Lattice Semiconductor hisseleri, zayıf 2. çeyrek sonuçları ve BofA’nın notunun düşmesi üzerine %10’un üzerinde düşüş yaşadı: Satış mı yoksa elde tutma zamanı mı?

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Lattice Semiconductor Corp. (NASDAQ: LSCC) bugün hisse senedi fiyatlarında önemli bir düşüş yaşadı ve hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek kazanç raporunun ve Bank of America’nın keskin not düşüşünün ardından %10’un üzerinde düşüşle açıldı.

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Bu keskin düşüş, yatırımcıların hisselerini satıp satmama veya elde tutma konusunda tereddüt yaşamasına neden oldu.

Salı günü, Duksan Jang liderliğindeki Bank of America analistleri, Lattice hakkındaki tutumlarını revize ederek hisse senedinin notunu “Nötr”den “Düşük Performans”a düşürdü ve fiyat hedefini 83$’dan 47$’a düşürdü.

Bu düzeltme, Lattice’in 2. Çeyrek gelirinin rehberliğinin orta noktasının altına düşmesi ve 3. Çeyrek için zayıf tahminden kaynaklandı; beklenen satışlar 117 milyon $ ile 137 milyon $ arasındaydı – beklenen 141.12 milyon $’ın oldukça altındaydı.

2. çeyrek kazanç raporu

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Programlanabilir mantık cihazlarıyla tanınan Lattice, 2. çeyrek gelirini 124,1 milyon dolar olarak bildirdi; bu, yıllık bazda %35’lik önemli bir düşüşe ve 1. çeyrekteki 140,8 milyon dolardan kayda değer bir düşüşe işaret ediyor.

Gelirlerdeki düşüşe, %68,3’lük istikrarlı ama daha düşük bir yıllık GAAP brüt marjı ve hisse başına 0,23 dolar anlamına gelen 31,4 milyon dolarlık GAAP dışı net gelir eşlik etti.

Bu zorlu rakamlara rağmen Lattice, ürün portföyünde devam eden genişlemelerin de vurguladığı gibi uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

CEO değişikliği sırasında analistlerin görüşleri

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Diğer analistler de Lattice’in yakın vadeli beklentileriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Nisan ayında Baird analisti Tristan Gerra, şirketin değerlemesini haklı çıkarmak için 2025 yılına kadar “daha sert bir toparlanma” ihtiyacını vurguladı ve “Üstün” notu ve 70 dolarlık fiyat hedefiyle temkinli ama iyimser bir görünümü sürdürdü.

Bunun aksine Deutsche Bank, şirketin temellerinin sağlam kaldığını öne sürerek ve 82$’lık fiyat hedefiyle “Al” tavsiyesini yeniden doğrulayarak son CEO geçişiyle ilgili endişeleri reddetti.

Lattice, operasyonel ve liderlik geçişlerinin ortasında FPGA portföyünü genişletti ve güvenlik odaklı donanım ve yazılım çözümlerindeki konumunu güçlendirdi.

Şirket, çok çeşitli endüstriyel uygulamalara yönelik Certus™-NX serisini ve Lattice MachXO5D™-NX ailesini tanıttı.

Bu genişleme, Lattice’in, özellikle otomotiv ve sanayi sektörlerinde, döngüsel endüstri rüzgarlarını yönlendirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.

Değerleme endişeleri

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Değerleme açısından bakıldığında, Lattice aşırı değerlenmiş görünüyor ve geçmiş ortalamaların oldukça üzerinde, 45’in üzerinde bir vadeli kazanç çarpanıyla işlem görüyor.

Bu durum, rekabetin giderek arttığı bir ortamda şirketin büyüme gidişatına ilişkin şüphelerin arttığını yansıtan, piyasanın düşüş yönlü tepkisine yol açtı.

Analistler, sunucu birimi büyümesinin yavaşlamasına ve Intel gibi büyük oyuncuların potansiyel rekabet baskılarına temel endişeler olarak işaret ediyor.

Lattice ileriye dönük olarak, Granite Rapids/Turin gibi gelecek ürün nesillerinde büyümeyi desteklemek için sunucu içeriği ve güvenlik çözümlerindeki yeniliklerinden yararlanmayı hedefliyor.

Ancak şirket, özellikle devam eden envanter normalleştirme ve pazar doygunluğu zorluklarıyla mücadele ederken, envanter ve operasyonel stratejilerini bu uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıyadır.

Düşüş ivmesi devam edebilir

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Lattice’in hisseleri, geçen yılın eylül ayından bu yana düşüş trendindeydi ve 96 doların üzerindeki yüksek seviyeden 52 dolara düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir toparlanma kaydetmesine rağmen, bu kazanımları sürdüremedi ve bugünkü hamlenin ardından orta vadeli düşük seviye olan 52 doların altına düştü ki bu boğalar için iyi bir işaret değil.

TradingView tarafından hazırlanan LSCC grafiği

Hisse senedinde yükseliş beklentisi olan yatırımcıların, hızlı bir toparlanma umuduyla hisse senedi satın almaya çalışmamaları gerektiğini göz önünde bulundurursak. Hisse senedi bir kez daha 56,2$’ın üzerinde kapanış yapmadığı sürece yeni uzun pozisyon başlatılmamalıdır.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların elinde şu anda düşük riskli bir giriş var. Hisse senedini 50 doların üzerinde kısa pozisyona getirebilirler ve zarar durdurmayı 56,3 dolardan yapabilirler. Düşüş momentumu devam ederse, hisse senedi 44 dolar civarındaki kısa vadeli desteğine düşebilir ve burada kâr kaydedilebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.