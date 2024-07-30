Meta, yüz tanıma verilerinin kötüye kullanılması nedeniyle Teksas’ta açılan davayı sonuçlandırmak için 1,4 milyar dolar ödeyecek

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Facebook’un ana şirketi Meta Platforms, dönüm noktası niteliğinde bir kararla, biyometrik verilerin izinsiz kullanımı nedeniyle Teksas eyaletinin açtığı davayı sonuçlandırmak için 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Harrison County’deki Teksas eyalet bölge mahkemesi tarafından onaylanan bu anlaşma, şimdiye kadar tek bir eyalette açılan davalardan elde edilen en büyük anlaşma oldu.

Meta, uzlaşma tutarını beş yıl boyunca dağıtacak.

Teksas Başsavcısı, “Meta’nın yüz tanıma yazılımı kullanması nedeniyle gizlilik hakları ihlal edilen vatandaşlarımız için adaleti güçlü bir şekilde aradıktan sonra, tek bir eyaletin açtığı davayla şimdiye kadar elde edilen en büyük anlaşmaya ulaştığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum” dedi. Ken Paxton.

“Bu tarihi anlaşma, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine karşı durma ve onları yasaları çiğnemekten ve Teksaslıların gizlilik haklarını ihlal etmekten sorumlu tutma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Teksaslıların hassas verilerinin kötüye kullanılması, yasanın tam gücüyle karşılanacaktır.”

Paxton, Teksaslıların haklarını savunmak için Büyük Teknoloji’ye meydan okumasıyla ün kazandı ve benzer ihlaller nedeniyle Google’a karşı üç dava açtı.

Bir Meta sözcüsü karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları ifade etti: “Bu konuyu çözmekten memnuniyet duyuyoruz ve potansiyel olarak gelişen veri merkezleri de dahil olmak üzere Teksas’taki iş yatırımlarımızı derinleştirmek için gelecekteki fırsatları keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Uzlaşma tutarı, Meta’nın 2021’de Illinois’de benzer bir toplu dava davasını çözmek için ödediği tutarın iki katından fazla.

Facebook, Facebook kullanıcısı olmayanlarınkiler de dahil olmak üzere fotoğraflardaki yüzleri analiz etti

Copy link to section

Paxton tarafından Şubat 2022’de açılan dava, Facebook’u artık kullanılmayan fotoğraf etiketleme aracı “Etiket Önerileri” aracılığıyla milyonlarca Teksas sakininin yüz tanıma verilerini yasadışı bir şekilde kullanmakla suçladı. 2011’de tanıtılan bu özellik, Facebook kullanıcısı olmayanlarınkiler de dahil olmak üzere fotoğraflardaki yüzleri analiz etti ve araç tarafından tanımlanan kişiler için etiketler önerdi.

Paxton şunları iddia etti: “Meta, özelliğin nasıl çalıştığını açıklamadan bu özelliği tüm Teksaslılar için otomatik olarak açtı. Çoğu Teksaslının haberi olmadan, on yıldan fazla bir süre boyunca Meta, Facebook’a yüklenen fotoğraflarda yer alan hemen hemen her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımı çalıştırdı ve kayıtları yakaladı. Meta, CUBI’nin şirketlerin Teksaslıların biyometrik tanımlayıcılarını ele geçirmesini yasakladığını bilmesine rağmen bunu yaptı.”

Davanın açılmasından aylar önce Facebook, Illinois’de 650 milyon dolarlık başka bir toplu dava davası açtıktan sonra bu özelliği durdurdu.

O dönemde Facebook, programın parçası olan en az 600 milyon kullanıcıdan toplanan verileri silmeyi de taahhüt etmişti.

Teksas davası, eyaletin 2009’da kabul ettiği Biyometrik Tanımlayıcının Yakalanması veya Kullanımı (CUBI) Yasası kapsamında açılan ilk büyük davaydı.

Bu önemli çözüm, ihlallerin ciddiyetini ve devletin sakinlerinin mahremiyet haklarını koruma kararlılığını yansıtarak bu alanda gelecekte yapılacak yasal işlemler için bir emsal teşkil ediyor.

Google benzer yasal zorluklarla karşı karşıya

Copy link to section

Meta davasını çözse de Google hukuki mücadelelerle yüzleşmeye devam ediyor.

Ekim 2022’de Paxton, şirketi Google Fotoğraflar, Google Asistan ve Nest Hub Max gibi ürünler aracılığıyla Teksaslılardan ses izleri ve yüz geometrisi kayıtları da dahil olmak üzere milyonlarca biyometrik tanımlayıcı toplamakla suçlayarak Google’a karşı bir dava açtı.

Ek olarak Paxton, Ocak 2022’de, kullanıcıların bu özelliği devre dışı bıraktıklarına inanmalarına rağmen Teksaslı tüketicileri kişisel konum verilerini takip ederek yanılttığı iddiasıyla Google’a dava açtı.

Dava, Google’ın aldatıcı bir şekilde toplanan verileri reklam yayınlamak için kullandığını ve muazzam karlar elde ettiğini savunuyor.

Biyometrik veri gizliliğini çevreleyen yasal çerçeve gelişmeye devam ettikçe, bu vakalar katı veri koruma önlemlerinin artan önemini ve teknoloji devlerinin kullanıcı bilgilerinin korunmasındaki sorumluluklarını vurgulamaktadır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.