UBS, Avustralya şirketlerinin 2024 mali yılında karlarının daha sert düşeceğini öngörüyor

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S&P ASX 200 endeksinde listelenen Avustralyalı şirketlerin bu mali yılda geçen yıla kıyasla daha sert bir kar düşüşü yaşaması bekleniyor. Reuters’in haberine göre, UBS’ye göre kârların 2024 mali yılında %3,5 oranında düşmesi bekleniyor; bu, önceki yılda yaşanan %2,9’luk düşüşten daha büyük bir düşüş.

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Bu düşüş, COVID-19 salgını sırasındaki olağanüstü yüksek kazançların ardından kârların normalleşmesine bağlanıyor.

Avustralya mali yılı her takvim yılında 1 Temmuz’da başlar ve 30 Haziran’da sona erer.

Bankacılık, temel tüketici ürünleri ve perakende en çok etkilenecek

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En önemli etkiyi yaşaması beklenen sektörler arasında bankacılık, temel tüketici ürünleri ve perakende yer alıyor.

Bu sektörler geçen yıl belirlenen kazanç zirvelerinden çıkıyor. Buna karşılık, sigorta şirketlerinin artan kârlılık nedeniyle daha iyi performans göstermeleri bekleniyor.

ASX 200 kriterinin piyasa değeri açısından %20’den fazlasını finansal hizmet şirketleri oluşturduğundan, tüccarlar ve yatırımcılar, daha geniş piyasa üzerindeki potansiyel olarak büyük etkileri göz önüne alındığında, genellikle bu hisse senetlerinin kazanç raporlarını yakından izliyorlar.

KPMG’ye göre, Avustralya’nın büyük bankaları 2024’ün ilk yarısında vergi sonrası toplam karlarının 2023’ün ilk yarısına göre %10,5 düşüşle 15 milyar dolar, 2023’ün ikinci yarısına göre ise 15,1 milyar dolardan ortalama %0,3 düşüşle 15 milyar dolar olduğunu bildirdi. Gelir genel olarak sabit kaldı, marj erozyonunun hızı yavaşladı ve işletme giderleri 2023’ün ikinci yarısına kıyasla ılımlı bir şekilde azaldı.

Ek olarak, ABD pazarına açık olan şirketler, zayıf Avustralya dolarından faydalanabilir ve potansiyel olarak kar düşüşlerinin bir kısmını telafi edebilir.

Piyasa trendleri ve değerleme

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Beklenen kar düşüşlerine rağmen S&P ASX 200 endeksi bu yıl şu ana kadar %4,7 arttı, hatta Temmuz ortasında rekor bir seviyeye ulaştı.

Endeks, 2023 yılının tamamında %7,8 artış kaydetti.

Ancak UBS, gergin değerlemeler nedeniyle geniş tabanlı hisse fiyat artışlarının zorlu olacağı konusunda uyarıyor. Mali yılın geri kalanına ilişkin kurumsal tahminler, önümüzdeki altı ay boyunca borsanın gidişatını belirlemede çok önemli olacak.

Bu yılın mart ayında Fitch Ratings, yurt içi harcama kalıplarının ekonomik baskılara uyum sağlaması nedeniyle zayıf tüketici ve iş dünyası güveninin Avustralya şirketlerinin karları üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam edeceğini öngörmüştü. Bu aynı zamanda kısmen, gelişen jeopolitik dinamikler, küresel piyasa zayıflığı ve iklim emisyonu azaltma hedeflerine ulaşmaya yönelik stratejik değişiklikler nedeniyle artan değişkenlik içinde seyreden ihraççılara da borçluydu.

Yaklaşan kazanç raporları

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Kazanç sezonu, madencilik devi Rio Tinto’nun 31 Temmuz’da rapor vermesiyle başlayacak ve bunu Ağustos sonunda BHP Group ve Fortescue gibi diğer önemli şirketler takip edecek.

Dow Jones tarafından bildirilen 13 analist tahmininden Visible Alpha tarafından derlenen fikir birliği tahminine göre, Rio Tinto’nun 30 Haziran’da sona eren altı ay için 5,79 milyar dolarlık temel kazanç raporlaması bekleniyor. Bir yıl önce şirket, 5,72 milyar dolarlık temel kazanç bildirmişti.

Yatırımcılar, piyasanın genel durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini ölçmek için bu raporları yakından izleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.