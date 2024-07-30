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Geniş tüketim malları yelpazesiyle bilinen hane halkının temel gıdası Procter & Gamble Co (NYSE:PG), Salı günü dördüncü çeyrekte beklenenden zayıf satışlar bildirdi.

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Buna rağmen uzmanlar, hisse senedinin uzun vadeli güçlü bir yatırım olmaya devam ettiğini öne sürüyor.

Prime Capital Yatırım Direktörü Will McGough, yatırımcılara P&G hisseleri hakkında uzun vadeli bir bakış açısı benimsemelerini ve son dönemdeki kayıplar konusunda fazla endişelenmemelerini tavsiye etti.

Bu çeyrekte P&G’nin düzeltilmiş hisse başına kazancı Street’in tahminlerini 3 sent aşarak 1,40 dolar olarak gerçekleşti.

Ancak şirketin satışlarının beklentilerin altında kalması yatırımcılar arasında bazı belirsizliklere yol açtı. P&G’nin kazançlarının tüm ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

P&G CEO’su Jon Moeller olumlu kalmayı sürdürüyor

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P&G CEO’su Jon Moeller, Çin’de süregelen zorluklara rağmen şirketin performansıyla ilgili iyimserliğini dile getirdi.

CNBC ile yaptığı röportajda Moeller, Çin pazarı zayıf kalırken P&G’nin Avrupa ve ABD’de güçlü birim hacimleri gördüğüne dikkat çekti. Orta ve uzun vadede Çin’de iyileşmeler öngörüyor.

Şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika’daki performansı, brüt kar marjında önemli bir artışa katkıda bulundu; bu artış, 2024 mali yılında 350 baz puan artarak 17 yılın en yüksek brüt kar marjına işaret etti.

P&G ayrıca 2025 mali yılı için temettü ödemelerinde %10’luk bir artış planladığını da duyurdu; bu, güçlü mali sağlığını ve hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Ardı ardına 134 yılı aşan temettü geçmişi ve art arda 68 yıllık artışlarla P&G’nin performansı, çoğu S&P 500 şirketi tarafından eşsiz olmaya devam ediyor.

Sarat Sethi, P&G hisselerini satın alırken dikkatli olunmasını tavsiye ediyor

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P&G’nin güçlü temelleri ve tarihsel temettü performansına rağmen tüm analistler hisse senedinin mevcut seviyelerden memnun değil.

Douglas C. Lane & Associates’ten Sarat Sethi, şirketin gelir artışına ilişkin endişeler ve Çin pazarındaki zorluklar nedeniyle P&G’ye yeni yatırım yapılmasına karşı tavsiyede bulunarak dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Sethi, CNBC’ye “Sahip olsaydım satmazdım. Ama yeni para yatırmazdım” dedi.

Yatırımcıların hisse senedine yeni yatırım yapmayı düşünmeden önce potansiyel bir geri çekilmeyi beklemelerini önerdi.

Kazanç raporunun ardından P&G’nin hisse fiyatı piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %6 düşerken, hisse senedi bir satın alma fırsatı sunabileceği için Sethi pozisyonunu yeniden değerlendirebilir.

Şu anda Wall Street analistleri, hisse başına ortalama 176 dolarlık fiyat hedefiyle P&G’ye olumlu bakıyor.

Bu, mevcut seviyelerden yaklaşık %10’luk potansiyel bir yükselişi temsil ediyor ve kısa vadeli zorluklara rağmen hisse senedinde hala büyüme için yer bulunduğunu gösteriyor.

Procter & Gamble’ın son kazanç raporu bazı zayıflıklar gösterse de, şirketin güçlü temettü geçmişi, artan marjları ve Wall Street’ten gelen olumlu görünüm, bunun uzun vadeli cazip bir yatırım olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcılar, yatırım kararları verirken kısa vadeli dalgalanma potansiyelini şirketin sağlam temelleri ve tarihsel performansıyla karşılaştırmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.