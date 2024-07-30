HMSTR airdrop öncesinde en iyi Hamster Kombat istatistikleri

Kazanmak için dokun ağının önümüzdeki haftalarda merakla beklenen airdrop’unu başlatması planlandığından Hamster Kombat ilgi odağı olacak. Eğer işler yolunda giderse platform bu yılın en büyük airdroplarından birini gerçekleştirecek. İşte lansmandan önce Hamster’a ilişkin en önemli istatistiklerden bazıları.

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Hamster Kombat’ın kullanıcı sayısı

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Herhangi bir oyun platformunun en önemli istatistiği kayıtlı ve aktif kullanıcı sayısıdır. Hamster Kombat geliştiricilerine göre ağ, dünyanın dört bir yanından 300 milyonun üzerinde kullanıcıyı biriktirdi. Dünyanın 8 milyardan fazla kullanıcıdan oluşan bir nüfusu göz önüne alındığında bu çok büyük bir rakam. Çoğu ülkenin nüfusundan daha fazladır.

Platformun Mart ayında faaliyete geçtiği göz önüne alındığında rakamlar da yüksek. Buna karşılık, on yılı aşkın süredir piyasada olan Pinterest’in 518 milyon kullanıcısı var.

Hamster Kombat, 40 milyon, 66 milyon ve 75 milyon kullanıcıya sahip Notcoin, TapSwap ve Pixelverse gibi diğer dokunarak kazan platformlarından çok daha büyük. Catizen ve Gamee gibi Telegram oyunlarından da daha yüksektir.

Bu platformlar üç ana nedenden dolayı çok hızlı büyüdü. Birincisi, Telegram’ın altyapısını kullanıyorlar, yani bunları kullanmak için bir uygulama yüklemeye gerek yok. İkincisi, Telegram’ın 950 milyondan fazla kullanıcısı var.

Son olarak, kullanıcılar airdrop’u başlattığında tokenlerini nakde çevirmeyi umdukları için büyüdü. Ancak teknik incelemeye göre airdrop hacminin %60’ı oyunculara, geri kalanı ise piyasa likiditesine, ortaklıklara ve hibelere gidecek.

Hamster Kombat’ın günlük aktif kullanıcıları

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300 milyon kullanıcının tamamı Hamster Kombat platformunu her gün kullanmıyor. Yine de ağ, günlük 50 milyondan fazla aktif kullanıcı biriktirdi; bu rakam Trump’ın Truth Social’ından daha yüksek ve Roblox’un 70 milyonundan daha düşük.

Bu rakamlar aynı zamanda Decentraland, Sandbox, Axie Infinity gibi bir zamanlar popüler olan ve yalnızca birkaç aylık kullanıcısı olan diğer oyun platformlarından da çok daha yüksek.

Hamster Kombat YouTube istatistikleri

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Bu arada Hamster Kombat, en hızlı büyüyen YouTube aboneleri rekorunu kırdı. İki aydan kısa bir sürede 34,4 milyondan fazla aboneye ulaştı.

Videoları da 823 milyondan fazla izleyici topladığı için oldukça popüler. En popüler üç video sırasıyla 54 milyon, 31 milyon ve 30 milyonun üzerinde görüntülemeye sahip.

Bunlar, Apple’ın 2005 yılında kanalını açmasından bu yana olağanüstü rakamlar ve 19,2 milyon abone ve 1,1 milyar görüntüleme elde etti. Son derece popüler teknoloji YouTuber’ı MKBHD’nin 19,2 milyondan fazla abonesi var.

Hamster Kombat’ın YouTube kanalı, kullanıcılara abone olmak ve video izlemek için para ödenmesi nedeniyle popüler hale geldi.

Hamster Kombat X aboneleri

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Bu arada Hamster Kombat da çok sayıda X (eski adıyla Twitter) abonesi kazandı. 12,4 milyondan fazla abonesi var. Bu, Solana, Pi Network, Cardano ve Toncoin gibi diğer tüm kripto projelerinden daha fazla takip edilmesini sağlıyor.

Telgraf aboneleri

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Hamster Kombat aynı zamanda Telegram uygulamasının en popüler oyuncularından biridir. 52 milyondan fazla abonesi var. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi ağ, kullanıcılara Telegram uygulamasına abone olmaları için ödeme yapıyor.

Lansmandan sonra HMSTR piyasa değeri

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Hamster Kombat’ın diğer önemli istatistikleri, piyasaya sürüldüğünde piyasa değeridir. HMSTR listede yer almadığı için şimdilik değerlemesini ve lansman sonrası fiyatını tahmin etmek pek mümkün değil.

Ancak değerini tahmin etmenin başka yolları da var. Halka açık en büyük dokun-kazan ağı olan Notcoin’in piyasa değeri 1,4 milyar doların üzerinde ve 40 milyondan fazla kullanıcısı var.

Hamster da daha popüler bir platform ve altı kat daha fazla kullanıcı sayısına sahip. Dolayısıyla bu metriklere dayanarak Hamster’ın piyasa değerinin Notcoin’den en az 6 kat daha büyük olacağını varsayabiliriz. Bu durumda, 7 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri elde edebilir ve bu da onu dünyanın en büyük 17. kripto para birimi haline getirebilir.

Hamster Kombat’ın geleceği nedir?

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Bu nedenle soru, Hamster Kombat’ın geleceğinin ne olacağıdır. Notcoin ve Pixelverse gibi diğer kazan-kazan tokenlarının fiyat hareketlerine bağlı olarak, HMSTR token fiyatının lansmandan sonra düşme ihtimali var. Bu tokenlar lansmandan bu yana en yüksek noktasından %50’nin üzerinde düştü.

Hamster Kombat ve diğer kazan-kazan ağları için diğer risk ise endüstrinin kazan-kazan ve oyna-kazan’a dönüşmesidir. Bir zamanlar popüler olan StepN ve Sweatcoin gibi hareket-kazanç platformları son dönemde pazar payını kaybetti ve tokenları düştü.

Benzer şekilde pandemi sırasında patlama yaşayan Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games ve Axie Infinity (AXS) gibi oynayarak kazanılan ağlar da parlaklığını yitirdi. Çoğunun değeri bir zamanlar 5 milyar dolardı, şimdi ise 1 milyar doların altına düştü.

Buradaki zorluk, Hamster Kombat ekosisteminin, kullanıcılar mevcut tokenlarını tasfiye ettikten sonra talebin olmayacağıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.