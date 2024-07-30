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Tanınmış mali yorumcu Jim Cramer, şirketin ikinci çeyrekteki yetersiz sonuçlarına rağmen McDonald’s Corp’a (NYSE:MCD) olumlu bakıyor.

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Yatırımcılar odak noktalarını yükseklerde uçan hisse senetlerinden toparlanma potansiyeli olan hisse senetlerine kaydırdıkça, McDonald’s gelecekteki büyüme için umut verici bir aday olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar McDonald’s ikinci çeyrek gelirlerinin Wall Street’in beklentilerinin altında kaldığını bildirse de hisseleri bugün iyi performans gösteriyor.

Cramer bu esnekliği, önümüzdeki haftalarda hisse senedini canlandırabilecek daha geniş piyasa duyarlılığına bağlıyor.

McDonald’s’ın son zamanlarda hisse fiyatındaki artışının doğrudan mevcut mali temelleriyle bağlantılı olmayabileceğini, daha ziyade yatırımcıların iyileşme potansiyeline olan güveniyle bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Satışları canlandırmak amacıyla McDonald’s, daha uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmaya başladı. Cramer’in CNBC’deki yorumlarında belirttiği gibi, bu stratejik hamlenin gelir artışını artırması bekleniyor.

Deutsche Bank, McDonald’s hisseleri için yükseliş öngörüyor

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Cramer’in iyimserliği, bu sabah McDonald’s’ın “satın alma” notunu yeniden teyit eden Deutsche Bank analisti Lauren Silberman tarafından da tekrarlandı.

Silberman, hisse senedi için 295 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi ve bu, mevcut seviyesinden yaklaşık %13’lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Müşterilere yazdığı notta Silberman, McDonald’s’ın fiyatlandırma zorluklarını çözeceğine ve dünya çapında daha fazla müşteri çekeceğine olan güvenini dile getirdi.

Şirketin güçlü yönetiminin mevcut ekonomik dalgalanmaları etkili bir şekilde yönetmesini bekliyor. Silberman ayrıca McDonald’s’ın %2,53’lük cazip temettü getirisinin yatırımcıların hisseyi elinde tutması için ikna edici bir neden olduğunu belirtti.

McDonald’s’ın 2. çeyrek mali performansı

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McDonald’s, ikinci çeyrekte önceki yıla göre neredeyse hiç değişmeyerek 6,49 milyar dolar gelir bildirdi. Ancak net gelir, bir önceki yılki 2,31 milyar dolardan 2,02 milyar dolara düştü.

Tüm bölümlerde aynı mağaza satışlarındaki düşüş, İsrail-Hamas çatışmasının çeşitli pazarlar üzerindeki etkisiyle birleştiğinde şirket için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Bu zorluklara rağmen McDonald’s yatırımcıların güvenini korumayı başardı.

Şirketin yeni yemek seçenekleriyle değer sunma yeteneği ve karlılığı korumaya yönelik stratejik odağı, rekabetçi bir ortam ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu için hayati önem taşıyacak.

Geleceğe baktığımızda, McDonald’s’ın başarısı büyük ölçüde kârlılığı sürdürme ve müşterilerine değer sunarken pazar konumunu güçlendirme becerisine bağlı olacaktır.

Analistlerin olumlu tahminleri ve stratejik girişimler devam ederken, McDonald’s önümüzdeki çeyreklerde de takip edilmesi gereken önemli bir oyuncu olmayı sürdürüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.