alım programı, güçlü nakit akışı yaratma yeteneklerinin altını çiziyor.

Bu temel güçlü yönleri göz önünde bulundurduğumuzda, bu faktörlerin Akamai’nin hisse senedi fiyat hareketlerine nasıl yansıdığını analiz etmek de aynı derecede önemlidir.

Teknik göstergeleri ve grafik modellerini inceleyerek gelecekteki potansiyel eğilimler ve fiyat hedefleri hakkında daha derin içgörüler elde edebiliriz.

Grafiklerin Akamai’nin hisse senedi gidişatı hakkında neler ortaya çıkardığını keşfetmek için teknik analize bakalım.

120 doların üzerinde uzun vadeli güçlü direnç

Copy link to section

Akamai’nin hisseleri 2020’nin sonlarından bu yana yatırımcılara herhangi bir fiyat getirisi sağlamadı. Uzun vadeli grafiklerde, Ekim 2020’den bu yana hisse senedi için 120 doların nasıl güçlü bir direnç olarak hareket ettiği görülebilir.

Son 4 yılda birçok kez bu seviyenin üzerine çıkmayı denedi ancak başarısız oldu.

TradingView’den AKAM grafiği

Ancak kısa vadeli grafikler boğalara biraz umut veriyor. Bu ayın başından bu yana hisse senedi şu anda 90 doların altından 98 doların üzerine yükselen önemli bir toparlanma yaşadı. Ayrıca hem 50 hem de 100 günlük hareketli ortalamalar yükselmeye başladı.

Bu nedenle, hisse senedi satın almak isteyen boğa yatırımcıları mevcut seviyelerde küçük bir pozisyon başlatabilir ve son düşüş olan 87,70$’da zararı durdurmayı koruyabilirler.

Hisse senedinin haftalık kapanışı 120 doların üzerinde olması durumunda uzun pozisyonlarını artırabilirler.

Kısa vadeli trader’lar için hisse senedinde düşüş eğilimi var, ancak hisse senedinin kısa vadeli yükseliş momentumunu kaybetmesi durumunda açığa satış fırsatları ortaya çıkacak.

Bunun ilk işareti, hisse senedinin şu anda 92,41 dolar olan 100 günlük hareketli ortalamasının altında günlük kapanış yapması olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.