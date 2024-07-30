Wells Fargo, sağlık planının kötü yönetimi ve şişirilmiş reçete maliyetleri iddiaları nedeniyle davayla karşı karşıya

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Amerikan finans hizmetleri devi Wells Fargo & Co., bankayı, on binlerce ABD çalışanını reçeteli ilaçlar için fazla ödemeye zorladığı iddia edilen çalışan sağlık sigortası planını yanlış yönetmekle suçlayan bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.

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Salı günü Minnesota federal mahkemesinde açılan davada, bankanın, şirketlerin çalışan sağlığı ve emeklilik planlarını ihtiyatlı bir şekilde yönetmesini zorunlu kılan Çalışan Emeklilik Geliri Güvenlik Yasasını (ERISA) ihlal ettiği iddia ediliyor.

Bu yasal işlem, dört eski çalışan tarafından ileri sürüldü ve Wells Fargo’nun giderek artan inceleme modelini takip ediyor.

Sadece bir gün önce, ABD’li bir yargıç, bankanın, çeşitliliği işe alma taahhüdü vererek, beyaz olmayan ve kadın adaylarla, onları işe alma niyeti olmadan sahte iş görüşmeleri yaparak hissedarları dolandırdığı iddiasıyla bankanın başka bir davayla karşı karşıya kalmasını emretti.

San Francisco’daki ABD Bölge Hakimi Trina Thompson, bankanın işe alım uygulamaları konusunda hissedarları dolandırmayı amaçladığını gösteren doğrudan ve dolaylı deliller buldu ve geçen Ağustos’ta daha önce reddedilen davayı bozdu.

Şişirilmiş ilaç fiyatları iddiaları

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Minnesota davasının özü, Wells Fargo’nun sağlık planının eczane yardım yöneticilerine (PBM’ler) yüksek fiyatlar ödediği iddiaları etrafında dönüyor.

PBM’ler reçeteli ilaç fiyatlarını belirlemek ve formüllerine hangi ilaçların dahil edileceğini belirlemek için ilaç üreticileri, sağlık sigortası planları ve eczanelerle pazarlık yapar.

Davacılar, sağlık planının ilaçlar için piyasa fiyatlarının çok üzerinde fahiş fiyatlar ödediğini iddia ediyor.

Davada öne çıkan çarpıcı bir örnek, kanser ilacı beksaroten ile ilgili.

Wells Fargo’nun sağlık planının, diğer eczanelerden 3.750 dolar gibi düşük bir fiyata satın alınabilen bir tüp beksaroten için 69.000 dolardan fazla para ödediği iddia ediliyor.

Ayrıca davada, sağlık planının belirli koşulları tedavi etmek için kullanılan jenerik “özel ilaçların” fiyatlarını yaklaşık %400 oranında artırdığı iddia ediliyor.

Davada, potansiyel olarak on binlerce insanı kapsayan, ülke çapında bir sağlık planı katılımcıları ve yararlanıcıları grubu öneriliyor.

Davacılar, Wells Fargo’yu iddia edilen kötü yönetim ve aşırı fiyatlandırmadan sorumlu tutmayı amaçlayan, belirtilmemiş zararlar ve yasal cezalar talep ediyor.

PBM’lerin ülke çapında incelenmesi

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Wells Fargo’ya karşı açılan bu dava, PBM’ler ve bunların Amerika Birleşik Devletleri’nde reçeteli ilaçların artan maliyetlerindeki rolleri üzerinde artan inceleme eğiliminin bir parçası.

PBM’ler, uygulamalarının artan ilaç fiyatlarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu iddia eden hükümet organları ve savunuculuk gruplarından artan eleştirilerle karşı karşıyadır.

Bu ayın başlarında Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ülkenin en büyük altı PBM’sine ilişkin iki yıllık soruşturmasından elde edilen bulguları içeren geçici bir personel raporunu yayınlamak için 4-1 oy kullandı.

Ajans, dikey entegrasyon ve pazar konsolidasyonunun, birkaç PBM’nin ilaç fiyatları ve tüketici maliyetleri ile bağımsız eczaneler üzerinde önemli bir güç kullanmasına olanak sağladığını iddia etti.

Wells Fargo’nun davası, katılımcıları için daha düşük ilaç fiyatları sağlayamamakla suçlanan işveren destekli sağlık planlarına karşı açılan bir dizi davanın sonuncusu.

Johnson & Johnson, Şubat ayında New Jersey federal mahkemesinde açılan benzer bir toplu dava teklifiyle karşı karşıya.

Bu davadaki davacılar, şirketin sağlık planını yanlış yönetmesinin, ilaçlar için milyonlarca dolar fazla ödeme yapılmasına yol açtığını iddia ediyor.

Johnson & Johnson, planlarının aslında katılımcılara para kazandırdığını ve adı geçen davacının dava açmak için yasal ehliyetinin bulunmadığını ileri sürerek davayı reddetmek için harekete geçti.

Şu an itibariyle Wells Fargo, davayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu vakanın sonucu, işveren sponsorluğundaki sağlık planlarının gelecekte ilaç fiyatlarını nasıl müzakere ettiği ve PBM ilişkilerini nasıl yönettiği konusunda önemli etkilere sahip olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.