Nasdaq önemli bir destek seviyesini test ediyor; anahtar hangi hisselerde?

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Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri, Büyük Teknoloji kazançları öncesinde önemli bir destek seviyesine indi. Ülkedeki en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları üç aylık raporlarını açıklarken, tüccarlar ve yatırımcılar bu hafta gelişmeleri yakından takip edecekler.

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Günlük grafikte durum şu anda bu şekilde.

Grafikte görülebileceği gibi fiyat şu anda üçüncü kez önemli bir destek alanını test ediyor.

Trend çizgisi zaten Nisan ve Mayıs aylarında iki kez test edildi ve başarılı bir şekilde geri döndü.

İki kez yıldırım düştü

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Nasdaq’ın Nisan ayındaki düşüşünü ilginç kılan şey, bunun Nasdaq endeksinin en büyük bileşenlerinin çoğunun kazançlarını açıkladığı bir hafta içinde gerçekleşmesi. Piyasanın AI rallisinin sona ereceğine dair işaretler için suları test etmeye devam ettiği sonucuna varılabilir. Ama devam ediyor.

Bu olaydan iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, eğer teknoloji şirketleri güçlü kazançlar bildirirse, bu yeni bir ralliyi teşvik edecektir.

Bu güçlü kazançlar yalnızca yapay zeka altyapısındaki büyüme sayesinde elde edilebilir, dolayısıyla bu, yapay zeka üzerine yapılan bir bahise indirgenebilir.

İkincisi, bu senaryo daha da korkutucu; eğer kazançlar hayal kırıklığı yaratırsa, son iki yılın tüm kazançlarını silip süpürebilecek bir satışı tetikleyebilir.

2022’den bu yana yaşanan rallinin ‘Muhteşem 7’ hisselerinin sırtından geldiği inkar edilemez. Ve bu hisse senetleri ancak yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yarış sayesinde büyüyebildi.

Peki yapay zeka büyümesi durursa ne olur? Geriye kalan sektörler endeksin kontrolünü ele alacak mı?

Teknolojiyle karşılaştırıldığında son iki yılda nispeten aynı seviyede kaldılar. Felaket yaratan teknoloji kazançlarının ardından toparlanmaları da pek mümkün değil. Bu Amerikan borsası için felaket olabilir.

Anahtar kimde?

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Yapay zeka çipi üreticisi Taiwan Semiconductor, yapay zeka harcamalarının arttığını zaten doğruladı.

Buna rağmen çip stokları son bir ayda ciddi bir darbe aldı. Bu nedenle AMD’nin bugünkü piyasa sonrası kazançları, küçük de olsa endeksin destek kazanmasına yardımcı olacak anahtarı elinde tutuyor.

Bir de bugün kazançlarını açıklayan Microsoft var. Teknoloji devinin üç ayda bir %15’lik gelir artışı açıklamasının beklenmesi en hafif tabirle korkutucu.

Bu hedeflerin kaçırılması, Microsoft’un Nasdaq endeksinin en büyük ikinci bileşeni olması nedeniyle muhtemelen piyasayı sarsacaktır.

Ağır sıkletlerden bahsetmişken, endeksin en büyük devi Apple Inc. de ağırlık itibariyle dördüncü en büyük bileşen olan Amazon ile birlikte Perşembe akşamı kazanç raporunu açıklıyor.

Önümüzdeki iki günün korkaklara göre olmadığını söylemeye gerek yok. Önümüzdeki iki gün boyunca boğalar ve ayılar mücadele edecek ve bu mücadelenin yansımaları en azından önümüzdeki 3 ay boyunca piyasanın gidişatını belirleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.