Sprouts Farmers Market, 2. çeyrek sonuçları ve iyileştirmelerle %15 arttı: Satın almalı mısınız?

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Sprouts Farmers Market Inc. (NASDAQ: SFM), mükemmel ikinci çeyrek sonuçları ve bir dizi analist güncellemesinin etkisiyle bugün hisselerinin %15 oranında arttığını gördü.

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30 Temmuz’da Wells Fargo, SFM’nin hisselerini Düşük Ağırlık’tan Eşit Ağırlık’a yükseltirken aynı zamanda fiyat hedefini de 62 Dolar’dan 90 Dolar’a yükseltti.

Bu yükseltme, Wells Fargo’nun şirketin geri dönüşünün “şimdiye kadarki en iyi kanıtı” olarak tanımladığı şey tarafından yönlendirilen, Sprouts’un pazar konumu ve gelecekteki potansiyeline ilişkin önemli bir yeniden değerlendirmeyi yansıtıyor.

Benzer şekilde BMO Capital Markets, SFM’yi Düşük Performans’tan Piyasa Performansı’na yükselterek ve fiyat hedefini 40 Dolar’dan 102 Dolar’a iki katından fazla artırarak görünümünü büyük ölçüde revize etti.

BMO’daki analistler, aynı mağazadaki güçlü satışların ve şirketin rekabetçi baskılara karşı dayanıklılığının, yükselen duruşlarının temel itici güçleri olduğunu vurguladı.

Bu olumlu görünüme ek olarak Deutsche Bank hedef fiyatını %17 artırarak 89 dolara yükseltirken, Bank of America Securities ise hedefini %19 artırarak 100 dolara ayarladı.

Bu revizyonlar, Sprouts’un ikinci çeyrek beklentilerini aşması ve şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı için yeni ölçütler belirlemesi nedeniyle gerçekleşti.

2. çeyrek kazançlarına genel bakış

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Sprouts Farmers Market dün ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve birçok açıdan Wall Street beklentilerini aştı. Şirket, GAAP Dışı EPS’yi 0,94 Dolar olarak açıkladı ve bu rakam konsensüs tahminini 0,16 Dolar aştı.

Çeyreğin toplam geliri, bir önceki yıla göre %11,8 artışla 1,89 milyar dolara ulaştı ve tahminleri 60 milyon dolar aştı.

Kazanç raporunda öne çıkan önemli bir nokta, şirketin daha önceki %3 ila %4’lük tahminlerinin oldukça üzerinde, %6,7’lik karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesiydi.

Finansal sağlık ve gelecek projeksiyonları

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Güçlü 2. çeyrek sonuçları, Sprouts’un 24 Mali Yılı hedefini yükseltmesine yol açtı; şu anda %9 ila %10 arasında net satış büyümesi ve %4 ila %5 arasında karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesi bekliyor.

Düzeltilmiş FVÖK’ün 445 milyon ila 455 milyon dolar arasında olması hedeflenirken, düzeltilmiş hisse başına kazanç 3,29 ila 3,37 dolar olarak tahmin ediliyor.

Bu tahminler, önceki tahminlere göre ciddi bir yukarı yönlü revizyonu temsil ediyor ve sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa olan güveni gösteriyor.

Üstelik Sprouts, çeyreği, 125 milyon dolarlık gönüllü ödemenin ardından, 177 milyon dolarlık nakit ve nakit benzerleri ve 700 milyon dolarlık döner kredi tesisinde sıfır bakiye içeren güçlü bir bilançoyla tamamladı.



Bu mali disiplin, hissedar değerine olan bağlılığını vurgulayan 600 milyon dolarlık yeni hisse geri satın alma programı da dahil olmak üzere, şirketin sermaye yapısını proaktif bir şekilde yönetmesiyle daha da kanıtlanmaktadır.

Stratejik girişimler ve genişleme planları

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Sprouts’un finansal başarısının arkasında, pazardaki varlığını genişletmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan stratejik girişimler yer alıyor.

Şirket, 2024 yılında yaklaşık 35 yeni mağaza açmayı planlayarak agresif mağaza genişlemesini sürdürdü.

Bu genişleme, rekabetçi pazarlarda büyümeyi sürdürmek için hayati önem taşıyan yüksek ürün kalitesini ve bulunabilirliğini korumayı amaçlayan yeni dağıtım merkezleri ağı tarafından destekleniyor.

Sprouts Farmers Market’in son zamanlardaki zaferleri ve gelecekteki potansiyeline ilişkin temel bir analizden geçiş yaparken, teknik tabloların hisse senedinin gelecekteki fiyat gidişatı hakkında neler önerdiğini derinlemesine incelemek büyük önem taşıyor.

Bu analiz, mevcut piyasa coşkusunun uzun vadeli bir yükseliş eğiliminin sadece başlangıcı mı olduğunu yoksa ihtiyatlılığın yatırımcı beklentilerini etkilemesi mi gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Geri çekilmeyle satın alınsın mı?

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Sprouts’un hisseleri, Ekim 2022’den bu yana fiyatı dört katına çıkarak özellikle perakende stokları için benzeri görülmemiş bir yolculuk yaşadı. Hisse senedi zaman dilimlerinde muazzam yükseliş momentumu sergiliyor.

TradingView’den SFM grafiği

Ancak buna rağmen şirketin geleceği konusunda iyimser olan yatırımcıların bugünkü yükselişten sonra hisse senedi satın almaktan kaçınması gerekiyor.

İdeal olarak hisse senedinin biraz geri çekilmesini beklemeli ve 90 dolar seviyelerine yakın bir yerde satın almalılar. Daha önce direnç görevi gören 83,4 dolar seviyesi artık hisse senedi için destek görevi görecek.

Güçlü yükseliş momentumu göz önüne alındığında, hisse senedine ilişkin düşüş yönlü bir görüşe sahip olan tüccarların mevcut seviyelerde açığa satış yapmaktan tamamen kaçınması gerekiyor.

Hisse senedi 83,4 doların altında bir kapanış yapmadığı sürece, herhangi bir geri çekilme boğalar tarafından bir satın alma fırsatı olarak değerlendirilecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.